Lecția pe care Rădoi a vrut să i-o dea lui Baiaram, pusă la zid! „Nu are cum să lipsească din primul 11. E cel mai bun!”. Exclusiv

Universitatea Craiova a cedat cu 0-1 contra Oțelului, la Galați, . Decizia lui Mirel Rădoi de a începe meciul a fost aspru criticată de Marius Șumudică. Ce a spus antrenorul român.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu concepe Universitatea Craiova fără Ștefan Baiaram în linia de start

Oltenii au înregistrat primul eșec din acest sezon în deplasarea cu Oțelul Galați. Mirel Rădoi și-a atras multe semne de întrebare din partea analiștilor sportivi cu privire la decizia de a începe partida fără Ștefan Baiaram în garnitura de start.

Marius Șumudică nu își explică cum s-a recurs la această decizie, însă consideră că Baiaram nu mai are voie, cât timp este apt de joc, să lipsească din primul „11” al Universității Craiova. Antrenorul român îl consideră „cel mai bun jucător al campionatului în momentul de față”.

ADVERTISEMENT

„Nu are cum să lipsească din primul 11!”

„Nu știu exact ce se întâmplă acolo și nu pot comenta. Nu știu dacă ține de ordin medical, dacă a vrut Rădoi… Nu știu exact. Nu știu de ce a fost rezervă. Dacă era valid 100%, n-ai cum să îl ții pe bancă pe Baiaram.

În condițiile în care nu veneai după un meci la 3 zile, nu se punea problema să fie foarte încărcat, nejucând la echipa națională, eu consider că, dacă nu a fost de ordin muscular, să aibă ceva, nu are cum să lipsească din primul 11.

ADVERTISEMENT

Este cel mai bun jucător al campionatului în momentul de față. Este jucătorul care, unul contra unul, poate să îți rezolve. Când echipa adversă este foarte aglomerată, era jucătorul cu tehnicitate și putea scoate om din joc perpendicular pe poartă, creând superioritate numerică”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.