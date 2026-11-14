Lecție de fair-play! Polonezii ne mulțumesc după ce i-am bătut

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Sâmbătă seară, pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 5 din actuala ediție de Liga Națiunilor, grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău în minutul 68 și Dennis Man în minutul 72. Pentru oaspeți a punctat Regula în minutul 82.

Presa din Polonia, mulțumiri pentru suporterii români

Pe durata partidei, a existat un moment în care pe care a fost scris, în limba engleză, un mesaj de susținere pentru victimele : „In times of need and great sorrow, we stand together and pray for Kraków” (În momente de nevoie și de mare tristețe, suntem uniți și ne rugăm pentru Cracovia).

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Iar la finalul meciului, ca o reacție vizavi de această manifestare de respect, presa de la Varșovia a ținut să le mulțumească suporterilor români pentru acest gest. „Respect pentru fanii echipei naționale a României! Vă mulțumim!”, au notat jurnaliștii de la Newsy Sportu.

🤝 🇷🇴 SZACUNEK DLA KIBICÓW REPREZENTACJI RUMUNII! Nasi rywale wywiesili transparent o treści: 🗣 „W chwilach potrzeby i wielkiego smutku stoimy razem i modlimy się za Kraków” DZIĘKUJEMY! 🇵🇱🤝🇷🇴 ℹ️Transfery piłkarskie

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Ungurii, prezenți pe Arena Națională alături de polonezi

Faptul că suporterii români și-au manifestat deci solidaritatea față de poporul polonez după tragedia de la Cracovia nu i-a împiedicat totuși pe fanii deplasați din Polonia la București pentru această partidă să strige, în mai multe rânduri, alături de „frații” lor unguri, prezenți alături de ei, celebra scandare „Ria, Ria, Ungaria”.

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Bineînțeles, în mod așteptat de altfel, în momentele respective suporterii români de pe stadion au început să îi huiduie și să îi fluiere copios, la comun, pe polonezi și unguri. Așadar, se poate spune că în mod clar atmosfera de la partida de pe Arena Națională nu a fost deloc una chiar „de pace” pe toată durata meciului, ba chiar din contră în destul de multe momente.