LeBron James, dat în judecată pentru o postare pe rețelele de socializare. Starul din NBA, acuzat că l-a păcălit pe un fan al lui LA Lakers

Un fan de-o viață al lui Los Angeles Lakers l-a dat în judecată pe LeBron James în urma anunțului legendei NBA despre ”decizia vieții sale”, susținând că a fost păcălit să cheltuie sute de dolari.

Ce i se reproșează lui LeBron James și ce sumă i se cere

Suporterul Andrew Garcia, în vârstă de 29 de ani, a intentat un proces în comitatul Los Angeles, susținând că care urma să-l facă.

Conform publicației , fanul s-a grăbit să achiziționeze două bilete în valoare totală de 865,66 de dolari pentru meciul Lakers – Cleveland Cavaliers, programat pe 31 martie 2026, la Crypto.com Arena, despre care a crezut că va fi ultima apariție a lui LeBron James în sala din Los Angeles.

El l-a acuzat acum pe superstarul baschetului nord-american de ”fraudă, înșelăciune, denaturare a declarațiilor și orice motiv de recuperare legală”. ”Nu l-aș fi cumpărat dacă nu avea de gând să se pensioneze. Pur și simplu”, a declarat Garcia, care îi cere lui LeBron să-i returneze banii cheltuiți pe bilete.

Prețurile biletelor la meciurile lui Lakers au explodat

Nici LeBron James și nici reprezentanții săi nu au avut până în acest moment vreo reacție după intentarea acestui proces. Baschetbalistul mai are un singur an de contract cu LA Lakers și mulți consideră că acesta va fi ultimul sezon în NBA, mai ales că urmează să împlinească 41 de ani.

Din cauza temerilor că LeBron va pune capăt carierei sale la finalul acestei stagiuni, dar și pe fondul acelui videoclip misterios în care preciza că urmează să facă un anunț important, prețurile biletelor pentru ultima partidă a echipei Lakers din sezonul regulat au crescut vertiginos.

Înainte de postarea lui James, cel mai ieftin bilet pentru meciul lor împotriva lui Utah Jazz, din 12 aprilie, costa 82 de dolari. După ce s-a crezut că acesta își va anunța retragerea un tichet a ajuns să coste nu mai puțin de 580 de dolari.

LeBron James, reclamă pentru o marcă de alcool

La o zi distanță după acel ‘teaser’ misterios, LeBron James a dat vestea cea mare. El , un celebru producător de cognac, iar acest lucru i-a înfuriat pe mulți fani care au cheltuit sume exorbitante pentru a pune mâna pe bilete la ultimele jocuri ale lui Lakers din sezonul regulat.

Antrenorul principal al formației din Los Angeles, JJ Redick, a adresat cuvinte grele la adresa celor care l-au criticat pe baschetbalist pentru modul în care a ales să comunice noul parteneriat.

”Sunteți idioți. Știam cu toții că e o reclamă, nu? Sunt sigur că am primit niște mesaje… Cred că majoritatea oamenilor care îmi trimit mesaje știu și ei că probabil a fost o reclamă. Nimeni nu a intrat în panică”, a declarat JJ Redick.

Câți bani are LeBron James

Considerat de mulți unul dintre cei mai talentați baschetbaliști din istorie, LeBron James a dovedit că pe lângă sport are și un talent aparte în ceea ce privește afacerile, el devenind .

Cea mai de succes afacere a lui James este SpringHill Co., o companie înființată în 2020 alături de un bun prieten din copilărie. Sub această firmă sunt trei afaceri importante: o agenție de marketing, o companie media și o platformă prin care sportivii pot comunica direct cu fanii.

El este partener minoritar în grupul de investiții Fenway Sports Group, care deține două francize sportive de top, echipa de baseball Boston Red Sox și formația de fotbal din Premier League, Liverpool. Pe lângă asta, ”The King” deținea 2% din clubul de pe Anfield Road încă din 2011, când a plătit 6,5 milioane de dolari.

O altă facere care a dat roade este cea cu pizza. LeBron a deschis 19 restaurante Blaze Pizza, iar acțiunile sale în cadrul francizei valorează acum de 40 de ori mai mult. Aș a ajuns starul din NBA să aibă o avere estimată la peste un miliard de dolari.