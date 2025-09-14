Lecția de viață oferită de Alex Cicâldău! Cum a reușit să revină în formă maximă după accidentarea gravă suferită. Video

Alexandru Cicâldău se bucură de rezultate extraordinare la Universitatea Craiova, internaționalul revenind la forma de altădată. Oltenii au avut încredere în mijlocașul central, asta după ce în ultimii ani s-a confruntat cu mai multe accidentări.
Revenit la Universitatea Craiova în sezonul trecut de la Galatasaray, Alexandru Cicâldău pare că ușor, ușor își revine la forma care i-a făcut pe turci să plătească 6,5 milioane de euro în schimbul său acum 4 ani.
Mijlocașul a reușit să marcheze nu mai puțin de trei goluri în preliminariile Conference League, două dintre ele fiind marcate chiar în play-off, în fața lui Istanbul Bașakșehir, iar patronul Mihai Rotaru a anunțat că deja îl dorește la echipa națională.
Dacă acum îi merge foarte bine pe plan profesional, este de menționat că în luna martie a acestui an Cicâldău nu putea să pună piciorul în pământ. Mijlocașul a tras din greu și acum a revenit la forma care l-a consacrat.
Într-un clip video postat pe contul personal de Instagram, Cicâldău a postat un filmuleț în care a fost prezentată revenirea sa din accidentare. Lecția de viață oferită de jucătorul oltenilor a fost încheiată de mesajul „Believe you can, and you will” (n.r. – Cred că poți și vei reuși)”
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit că nu e mulțumit cu doar trei jucători la prima reprezentativă. Patronul oltenilor consideră că la următoarea acțiune a naționalei Universitatea Craiova va fi reprezentată de cinci fotbaliști, Tudor Băluță și Alex Cicâldău urmând să intre în planurile lui Mircea Lucescu.
„Acum avem trei jucători (n.r. – La echipa națională), iar la următoarea acțiune a naționalei vom avea 5. Pe lângă Screciu, Bancu și Baiaram, vor mai veni și Băluță cu Cicâldău, care și-a revenit, în sfârșit, la forma lui de altădată. Mai are 15-20% ca să revină complet!”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.