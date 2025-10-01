Sport

Lecție de marketing! Cum fac polonezii bani înainte de Rakow – Universitatea Craiova din Conference League. Cât costă o cană sau o eșarfă de meci

Cei de la Rakow s-au pregătit așa cum se cuvine de meciul cu Universitatea Craiova din Conference League! Ce se poate găsi pe site-ul oficial al clubului din Polonia
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2025 | 07:30
Materiale promoționale scoase la vânzare de polonezi înainte de Rakow - Universitatea Craiova din Conference League. Foto: colaj Fanatik

Meciul Rakow – Universitatea Craiova se joacă joi seară de la ora 22:00 în prima etapă a fazei grupei din actuala ediție de Conference League. În zilele premergătoare partidei, clubul din Czestochowa a scos la vânzare prin intermediul site-ului oficial mai multe materiale promoționale dedicate acestui joc.

Polonezii au scos la vânzare diferite obiecte înainte de Rakow – Universitatea Craiova din Conference League. Care sunt prețurile

De exemplu, o eșarfă pe care sunt inscripționate siglele celor două echipe, alături de denumiri bineînțeles, dar și logo-ul competiției, numele stadionului și data disputării meciului, are un preț de 79 de zloți, adică 94 de lei. De asemenea, o cană inscripționată în aceeași manieră costă 69 de zloți, adică 82 de lei.

Nu în ultimul rând, cu această ocazie pot fi achiziționate și fanioane speciale dedicate acestui meci, ideale pentru colecționarii de astfel de chestiuni. Prețul unui astfel de produs este de 89 de zloți, ceea ce înseamnă aproximativ 106 lei.

La Rakow evoluează în prezent, după cum se știe deja destul de bine, și un internațional român. Este vorba despre fundașul central în vârstă de 25 de ani Bogdan Racovițan. El face parte din lotul echipei poloneze pentru acest meci cu Universitatea Craiova și este așteptat să participe la conferința de presă premergătoare partidei de joi seară.

Revenire importantă pentru Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova

Indisponibil la meciul contra lui Dinamo din Superliga din cauza accidentării suferite în duelul de la Galați cu Oțelul, Oleksandr Romanchuk a început să se antreneze din nou alături de coechipierii săi, astfel încât există o anumită posibilitate ca el să facă parte din planurile lui Rădoi în Polonia. Informația a fost furnizată în exclusivitate de Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA: 

„Apropo de Craiova, o informaţie despre lotul Universităţii Craiova. Romanchuk a fost indisponibil cu Dinamo, după ce s-a accidentat la Galaţi, în singurul eşec suferit de olteni. Fundaşul a început antrenamentele cu echipa. Va face deplasarea cu echipa pentru meciul cu Rakow, iar Mirel Rădoi va decide în ziua meciului dacă va începe cu el sau nu. Este în continuare incert, dar vestea bună care vine dinspre Craiova este că a început antrenamentele”. 

