Lebron James, regele banilor! Primul sportiv activ din NBA care a ajuns miliardar

alături de echipa de baschet a Statelor Unite ale Americii. Superstarul american nu are niciun gând să se retragă, deşi are 39 de ani şi este primul campion olimpic miliardar.

Lebron James, regele banilor!

Spre deosebire de alţi sportivi care s-au implicat în afaceri după încheierea carierei, LeBron James a devenit un antreprenor de succes în timp ce evolua la cel mai înalt nivel în NBA.

Încă din tinereţe a depăşit graniţele baschetului şi a devenit un superstar global, iar asta l-a ajutat să se bată cu Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo în ceea ce priveşte încasările în fruntea celor mai bine plătiţi sportivi din lume. Superstarul american nu a devenit miliardar doar din încasările din sport, ci şi graţie investiţiilor din afaceri.

SpringHill Co., afacerea care i-a adus bani mulţi lui LeBron

LeBron James a pus bazele mai multor afaceri care de-a lungul timpului s-au dovedit de mare succes. Cea mai importantă investiție a sa este SpringHill Co., o companie pe care a făcut-o împreună cu prietenul său din copilărie Maverick Carter.

Înfiinţată în 2020, când cei doi au pus fonduri de 100 de milioane de dolari, SpringHill reuneşte trei afaceri ale baschetbalistului american: agenția de marketing Robot Company (care avea printre clienți companii precum JP Morgan Chase, Beats By Dre sau Sprite), SpringHill Entertaiment (compania media fondată în 2007 și care a stat la baza producerii documentarului „More Than A Game”, despre cariera din liceu a lui LeBron) şi Uniterrupted (platformă prin care atleţii pot să comunice direct cu fanii, atât prin mass-media, cât şi prin social media).

În octombrie 2021, James și Carter au vândut un pachet minoritar din SpringHill Company, pentru care au primit nu mai puțin de 725 de milioane de dolari. Printre investitori se numără RedBird Capital Partners, Fenway Sports Group, Nike sau Epic Games. LeBron James rămâne președintele companiei, în timp ce partenerul său de business, Maverick Carter, și-a păstrat funcția de CEO.

A plătit „doar” 6,5 milioane de dolari pentru 2% din… Liverpool!

Una dintre cele mai importante investiţii ale lui LeBron James a fost când a devenit partener minoritar în grupul de investiții Fenway Sports Group. Fenway valorează acum aproape 10 miliarde de dolari și are în portofoliu două francize sportive de top, echipa de baseball (MLB) Boston Red Sox și formația de fotbal din Premier League, Liverpool FC.

„The King” a devenit unul dintre patronii clubului de pe „Anfield”, la care deținea, oricum, acțiuni încă din 2011. Atunci a cumpărat 2% din Liverpool, contra sumei de 6,5 milioane de dolari, în momentul în care clubul englez se afla în declin.

Echipa s-a redresat în perioada în care a fost antrenată de Jürgen Klopp, reuşind să ia campionatul pentru prima oară după mai bine de trei decenii, dar și UEFA Champions League, în 2019. „Cormoranii” valorează acum peste 4 miliarde de dolari. Iar acţiunile lui LeBron James au acum o valoare de zeci de milioane de dolari.

Cum a ajuns „The King” miliardar

În 2012, a mers pe propriul feeling și s-a îndrăgostit de… pizza! Nu oricare, ci pizza celor de la Blaze. I-a plăcut atât de mult, încât a refuzat prelungirea contractului cu McDonald’s, pentru care ar fi primit 15 milioane de dolari, și a investit un milion de dolari în Blaze.

Zece ani mai târziu, James a deschis 19 restaurante Blaze Pizza pe tot teritoriul SUA, iar acțiunile sale în cadrul francizei valorează acum de 40 de ori mai mult. Dar, ca orice superstar care se respectă, LeBron James a şi cheltuit mult. Are 15 maşini de lux, estimate la 2,5 milioane de dolari. În Los Angeles a plătit 23 de milioane de dolari pentru o vilă în cartierul Brentwood, unde îi are vecini pe John Travolta şi Jim Carrey.

Dispută cu Michael Jordan şi în afaceri

LeBron James este un sportiv de valoare mondială, are afaceri de mare succes, iar pe lângă asta a mai avut și roluri de film şi este primul baschetbalist în activitate care a depăşit 1 miliard de dolari. Singurul jucător de baschet care îl depăşeşte la capitolul averii este Michael Jordan.

Numai că, spre deosebire de „The Chosen One”, cele două miliarde de dolari pe care le-a adunat MJ sunt după retragerea din baschet. Brandul „Jordan”, o subsidiară a Nike, produce zeci de milioane de dolari anual.

Iar cea mai mare investiție făcută de legenda lui Chicago Bulls, franciza NBA Charlotte Hornets, s-a dovedit a fi un real succes. Cumpărată de Jordan în 2010 pentru numai 175 de milioane de dolari, valorează acum aproape 1,6 miliarde. În 2020, Jordan a devenit și primul proprietar al unei echipe de NASCAR numită 23XI Racing.

Se întrece cu Leo Messi şi Cristiano Ronaldo la capitolul sponsorizări

Superstarul american ia o sumă uriaşă din sponsorizări şi salarii. Doar Leo Messi şi Cristiano Ronaldo se pot compara cu sumele câştigate anual de LeBron James din sponsorizări.

Lider este superstarul argentinian, care încasează 130 de milioane de dolari pe an, LeBron e pe locul 2 cu 121 de milioane de dolari, iar Cristiano Ronaldo este pe locul 3 cu 115 milioane de dolari.

În cei 20 de ani pe care i-a jucat în NBA, LeBron a strâns peste 400 de milioane de dolari doar din salarii, plus alte 700 de milioane de dolari din parteneriate: AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, PepsiCo, Rimowa sau Walmart, fiind printre companiile partenere.

În 2024, „LBJ” a ajuns la o avere de 1,2 miliarde de dolari. Deși va împlini 40 de ani pe 30 decembrie, superstarul american nu are niciun gând să se retragă. În acest an a semnat un nou contract cu Los Angeles Lakers, în valoare de 104 milioane de dolari, valabil doi ani. Astfel, cel puţin până la 41 de ani îl vom vedea pe James pe parchet.

Contract pe viaţă cu Nike

Nike l-a ajutat pe LeBron James să devină un brand internaţional. Dar, înainte de a semna cu producătorul american de echipamente sportive, pe vremea când era încă adolescent, LeBron James a avut o ofertă uriaşă de la Reebok, care i-a pus în faţă un contract de 115 milioane de dolari. O ofertă tentantă pentru oricine, dar tânărul LeBron a avut un simţ remarcabil.

Simţea că Nike are capacitatea de a-i oferi şi mai mult pe termen lung, astfel că, în primă fază, a acceptat oferta de 87 de milioane de dolari a americanilor, în detrimentul ofertei mult mai mari de la Reebok. În 2015, încrederea lui LeBron James în Nike era răsplătită, iar americanii i-au oferit un contract pe viaţă, în valoare de 30 de milioane de dolari anual.

Se pregătesc următorii miliardari din baschet

Contractele din NBA sunt la un nivel din ce în ce mai mare şi chiar dacă alţi sportivi nu au măiestria în afaceri a lui LeBron James, se pot apropia de pragul de un miliard de dolari.

Sârbul Nikola Jokic, de două ori cel mai bun jucător din NBA, a semnat contractul „supermax” în NBA cu Denver Nuggets. Astfel, până în 2028 el va încasa aproximativ 300 de milioane de dolari, adică un salariu anual de 60 de milioane.

Iar NBA este o ligă aflată şi acum în plină ascensiune, iar lefurile jucătorilor cresc de la an la an mai ales că banii care se învârt în liga nord-americană de baschet sunt din ce în ce mai mulţi. Nici actualul contract al lui LeBron James nu este mai prejos: va încasa 52 de milioane de dolari pe an de la Los Angeles Lakers până în 2026.

NBA, contract gigant de drepturi tv: 76 de miliarde de dolari!

. În vara acestui an, oficialii ligii profesioniste au semnat un contract mamut de drepturi tv cu Walt Disney, NBC şi Amazon Prime Video: 76 de miliarde de dolari pentru următoarele 11 sezoane. Asta înseamnă încasări de 6,9 miliarde de dolari pe an, o creştere masivă faţă de actualul contract, care se va încheia în vara anului viitor şi care este în valoare de 2,6 de miliarde de dolari pe an.

Creşterea masivă a sumelor din drepturi tv va revoluţiona baschetul nord-american. Se vorbeşte deja despre mărirea plafonului salarial maxim la echipele din NBA, astfel încât starurile să poată lua şi mai mulţi bani decât în prezent. După semnarea noului contract, NBA devine a doua „cea mai scumpă” ligă din lume din punctul de vedere al drepturilor tv după NFL (National Football League – e vorba despre fotbalul american, nicidecum despre soccer), pentru care se plătesc 9,1 miliarde de dolari anual, contractul fiind de 100 de miliarde de dolari pe 11 sezoane.

40 de ani va împlini LeBron James pe 30 decembrie

1.200.000.000 de dolari este averea estimată a lui LeBron James

4 titluri în NBA are LeBron James (2012, 2013, 2016, 2020)

3 titluri olimpice are LeBron James (2008 – Beijing, 2012 – Londra, 2024 – Paris)

21 de ani a jucat LeBron James în NBA