Lecție de empatie din partea FRF! Inițiativele B.R.A.V.O și „Silent Day” sunt pașii spre o generație neînfricată. Video

Pe 18 martie au loc alegeri la FRF, iar Răzvan Burleanu se pregătește să câștige un al patrulea mandat ca președinte. . Proiectele B.R.A.V.O. și „Silent Day” nu lipsesc din programul de candidatură a lui Burleanu.

B.R.A.V.O. FRF! Ce înseamnă „Silent Day”

Federalii, în frunte cu Răzvan Burleanu, au fost într-un mini-cantonament la Sibiu în ultimele săptămâni. Acolo, actuala conducere a FRF a stat de vorbă cu reprezentanții cluburilor de la toate nivelurile, cu președinții de AJF-uri, cu arbitrii și cu reprezentanții mass-media. Burleanu le-a prezentat oamenilor programul său de candidatură. Pe lângă multe alte proiecte, actualul șef de la „Casa Fotbalului” a pus apăsat accentul pe .

Dezvoltarea acestei platforme va fi continuată cu „Silent Day”, o inițiativă ce a debutat deja în anul 2025, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului. Această zi este marcată anual pe 20 noiembrie și sunt celebrate drepturile universale ale copiilor din întreaga lume. Data de 20 noiembrie amintește de două documente fundamentale adoptate de Organizația Națiunilor Unite: Declarația Drepturilor Copilului (1959) și Convenția ONU privind Drepturile Copilului (1989).

În timpul meciurilor disputate de „Silent Day”, părinții și antrenorii nu vor avea voie să se facă auziți pe stadioane. Scopul acestei inițiative este să ofere copiilor un spațiu fără presiune, în care să se bucure de fotbal, să ia singuri decizii și să își exprime în teren calitățile, fără să aibă teama reproșurilor din tribune sau de pe margine.

Prin „Silent Day”, FRF vrea să transmită un mesaj clar: atmosfera de la meciurile de copii și juniori trebuie să fie una de susținere din partea antrenorilor și a părinților și nu una de presiune. Micii fotbaliști au nevoie să se simtă protejați, să fie încurajați și să se bucure de sport. Cuvintele rostite astăzi din tribună sau de pe bancă pot deveni etichetele purtate de copiii de mâine. Federația dorește ca pe umerii copiilor să se așeze nume care inspiră mândrie și nu poveri greu de dus.

Inițiativa FRF B.R.A.V.O. a luat naștere dintr-un insight simplu, dar puternic: ce aud copiii de pe marginea terenului le modelează nu doar jocul, ci și viitorul. Prin ‘Silent Day’, FRF dorește să promoveze un comportament sănătos, de a proteja copiii și de a crea un climat sigur și educativ în fotbalul juvenil” – FRF

Ce este platforma B.R.A.V.O.

care, de foarte multe ori, se petrec în jurul terenurilor de joc la nivel de copii și juniori: jigniri, critici, conflicte verbale sau etichete negative puse pe umerii copiilor. Toate acestea reprezintă forme de abuz emoțional, cu efecte care pot afecta încrederea puștilor sau chiar îi pot determina să renunțe la fotbal.

Campania B.R.A.V.O. a fost lansată pe 1 iunie 2025, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Platforma destinată educării părinților de fotbaliști, spectatorilor, dar și a antrenorilor, este promovată la nivel înalt de către Federația Română de Fotbal. Spre exemplu, în acest sezon,

De asemenea, la meciul României cu Austria, de la Viena, din 7 iunie, copiii care au însoțit jucătorii pe teren au purtat banderola FRF B.R.A.V.O. Apoi, la București, la România – Cipru 2-0 (1o iunie), puștii au îmbrăcat tricourile cu mesaj, simbolizând generația pe care o putem crește cu respect, nu cu frică.

Copiii pot renunța la sport din cauza atitudinii celor din tribune​. Cuvintele părinților cântăresc greu. Uneori, chiar mai greu decât un eșec.​ Și, în timp, bucuria jocului se transformă în teamă de a greși.​ Pe umerii celor mici putem pune un nume de care să fie mândri​ sau unul pe care n-o să și-l dorească niciodată.​ Pentru că numele viitoarei generații nu este scris doar ei, este scris și de noi – cei care îi privesc, îi susțin sau… îi rănesc din tribună.​ E timpul să fim mai conștienți de asta, să scoatem presiunea din joc și să aducem pe teren bucuria copiilor de a se juca” – B.R.A.V.O. by FRF