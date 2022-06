Lecția pe care Ungaria a predat-o României: “Au condiții la Liga 4 mai bune ca noi în prima divizie”. Ei au bătut Anglia, noi nu am șutat pe poartă cu Muntenegru!

Echipa națională a României a făcut unul dintre , unde a pierdut cu 2-0. În aceeași zi, Ungaria a obținut o victorie istorică în fața Angliei. Maghiarii continuă investițiile masive din ultimii ani, iar rezultatele încep să se vadă din ce în ce mai mult.

Fotbalul românesc din ce în ce mai aproape de colaps, în timp ce vecinii unguri înfloresc pe zi ce trece

Sistemul falimentar din fotbalul românesc al ultimilor ani aduce din ce în ce mai multe rezultate rușinoase. În Ungaria, Viktor Orban a reușit să schimbe din temelii cel mai iubit sport al planetei, iar în ultima decadă s-au investit sume uriașe. Și s-au investit bine!

Exact când fotbalul românesc își trăia, la Podgorica, una din cele mai negre seri din istorie, naționala Ungariei sărbătorea victoria obținută la Budapesta în fața Angliei. Prima după 60 de ani.

Deși Ungaria a început reconstrucția la națională concomitent cu noi, vremurile din urmă cu nouă ani, în care „tricolorii” spulberau marea rivală cu 3-0, par desprinse dintr-un alt film.

FANATIK a încercat să găsească explicațiile pentru reușita proiectul maghiar de la unul dintre oamenii care cunoaște tot ce mișcă în fotbalul din Ungaria: Vasile Miriuță.

Vasile Miriuță, radiografie a fotbalului din Ungaria. De ce modelul maghiar trebuie aplicat în România

Vasile Miriuță a oferit pentru FANATIK o amplă a analiză a proiectului de succes implementat în fotbalul maghiar. Consideră că naționala Ungariei are șanse mult mai mari să meargă la turneele finale pe viitor, chiar dacă a ratat prezența în Qatar, la fel ca și România: „Au luat-o de la zero și au avut răbdare. Au construit temeinic și după atâția au venit rezultatele. Chiar dacă nu merg nici ei la Campionat Mondial, au șanse mari să fie prezenți la următoarele turnee finale. Au bătut Anglia și începe să se vadă munca”.

Din punctul său de vedere, este fără doar și poate omul care a făcut imposibilul posibil: „Au investit foarte mult în infrastructură și e în primul rând meritul lui Viktor Orban. El este arhitectul naționalei și al fotbalului maghiar. Au crescut jucători și i-au edicat, nu au adus străini”.

Vasile Miriuță, exemplu sugestiv pentru investițiile din fotblaul maghiar: „Sunt echipe de liga a patra care au condiții extraordinare!”

Vasile Miriuță a jucat în Ungaria, a îmbrăcat tricoul naționalei maghiare și chiar a antrenat în Ungaria, iar acum are domiciliul aproape de Budapesta: „Dacă te duc unde stau eu lângă Budapesta, nu-ți vine să crezi! Echipa de liga a patra are niște condiții extraordinare! Gazon, vestiare, stadion, tot. Despre asta vorbim. Noi nu avem condiții la Liga 1. Nu avem terenuri de antrenament și sală de forță! Dar la liga a patra…”.

În opinia sa, singura salvare a fotbalului românesc este susținerea financiară a Guvernului României: „Nu cred că are rost să vorbim ce am fi făcut noi cu Anglia. A fost un dezastru în Muntenegru. Ce mai e de spus dacă nu tragi un șut pe poartă? E foarte greu să vină oameni dispuși să investească. Dacă statul nu se implică, fotbalul românesc nu mai poate fi salvat. Și de fapt e vorba de sport în general. Terenuri de antrenament, academii să crești copiii, să le oferi condiții de la A la Z”.

Ungaria ne surclasează și la capitolul tinere talente: „Au cel puțin șapte academii puternice. Toate dau jucători la loturile naționale!”

Dacă România produce din ce în ce mai puțini jucători de valoare, centrele de copii și juniori din Ungaria au cunoscut o explozie fără precendent: „Ei au foarte mult academii puternice: Puskas, Honved, Ferencvaros, Debrecen, Gyor și multe altele! Și toate dau jucătoril la loturile naționale! La noi în afară de Hagi cine a dat? FCSB pe cine a dat la națională de la academie?”.

Strategia este total diferită și la nivel de selecționer, Marco Rossi fiind pe banca Ungariei de trei ani: „Au un antrenor foarte bun și se vede continuitatea. La noi se schimbă antrenorii pe bancă rulantă. Mie îmi pare rău că nu a mai rămas Mirel Rădoi. Petrescu eu cred că era cel mai indicat, dar nu a putut fi luat din cauza acelei clauze. Sunt sigur că altfel arătam cu Dan Petrescu la echipa națională. Și nu am nimic cu Edi Iordănescu”.

Doar în ultimii zece ani, Vasile Miriuță consideră că Ungaria a pompat sute de euro milioane în fotbal: „Au investit în ultimii zece ani sute de milioane de euro. Toate echipele de la liga a doua au stadioane noi! Bravo lor! Mie îmi pare rău că nu știm să ne uităm nici măcar peste gard. Dacă nu investim ne vom duce și mai jos și va fi foarte greu să mai ieșim de acolo”.

Ungaria investește și în fotbalul din România: Sepsi și Csikszereda vor avea două academii foarte puternice”

Pe stadionul Giulești, mare finala din Liga Elitelor s-a disputat între , iar cele două cluburi investesc din ce în ce mai mult în copii și juniori, împinse de la spate de guvernul maghiar: „La U19 s-a jucat finala între Sepsi și Miercurea Ciuc. Sunt două academii de juniori foarte puternice acolo și investesc în continuare”.

Ba mai mult, Vasile Miriuță este convins că minoritatea maghiară ar putea avea o nouă echipă în Casa Pariurilor Liga 2 din sezonul viitor: „Și la barajul de promovare în Liga a doua acum, Odorheiul Secuiesc are șanse mari să promoveze cu Slatina (0-0 în tur, la Slatina). E un exemplu concret chiar la noi în țară. Fără investiții nu vom avea nicio șansă. Poți să întorci pământul cu susul în jos.

Investițiile lor se văd și în fotbalul din România. Sepsi se va bate la primele locuri, iar Csikszereda se bate la promovare în Liga 1 anul ăsta. Au antrenor și un președinte foarte bun și pot face o figură frumoasă”.

Vasile Miriuță: „La cluburile din Italia sunt foarte mulți jucători tineri din Ungaria și în tot Occidentul”

Vasile Miriuță a mai explicat că Ungaria deja a început să exporte juniori pe sume importante la cluburile mari din Europa: „Au jucători tineri foarte buni și de mare perspectivă. Noi îl avem doar pe Octavian Popescu și încă doi-trei. Ei au jucători de 16 ani care pleacă la cluburi puternice din Vest. În Italia sunt foarte mulți jucători tineri din Ungaria, și în Polonia și în tot Occidentul”.

Performanțele au început să apară și la nivel de cluburi, iar campioana Ferencvaros a revenit în Liga Campionilor după 25 de ani. Asta în timp ce CFR Cluj, campioana din Liga 1, a avut o prestație lamentabilă în grupele Conference League: „Lucrurile sunt clare și la nivel de cluburi. Ferencvaros a fost în grupele UEFA Champions League. Noi nu cred că avem șanse să mai ajungem în viitorul apropiat. Noi nu știu dacă mai ajungem măcar în grupele Conference League. De aici plecăm”.

3 puncte esențiale pe care fotbalul românesc ar trebui să le adopte din strategia Ungariei

„Dacă ar fi să aleg trei puncte din strategia fotbalului maghiar pe care să le implementăm? În primul rând investițiile în infrastructură și copii și juniori. Doi: în momentul de față la Liga 1 sunt doar vreo trei cluburi care își permit și au condiții să crească jucători. 3. Avem nevoie de jucători care să joace la echipe bune de afară. Ei au trei jucători la Leipzig, la Zenit, Szalai care e la Fenerbache.

Guvernul maghiar investește acum și la Satu Mare. Vor să facă o academie. Au făcut un teren sintetic. Am și jucat acolo. Vor să facă și la Târgu Mureș, iar investițiile merg către toate sporturile. Și la handbal, la hochei.

În Serbia fac la fel în zonele cu populație maghiară. La fel și în Slovacia în Dunajska Streda, în Ucraina la fel, aproape de graniță. Avem atâtea exemple. Mă uit și aici în Maramureș, am văzut jucători de valoare de 15-16 ani și la liga a patra, pe care i-aș aduce la Baia Mare, dar trebuie să le oferi condiții în primul rând.

Nu știu ce șanse am avea cu Ungaria, dar cred că jucătorii noștri ar avea ambiții în plus pentru că rămâne un meci de mari orgolii. Dar la cum am arătat în Muntenegru… Asta e valoarea jucătorilor. Rossi e un antrenor foarte bun, iar Sabău îl cunoaște foarte bine. Au jucat împreună și mi-a povestit multe. Am luat și eu cina cu el la Budapesta și am vorbit despre fotbalul maghiar. E foarte pregătit, altfel nu îl țineau trei ani”, a declarat Vasile Miriuță, în exclusivitate pentru FANATIK.