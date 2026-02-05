Lecție de fair-play! Șumudică și Benzema, față în față imediat după ce starul francez i-a dat 3 goluri echipei românului. Video

ADVERTISEMENT

La debutul pentru Al-Hilal, după transferul de la marea rivală Al-Ittihad, Karim Benzema a semnat un hattrick în Arabia Saudită în fața echipei antrenate de Marius Șumudică, Al-Okhdood, chiar pe terenul acesteia din urmă.

Moment special petrecut între Marius Șumudică și Karim Benzema după Al-Okhdood – Al-Hilal 0-6, meci în care francezul a dat trei goluri, chiar la debutul său pentru noua echipă

, dar cu toate acestea tehnicianul român a găsit puterea de a-și felicita adversarii după ultimul fluier. a fost surprins pe gazon chiar alături de Benzema.

Cei doi s-au îmbrățișat și și-au spus câteva cuvinte, care însă nu au putut fi redate în imaginile redate de camera de filmat aflată în apropierea lor în momentele respective.

🔵🎥- بنزيما مع سوموديكا مدرب الاخدود بعد نهاية المباراة 💙💙💙 — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq)

Bornă negativă în cariera lui Marius Șumudică egalată cu ocazia acestei înfrângeri

Acest 0-6 cu Al-Hilal reprezintă cea mai dură înfrângere suferită de Marius Șumudică până acum în cariera sa de antrenor. Anterior, tehnicianul mai pierduse un meci cu același scor pe vremea când activa la Gloria Bistrița, mai exact pe data de 6 mai 2010, când echipa sa de atunci a fost învinsă de această manieră pe terenul celor de la FC Brașov.

Revenind, celelalte goluri ale lui Al-Hilal din acest meci cu Al-Okhdood au fost marcate Malcom și Salem Al Dawsari, cu o dublă. În urma acestui rezultat, formația din Riyadh și-a refăcut avansul de 3 puncte în fruntea clasamentului față de Al Ahli, în vreme ce echipa lui Marius Șumudică a rămas pe locul 17, penultimul, având doar 10 puncte acumulate după 20 de meciuri disputate, 5 în plus față de Al Najma, ocupanta ultimei poziții, și două puncte în minus comparativ cu Al Riyadh, de pe locul 16, grupare care însă are și un meci mai puțin disputat față de Al-Okhdood.

Prima poziție care asigură salvarea de la retrogradare în Arabia Saudită este ocupată în prezent de Damac, tot cu 12 puncte, și de asemenea cu un joc în minus față de echipa antrenată de Marius Șumudică.