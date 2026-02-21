Sport

Lecce – Inter, live video în etapa 26 din Serie A. Echipele de start: Cristi Chivu, primul meci fără Lautaro Martinez

Interul lui Cristi Chivu este lider autoritar în Serie A și urmează să joace pe terenul lui Lecce în etapa a 26-a. ”Nerazzurri” vin după eșecul surprinzător din Champions League.
Traian Terzian
21.02.2026 | 18:26
Lecce Inter live video in etapa 26 din Serie A Echipele de start Cristi Chivu primul meci fara Lautaro Martinez
SPECIAL FANATIK
Interul lui Cristi Chivu joacă pe terenul lui Lecce, în etapa a 26-a din Serie A. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Inter a trecut de Juventus în runda precedentă, însă victoria a fost una cu cântec. Acum, trupa lui Cristi Chivu merge pe terenul modestei Lecce și vrea să continue seria excelentă din campionat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre acest meci.

UPDATE: Echipele de start pentru Lecce – Inter Milano

Au fost anunțate echipele de start pentru duelul Lecce – Inter Milano, care va lua startul la ora 19:00:

ADVERTISEMENT
  • Lecce: Falcone – Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Gallo – Gandelman, Ramadani, Coulibaly – Pierotti, Cheddira, Sottil; Rezerve: Fruchtl, Samooja – Banda, Fofana, Helgason, Jean, Marchwinski, Ndaba, Ndri, Ngom Perez, Sala, Siebert, Stulic; Antrenor: Eusebio Di Francesco
  • Inter: Sommer – Bisseck, De Vrij, Bastoni – L. Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – Thuram, Esposito; Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – Acerbi, Akanji, Augusto, Bonny, Cocchi, Darmian, Diouf, Kaczmarski, Mkhitaryan, Topalovic; Antrenor: Cristi Chivu

Lecce – Inter, live video în etapa 26 din Serie A

Întâlnirea dintre Lecce și Inter este programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 19:00, pe Stadio Via del Mare. Este un test important pentru echipa lui Cristi Chivu, după înfrângerea cu Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League.

Chiar dacă gândurile milanezilor sunt la returul cu norvegienii de la mijlocul săptămânii viitoare, ei trebuie să treacă și peste acest duel de campionat. Victoria este extrem de importantă pentru a ține la distanță principalele rivale în lupta la titlu.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Digi24.ro
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”

Interul nu a mai pierdut în campionat de 3 luni, de la derby-ul cu AC Milan, și a ajuns la opt victorii consecutive în deplasare, dintre care șase fără gol primit. De partea cealaltă, Lecce vine la această întâlnire cu un moral excelent după două victorii la rând care au ridicat-o deasupra liniei retrogradării.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Fă-ți bagajele acum": Cristiano Ronaldo, față în față cu cel mai spectaculos transfer din istorie!

Cine arbitrează Lecce – Inter

Duelul dintre Lecce și Inter va fi condus la centru de Gianluca Manganiello, un arbitru fără o prea mare experiență. În vârstă de 44 de ani, acesta a condus doar 7 jocuri în actualul sezon din Serie A, în care a acordat 20 de cartonașe galbene și o lovitură de la 11 metri.

De meserie analist financiar, Manganiello a condus câte un meci al fiecărei formații în această stagiune. A fost la centru în înfrângerea suferită de Lecce, scor 1-4, pe terenul Atalantei, în etapa a 3-a, iar pe Inter a arbitrat-o la victoria de acasă cu Lazio, scor 2-0, din runda a 11-a.

ADVERTISEMENT

Clasamentul Serie A înainte de Lecce – Inter

Înainte de începerea etapei a 26-a din Serie A, Inter este lider cu 61 de puncte, cu 7 peste marea rivală AC Milan. Trupa lui Cristi Chivu are cel mai bun atac din campionat, 60 de goluri marcate, și a patra defensivă, 21 goluri încasate.

De partea cealaltă, Lecce a început să respire după victoriile cu Udinese și Cagliari și speră că va reuși în cele din urmă salvarea de la retrogradare, deși bătălia în subsolul clasamentului este una acerbă.

Lecce Inter Serie A clasament Serie A

Istoricul meciurilor Lecce – Inter. Statistică oficială

Inter are o statistică excepțională în duelurile cu Lecce. ”Nerazzurri” au câștigat ultimele șapte meciuri directe, iar în ultimele șase nu au primit gol. Lecce are doar 4 victorii și 4 rezultate de egalitate de-a lungul istoriei, iar ultima dată când nu au pierdut în fața milanezilor se întâmpla în urmă cu 6 ani.

Iată scorurile înregistrate la precedentele jocuri directe din campionat:

  • Inter – Lecce 1-0 (14 ianuarie 2026)
  • Lecce – Inter 0-4 (26 ianuarie 2025)
  • Inter – Lecce 2-0 (24 august 2024)
  • Lecce – Inter 0-4 (25 februarie 2024)
  • Inter – Lecce 2-0 (23 decembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Lecce – Inter

Fanii fotbalului italian din România pot urmări partida Lecce – Inter pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4. Cele două posturi vor transmite în direct întâlnirea programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 19:00.

Dar, cele două canale tv se văd și online, live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Astfel, telespectatorii care preferă să vadă meciul pe internet au posibilitatea, dar doar cu abonament la una dintre cele trei platforme.

Cote pariuri Lecce – Inter în Serie A

Fără doar și poate, Inter e marea favorită în meciul din etapa cu numărul 26. Cota la victorie pentru formația lui Cristi Chivu este de 1.46, în timp ce gazdele au 7.90. Rezultatul de egalitate are o cotă de 4.30.

Lecce este echipa cu cel mai slab atac din Serie A, în timp ce Interul marchează pe bandă rulantă. În ciuda absenței golgheterului Lautaro Martinez, este de așteptat ca trupa lui Cristi Chivu să vrea să spele rușinea suferită în Norvegia, iar varianta ”peste 2,5 goluri” are cotă 2.05. Mult mai riscantul ”ambele marchează” vine cu o cotă de 2.30.

Urmărește în timp real Lecce – Inter, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce Lecce – Inter live text și video. Formațiile de start, desfășurarea partidei fază cu fază, marcatorii, clasamentul actualizat și statistici interesante găsești pe site-ul nostru.

Andrei Rațiu este pe val în La Liga înainte de barajul cu Turcia!...
Fanatik
Andrei Rațiu este pe val în La Liga înainte de barajul cu Turcia! Românul a creat un nou gol pentru Rayo Vallecano după o fază superbă. Video
Rapid – Dinamo, live video în etapa a 28-a din SuperLiga. Surpriză în...
Fanatik
Rapid – Dinamo, live video în etapa a 28-a din SuperLiga. Surpriză în lotul ales de Costel Gâlcă! Care este starea terenului cu două ore înainte de derby
Andrei Nicolescu, discuţie cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violenţă: “Zonele...
Fanatik
Andrei Nicolescu, discuţie cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violenţă: “Zonele de discriminare trebuie să le evităm! Dar totul a fost foarte normal”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
ULUITOR! Ilie Năstase a fost obligat să abandoneze afacerea din cauza președintelui: 'Am...
iamsport.ro
ULUITOR! Ilie Năstase a fost obligat să abandoneze afacerea din cauza președintelui: 'Am băgat milioane!'
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia...
adevarul.ro
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic...
Observatornews.ro
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic restricţionat în mai multe zone
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea....
as.ro
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!