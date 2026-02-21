Lecce – Inter, live video în etapa 26 din Serie A. Echipele de start: Cristi Chivu, primul meci fără Lautaro Martinez

ADVERTISEMENT

Inter a trecut de Juventus în runda precedentă, însă victoria a fost una cu cântec. Acum, trupa lui Cristi Chivu merge pe terenul modestei Lecce și vrea să continue seria excelentă din campionat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre acest meci.

Au fost anunțate echipele de start pentru duelul Lecce – Inter Milano, care va lua startul la ora 19:00:

Lecce : Falcone – Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Gallo – Gandelman, Ramadani, Coulibaly – Pierotti, Cheddira, Sottil; Rezerve : Fruchtl, Samooja – Banda, Fofana, Helgason, Jean, Marchwinski, Ndaba, Ndri, Ngom Perez, Sala, Siebert, Stulic; Antrenor : Eusebio Di Francesco

Inter: Sommer – Bisseck, De Vrij, Bastoni – L. Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – Thuram, Esposito; Rezerve : Di Gennaro, J. Martinez – Acerbi, Akanji, Augusto, Bonny, Cocchi, Darmian, Diouf, Kaczmarski, Mkhitaryan, Topalovic; Antrenor : Cristi Chivu

Lecce – Inter, live video în etapa 26 din Serie A

Întâlnirea dintre Lecce și Inter este programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 19:00, pe Stadio Via del Mare. Este un test important pentru echipa lui Cristi Chivu, după .

Chiar dacă gândurile milanezilor sunt la returul cu norvegienii de la mijlocul săptămânii viitoare, ei trebuie să treacă și peste acest duel de campionat. Victoria este extrem de importantă pentru a ține la distanță principalele rivale în lupta la titlu.

Interul nu a mai pierdut în campionat de 3 luni, de la derby-ul cu AC Milan, și a ajuns la opt victorii consecutive în deplasare, dintre care șase fără gol primit. De partea cealaltă, Lecce vine la această întâlnire cu un moral excelent după două victorii la rând care au ridicat-o deasupra liniei retrogradării.

Cine arbitrează Lecce – Inter

Duelul dintre Lecce și Inter va fi condus la centru de Gianluca Manganiello, un arbitru fără o prea mare experiență. În vârstă de 44 de ani, acesta a condus doar 7 jocuri în actualul sezon din Serie A, în care a acordat 20 de cartonașe galbene și o lovitură de la 11 metri.

De meserie analist financiar, Manganiello a condus câte un meci al fiecărei formații în această stagiune. A fost la centru în înfrângerea suferită de Lecce, scor 1-4, pe terenul Atalantei, în etapa a 3-a, iar pe Inter a arbitrat-o la victoria de acasă cu Lazio, scor 2-0, din runda a 11-a.

Clasamentul Serie A înainte de Lecce – Inter

Înainte de începerea etapei a 26-a din Serie A, Inter este lider cu 61 de puncte, cu 7 peste marea rivală AC Milan. Trupa lui Cristi Chivu are cel mai bun atac din campionat, 60 de goluri marcate, și a patra defensivă, 21 goluri încasate.

De partea cealaltă, Lecce a început să respire după victoriile cu Udinese și Cagliari și speră că va reuși în cele din urmă salvarea de la retrogradare, deși bătălia în subsolul clasamentului este una acerbă.

Istoricul meciurilor Lecce – Inter. Statistică oficială

Inter are o statistică excepțională în duelurile cu Lecce. ”Nerazzurri” au câștigat ultimele șapte meciuri directe, iar în ultimele șase nu au primit gol. Lecce are doar 4 victorii și 4 rezultate de egalitate de-a lungul istoriei, iar ultima dată când nu au pierdut în fața milanezilor se întâmpla în urmă cu 6 ani.

Iată scorurile înregistrate la precedentele jocuri directe din campionat:

Inter – Lecce 1-0 (14 ianuarie 2026)

Lecce – Inter 0-4 (26 ianuarie 2025)

Inter – Lecce 2-0 (24 august 2024)

Lecce – Inter 0-4 (25 februarie 2024)

Inter – Lecce 2-0 (23 decembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Lecce – Inter

Fanii fotbalului italian din România pot urmări partida Lecce – Inter pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4. Cele două posturi vor transmite în direct întâlnirea programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 19:00.

Dar, cele două canale tv se văd și online, live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Astfel, telespectatorii care preferă să vadă meciul pe internet au posibilitatea, dar doar cu abonament la una dintre cele trei platforme.

Cote pariuri Lecce – Inter în Serie A

Fără doar și poate, Inter e marea favorită în meciul din etapa cu numărul 26. Cota la victorie pentru formația lui Cristi Chivu este de 1.46, în timp ce gazdele au 7.90. Rezultatul de egalitate are o cotă de 4.30.

Lecce este echipa cu cel mai slab atac din Serie A, în timp ce Interul marchează pe bandă rulantă. În ciuda , este de așteptat ca trupa lui Cristi Chivu să vrea să spele rușinea suferită în Norvegia, iar varianta ”peste 2,5 goluri” are cotă 2.05. Mult mai riscantul ”ambele marchează” vine cu o cotă de 2.30.

Urmărește în timp real Lecce – Inter, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce Lecce – Inter live text și video. Formațiile de start, desfășurarea partidei fază cu fază, marcatorii, clasamentul actualizat și statistici interesante găsești pe site-ul nostru.