Lecția oferită de copiii noștri, premianți la Paris: „Trebuie să urci necontenit, dacă vrei să vezi departe!”

Printre atâtea vești proaste, telefonul are tupeul să sune cu glas duios. Apoi, curg fotografiile cu semizei dansatori, premiați pe scena pariziană, la semifinala „Youth America Gran Prix (Europe)”. Sunt cei 25 de elevi ai Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din București, care, alături de profesorii îndrumători au participat la unul dintre cele mai importante concursuri de profil coregrafic din lume. Am aflat acest lucru de la Nicoleta Cocea, profesor de balet la liceul respectiv. Un pic mai târziu, am pătruns, firav, în gândurile micilor balerini și balerine. Și am înțeles, de la niște puști, ce înseamnă „Coloana fără sfârșit”, în materie de artă și, mai ales, de maturitate.

Daria Maria Ene, clasa a IX-a: „Motto-ul meu vine din Brâncuși: `Să încerci necontenit să urci, dacă vrei sa vezi departe`. Am fost cea mai bună versiune a mea!”

Noi, cei de la FANATIK, suntem fanatici întru emoție, iar copiii reprezintă starea generală de renaștere a acestei nații. Afli noutăți despre ei din gură în gură, în niciun caz de la televizor, pentru că astfel de știri „nu prezintă importanță”. Probabil că nu există „mici” sau „mari” balerini, pentru că, în materie de sensibilitate, vârsta nu contează.

Dacă vorbim, însă, despre talent și despre pregătire, copiii „noștri”, fiindcă suntem cu toții români, s-au aflat în competiție cu unele dintre cele mai râvnite și populare academii de balet din Europa, precum Conservatorul International de Ballet și Dans „Annarella Sanchez” din Portugalia, Conservatorul National Superior de Muzica și Dans, Școala de Balet „Stanlowa”, ambele din Paris, „Elmhurst Ballet School” (UK), dar și cu multe alte scoli de stat sau private din România și din Europa.

Iată ce ne spune Daria Maria Ene, elevă în clasa a IX-a: „Motto-ul după care mă ghidez vine de la Constantin Brâncuși: `Trebuie să încerci necontenit să urci cât mai sus, dacă vrei sa vezi departe`. Pentru mine, competiția care s-a desfășurat la Paris a fost unică, încărcată cu emoție, cu optimism și cu multă pasiune. Am plecat spre YAGP cu încredere, mi-am dorit ca delegația României să fie pe podium, am lucrat toți ca într-o mare familie și am reușit!”

„Faptul că am fost selectată să fac parte din chipa celor 25 de elevi ai Liceului de Coregrafie este o onoare, o recunoaștere a rezultatelor mele, o mândrie ca elev și ca viitoare balerină. Am avut timp doar o lună și jumătate să mă pregătesc, dar cu încredere în mine și cu ajutorul profesorilor coordonatori, am reușit să fiu cea mai bună versiune a mea de până atunci. Astfel, am izbutit să mă calific între cele 26 de finaliste la categoria senioarelor, unde m-am clasat pe locul 13”, a continuat Daria Maria Ene.

Este, însă, doar deocamdată „cea mai bună versiune a sa”. Iar dincolo de scenă, din discursul ei se simte că „Profii” nu i-au dăscălit pe copii, cum se zice la noi în bătătură, ci i-au învățat să simtă din bătături supraviețuirea prin dedicare. Nu este o metaforă dedicată unor adolescenți, pentru că a vorbi în românește, tocmai la Paris, despre , într-un context în care bugetul destinat artei parcă se împiedică în „Dansul săbiilor” lui Aram Khachaturian, e lucru mare. Și curajos.

Lakshmi Gopalakrishnan, 14 ani: „Am terminat vacanța cu o lună mai devreme. Am vrut să-mi depășesc limitele”

Pentru că aminteam de profesori, trebuie spus că, în premieră, Liceul de Coregrafie a participat cu cel mai mare număr de elevi, care au concurat în probe de dans clasic, contemporan, neoclasic și dans românesc, la categorii solo, duet și ansambluri, coordonați de cei care le-au devenit prieteni mai mari: Nicoleta Cocea (coordonatoarea proiectului), Claudiu Staicu, Florica Stănescu, Daniela Tebeică, Mihaela Vasilovici, Ana Maria Ghinea, Monica Popescu și Krista Sandu.

Rezultatele remarcabile au culminat cu obținerea, în premieră, a Premiului 1, la categoria Ansambluri, conferit pentru o spectaculoasă suită de dansuri românești, rodul muncii profesorului Claudiu Staicu, dar și cu locul 1 obținut de Clara Maria Oniceag, din clasa a VIII-a, la Dans Contemporan Solo și la Dans Contemporan în Duet, alături de colega ei, Ana Dumitrescu.

Distincția „Outstanding School Award”, obținută în premieră, nu este consecința unei întâmplări sau rodul unor valori care, precum ne jucam cu toții în copilărie, „au scăpat turma”. Din contră. Lista performerilor este lungă. Elevi precum Călin Garaicu (loc 3 la dans clasic pentru juniori), ansamblul „Lebede”, Sofia Mihai și Erika Doboș merg pe drumul împlinirii. De altfel, în runda finală a concursului parizian au fost invitați nouă elevi, care merită aplaudați: Daria Ene, Călin Garaicu, Ana Maria Potecea, Daria Anne Marie Zaharia, Ioana Săvulescu, Daria Ionel, Bianca Stoica, Sofia Mihai și Erika Doboș.

Ce înseamnă o asemenea expriență pentru protagoniști am aflat de la elevul Lakshmi Gopalakrishnan, din clasa a VIII-a, în vârstă de 14 ani: „Prin participarea la concursul YAGP de la Paris, am dorit să-mi depășesc limitele și să apar pe o scenă internațională. Ne-am terminat vacanța de vară cu o lună mai devreme și am început să pregătim coregrafiile de ansamblu. Am repetat zilnic, chiar și în weekend-uri, timp de două luni și jumătate. Calificarea în finala de la Tampa (Florida) reprezintă foarte mult pentru fiecare dintre noi și pentru școala noastră. Am plecat de la Paris cu amintiri de neuitat, iar aplauzele publicului și ale juriului au fost cea mai mare răsplată”.

Clara Oniceag, după „bătălie”: „Faptul că Liceul „Floria Capsali” a fost desemnat „Cea mai bună școală” întregește experiența pariziană”

Pentru Clara Oniceag, în vârstă de 14 ani, totul s-a schimbat… „în bine”, imediat ce a aflat că va concura la Paris, iar totul a culminat cu semifinala: „Repetițiile au început încă din vară și au continuat pe tot parcursul timpului rămas până la concurs. Am fost însuflețiți în toată această perioadă de muncă grea de faptul că a fost pentru prima oară când Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” a plecat la bătălie cu 25 de elevi, care au prezentat pe o scenă atât de importantă momente de ansamblu de balet contemporan și neoclasic”.

„Ansamblul de dans românesc a cucerit nu doar locul 1 la categoria sa, dar și inimile juraților și ale spectatorilor. Am putut transmite bucuria și celorlalți, iar cel mai important lucru a fost că am adus pe acea scenă prestigioasă o mică parte din țara noastră. Răspunderea a fost mare, munca, pe măsură, dar efortul a meritat din plin. Ajunși la Paris, deși copleșiți de emoții, am încercat să ne bucurăm de scenă, de experiență și, până la urmă, unul de celălalt”, a povestit Clara.

Pentru ea, totul a fost o bătălie. Așadar, „à la guerre comme à la guerre”, dar discursul unei adolescente în vârstă de 14 ani toarnă maturitate peste vulcanii noroioși ai unui secol de debandadă.

Tot Clara Oniceag a povestit că, în prima zi, competiția de solo-uri le-a oferit tuturor sentimente contradictorii. Au avut „o tonă de emoții, care, în final, s-au transformat în lacrimi de fericire. Concurența a fost atât de mare, atât din partea altor școli, cât și din partea colegelor din liceul nostru. În final, am reușit să ne adunăm forțele și să ne prezentăm ca un grup unit, ceea ce a fost minunat și a creat amintiri de neuitat. Faptul că Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” a primit și trofeul „Cea mai bună școală” a întregit această superbă experiență, pe care am trăit-o la Paris”.

„Elevi și profesori am muncit foarte mult, dar bucuria rezultatului ne-a alinat toate nesiguranțele din perioada de pregătire. Munca de echipă ne-a schimbat în bine și ne-a pregătit pentru viața de artiști. Le mulțumesc tuturor profesorilor care ne-au pregătit, pentru că fără dumnealor nu am fi reușit să ajungem aici”, a încheiat tânăra DEJA artistă.

Patricia Ghiță și Ema Stoian, între francezii fascinați de „Romanian Vibes” și surâsul Parisului

Patricia Ghiță este elevă în clasa a VI-a. Spune că s-a bucurat cel mai mult în perioada repetițiilor cu ansamblul și este mândră că a reprezentat România la acest concurs și mai ales că a obținut, alături de colegele și de colegii săi, rezultate excepționale: „M-a impresionat când jurații s-a ridicat în picioare, aplaudau și filmau momentul „Romanian Vibes”!”

Dar, să-i oferim cuvântul, mai departe: „Workshop-urile și profesorii mi-au plăcut foarte mult. A fost o experiență unică. M-am bucurat enorm să mă văd pe lista Scholarship Call Back Class și să primesc o invitație de participare la YAGP International Contemporany Youth Ensamble. Consider că mi-am atins obiectivul și știu că sunt pe un drum bun”.

Evident, ca oricărei domnișoare (și nu numai…), Parisul i-a surâs: „Am vizitat în doar câteva ore locuri pe care le văzusem doar in fotografii: , Arcul de Triumf, Trocadero, Catedrala Notre-Dame, Bazilica Sacre Coeur, Galeriile Montmarte, Galeriile Laffayete și bineînțeles Opera din Paris. Abia aștept să mă reîntorc!”.

Însă, ținta este cuprinsă în drum. Tocmai de aceea, despre Paris, dar mai ales referitor la parcursul până la legitimitatea unei asemenea scene, avea să ne povestească și Ema Stoian, în vârstă de 14 ani: „Aproximativ de la începutul anului școlar am început să ne pregătim pentru concursul international YGP Paris. Eram tare încântată de faptul că urma să particip, alături de colegele mele, la o competiție prestigioasă, într-un oraș fabulos”.

„Ne-am pregătit mult. A trebuit să lucrăm în special la detalii, deoarece acestea fac diferența, de fiecare dată. A fost obositor, dar am reușit alături de profesori să ne unim forțele, ca să perfecționăm coregrafiile. Mie mi-au plăcut mult, la orașul Paris, atmosfera elegantă, obiectivele turistice și arhitectura clădirilor. Acest oraș merită, cu adevărat, vizitat! Experiența a fost unică și a meritat tot efortul depus”.

Când vorbesc copiii, metafora ascultă. Nici nu ar trebui să fie altfel.

Cum banii nu mai trasează granițele țării

Profesorii, în schimb, au dreptul la reculul emoționant al propriilor opere. Dacă Florica Stoian, care predă dans clasic, subliniază că importanța „câștigului” a stat în faptul că spectatorii și juriul celei mai importante și mai mediatizate competiții de profil din Europa au apreciat nivelul concurenților, Claudiu Staicu, profesor de dans traditional românesc, își dovedește spiritul practic:

„Idea de a concura la Concursul Internațional de balet „Youth America Grand Prix”, semifinala din Europa – Paris cu un grup cât mai mare de elevi, a încolțit în mintea mea văzând că participarea la aceste competiții internaționale importante este restrictivă pentru elevi, nu din punct de vedere al nivelului ridicat, ci din prisma implicărilor financiare reprezentate de taxele de concurs, de cazare și de transport, pentru fiecare participant. Dar pentru 25?”

Și acesta este adevărul. Uneori, „România” se oprește acolo unde granița este trasată de lipsa banilor. Aici, în majoritatea cazurilor, se pierde în negură „Coloana Infinitului”, despre al cărei creator vorbea, la începutul articolului nostru, o domnișoară care a aflat, încă din clasa a IX-a, „rețeta” pentru a atinge acel „departe”.

Părinții și sponsorii au așezat ban pe ban nu pentru a-și cadorisi odraslele în ajunul Sărbătorilor, ci pentru a-și provoca (încă) „junioarele” și „juniorii” la întâlnirea cu un juriu international. Și pentru a le oferi putere, dincolo de grație. Da, domnule Staicu, cititorii FANATIK sunt „mândri de reușitele” dumneavoastră și mai ales de „bătăliile” purtate de tandrețea copiilor acestei țări.

Cum plâng Excelențele și începutul de drum către Tampa

V-am rămas datori cu o știre. Mai devreme, Lakshmi Gopalakrishnan vorbea despre calificarea în finala concursului de la Tampa (SUA). Confirmarea a venit chiar de curând, odată cu invitația de a prezenta, în fata juriului international, ansamblurile „Entrance of the Swans” (calificat în top 12 la Paris), suita de dansuri populare „Romanian Vibes” (locul 1 în Franța), Duetul contemporan „Fractal Dimension”, în coregrafia și în interpretarea elevelor Clara Maria Oniceag și Ana Dimitra Dumitrescu (locul 1 la Paris, clasa Prof. Nicoleta Cocea), Solo dans clasic și dans contemporan pentru elevii Călin Stefan Garaiacu (locul 3 la Paris) și Sofia Mihai (top 12 juniori, la aceeași competiție).

La Paris, Excelența Sa, doamna Sena Latif, Ambasadorul interimar al României în Franța, a lăcrimat. N-a primit flori, ci le-a oferit „bobocilor”. Ei și profesorii lor, pedagogi de școală bună, rămân vertebralitatea noastră fără sfârșit.

Stimați contemporani, după ce ați auzit cuvintele copiilor, spuneți cu vorbele voastre dacă avem sau nu o șansă.

Ave, Tinerețe! Mersul tău delicat este abia la început…