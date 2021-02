LeBron James îl atacă pe Zlatan Ibrahimovic: „Sunt tipul nepotrivit căruia să îi spui asta”

Zlatan Ibrahimovic, jucătorul lui AC Milan, a ajuns “la cuțite” cu superstarul din NBA, LeBron James, după afirmațiile pe care cei doi le-au făcut în presă legate de compartamentul sportivilor din viața cotidiană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zlatan susține că LeBron James vorbește prea mult despre politică, o greșeală în opinia lui pe care o fac multe vedete în acest moment, indiferent de domeniul de activitate.

De cealaltă parte, baschetbalistul îl acuză pe suedez că, în trecut, a adus în discuție anumite aspecte din viața personală și mai ales din copilăria petrecută în Suedia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zlatan Ibrahimovic, „la cuțite” cu LeBron James după afirmațiile din presă: „A spus asta, nu?”

Zlatan Ibrahimovic a detaliat ce nu-i place în comportamentul lui LeBron James, în ciuda faptului că îl apreciază mult din punct de vedere sportiv: “Ceea ce face el este fenomenal, totuși nu-mi place când oamenii de orice fel vorbesc despre politică. Fiecare trebuie să facem ceea ce suntem buni să facem. Eu joc fotbal pentru că sunt cel mai bun jucător de fotbal.

Nu fac politică. Dacă aș fi politician, aș intra în politică. Aceasta este prima greșeală pe care vedetele o fac atunci când simt că au ajuns în prim-plan. Pentru mine, este mai bine să stai departe de aceste probleme și să faci ceea ce ești bun să faci, altfel riscăm să facem o impresie proastă”, a declarat Ibrahimovic într-un interviu acordat celor de la Discovery +Sport Sweden.

ADVERTISEMENT

Replica lui LeBron James nu s-a lăsat așteptată, baschetbalistul revenind la o declarație pe care suedezul a făcut-o în trecut: “Am peste 300 de copii la școala mea (I Promise School), care au nevoie de o voce și eu sunt vocea lor… Nu voi tăcea niciodată când ceva nu este în regulă! Nu sunt limitat doar la a fi sportiv! Sunt tipul nepotrivit căruia să îi spui asta, eu mereu îmi fac temele. Nu există nicio șansă să mă limitez doar la sport pentru că înțeleg această platformă și cât de puternică face vocea mea. Este amuzant că el spune asta: cred că în 2018 el a fost cel care a spus, când a revenit în Suedia, că a simțit rasismul pentru că numele său de familie nu era un nume de familie normal (în Suedia). Nu? A spus asta, nu? Cred că a spus-o”, a declarat jucătorul lui LA Lakers.

„Zlatan, stai departe de Los Angeles. Galaxy e varză oricum. Iar tu ești prost ca naiba. Ia-ți look-ul ăla furat de la Zohan și dă-i-l înapoi lui Adam Sandler. Iar acum lasă «Regele» (n.r. King, porecla lui LeBron James) să vorbească!” – Baron Davis, fost jucător în NBA ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Zlatan s-a plâns de tratamentul primit la Malmo

Zlatan declara în trecut că nu a fost bine primit la Malmo atunci când a început fotbalul iar asta l-a făcut să devină mai puternic în carieră: “Când am venit la Malmo, nu am fost acceptat ca ceilalți. De ce? Pentru că eram Ibrahimovic. Nu eram Andersson, nu era Svensson, toate acele nume familiale suedeze. Eram străin. Eu a avut un incident la antrenament, am lovit cu capul un coechipier, pentru că eram supărat după o intrare dură a lui.

Tatăl său era ofițer de poliție. El a făcut o scrisoare către club cerând să fiu dat afară și a dat acea hârtie tuturor jucătorii din echipă și a spus: Semnați acest lucru dacă sunteți de acord ca Zlatan să fie dat afară! Eram la juniori. Vă puteți imagina cum m-am simțit când s-a întâmplat asta? Am simțit că nu mă potrivesc, că sunt oaia neagră Nu mi-au acceptat atitudinea, nu m-au acceptat ca persoană, nu m-au făcut să mă simt binevenit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eram diferit, aveam o față diferită, nu eram blond, nu aveam pielea albă ca suedezii. Am suferit în sensul că nu a fost la fel de ușor pentru mine ca pentru alții. Am simțit că trebuie să fac de zece ori mai mult pentru a fi văzut ca toți ceilalți”, declara Ibrahimovic în 2018.