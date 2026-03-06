LeBron James scrie istorie în NBA. A doborât un record stabilit în urmă cu aproape 40 de ani

ADVERTISEMENT

Los Angeles Lakers a pierdut pe terenul lui Denver Nuggets, scor 113-120, însă pentru LeBron James a fost o nouă seară istorică. Baschetbalistul de 41 de ani a doborât un record vechi de aproape 40 de ani.

Încă un record stabilit de LeBron James în NBA

, LeBron James a marcat 7 coșuri din acțiune în meciul din Colorado și a devenit lider în clasamentul all-time al acestei ierarhii. El a ajuns la cifra de 15.842 de coșuri din acțiune și l-a devansat pe legendarul jucător al lui Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, care și-a încheiat cariera în 1989 cu 15.837 de astfel de reușite.

”Faptul că numele meu este menționat alături de cei mai mari jucători din istoria acestui sport a fost întotdeauna o onoare și un lucru foarte cool. Este un lucru foarte cool. Am crescut urmărind și citind, idolatrizând mulți dintre cei mai mari jucători.

Și dacă aș fi putut vreodată să fac parte din NBA, mi-aș fi dorit să fiu în poziția de a fi numit alături de cei mai mari jucători, făcând ceva bun”, a declarat James la finalul partidei, conform publicației .

O nouă accidentare pentru LeBron James

Însă, seara nu s-a încheiat bine pentru LeBron James. Pe lângă înfrângerea suferită de echipa sa, campionul olimpic de la Paris s-a accidentat la cotul stâng cu 4 minute înainte de final și nu a mai putut continua.

Starul lui Los Angeles Lakers, care s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în acest sezon, s-a ciocnit cu sârbul Nikola Jokic în momentul în care înscria un coș. LeBron a căzut la podea sprijinindu-se cu brațul drept, dar s-a accidentat la cel stâng.

”Vom vedea ce se va întâmpla în următoarele zile. Sper să mă trezesc mâine și să nu mă simt mai rău decât acum sau, dacă mă simt mai bine, ar fi minunat”, a spus baschetbalistul în privința noii sale probleme medicale.

Recordurile lui LeBron James

Vedeta lui Los Angeles Lakers, care a anunțat deja că și-a încheiat conturile cu echipa națională și , este cel mai bun marcator din NBA.

În urmă cu 3 ani, pe 7 februarie, LeBron James îl depășea pe același Kareem Abdul-Jabbar la numărul de puncte înscrise în liga nord-americană și devenea lider în clasamentul all-time. El a ajuns în acest moment la cota 43.127 de puncte.

Dacă accidentarea suferită la întâlnirea cu Denver Nuggets nu este gravă, James are șansa să mai stabilească un record istoric în acest sezon. Starul lui Lakers este la 6 meciuri distanță de a-l depăși pe Robert Parrish în clasamentul întâlnirilor jucate în sezonul regulat. Fostul jucător de la Golden State Warriors, Boston Celtics, Charlotte Hornets și Chicago Bulls are 1.611 partide.