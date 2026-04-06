„Lecția de dinamovism!”. Andrei Nicolescu, dezvăluiri în premieră despre vizita lui Mircea Lucescu la Săftica: „Luciditate și decență”

Fostul selecționer al naționalei României, Mircea Lucescu, trece prin clipe complicate. Este internat la Spitalul Universitar, la Terapie Intensivă, iar doctorii fac tot posibilul pentru a-i salva viața. Tehnicianul a suferit un infarct. Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, echipă la care Il Luce a scris istorie, i-a transmis un mesaj din suflet antrenorului.

Probleme grave de sănătate pentru Mircea Lucescu. Care este starea marelui antrenor

Mircea Lucescu trece prin momente extrem de delicate. A fost internat de urgență la Terapie Intensivă în urma unui infarct miocardic acut. Problemele au apărut pe fondul unor tulburări grave de ritm cardiac, care i-au provocat inclusiv episoade de leșin. Medicii au intervenit prompt și au decis montarea unui defibrilator cardiac, măsură necesară pentru stabilizarea funcțiilor vitale.

Prognosticul rămâne rezervat. Acesta este atent monitorizat în secția de Terapie Intensivă, unde primește îngrijiri specializate, după ce au apărut complicații cardiace severe. Evoluția sa este incertă, iar medicii vor comunica eventuale noutăți doar în funcție de modul în care organismul răspunde la tratament.

Andrei Nicolescu, impresionat de tot ce a făcut Mircea Lucescu pentru Dinamo

Mircea Lucescu este o adevărată legendă a clubului Dinamo. A scris istorie atât ca jucător, cât și ca antrenor. Sub comanda sa, Dinamo a devenit o forță în fotbalul românesc. , a ținut să îi transmită un mesaj special lui Il Luce prin intermediul rețelelor de socializare. L-a dat drept exemplu pe marele tehnician, la doi ani de la vizita pe care Mircea Lucescu a avut-o la Săftica, în februarie 2024.

„Lecția de dinamovism

Există momente în fotbal și, de fapt, în viață, în care tentația de a judeca rapid devine reflex. Se spun lucruri definitive, se dau verdicte, se caută vinovați, de multe ori fără răbdarea de a înțelege în profunzime contextul.

În acele momente se vede, de fapt, caracterul. În anii complicați prin care a trecut Dinamo, mai ales în perioadele în care clubul se lupta pentru supraviețuire, am văzut multe reacții grăbite și puține încercări reale de a înțelege. Mircea Lucescu a fost una dintre excepții. A ales să vină aproape, să vadă cu ochii lui, să stea de vorbă cu oamenii din club, să pună întrebări și să asculte. Nu a căutat efectul public și nici nu s-a lăsat prins în logica reacțiilor de moment. A ales echilibrul. Într-un context în care era mai ușor să te delimitezi, a ales să fie alături de echipă și să transmită un mesaj de încredere.

Pentru mine, asta înseamnă dinamovism: nu zgomot și nu populism, ci luciditate, decență și disponibilitatea de a înțelege înainte de a vorbi. Din experiența mea directă, am văzut la dânsul măsură, diplomație și o dorință sinceră de a ajuta, lucruri care au devenit rare în lumea actuală. Astăzi, când se află într-un moment critic, gândul merge firesc către el. Iar lecția rămâne: uneori, adevărata forță nu stă în ceea ce spui despre ceilalți, ci în felul în care alegi să fii lângă ei când le este greu”, a scris Andrei Nicolescu pe contul său de .