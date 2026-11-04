Lecție de scouting. Câți bani a cheltuit Dinamo ca să-și facă echipă de titlu

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Antrenată de Ovidiu Burcă, Dinamo a promovat în SuperLiga la finalul sezonului 2022 – 2023. De atunci, progresul sportiv a fost constant: locul 13 în sezonul imediat următor, calificare în play-off în sezonul 2024-2025 (locul 6), respectiv locul 4 în sezonul precedent (2025 – 2026). ; imposibil însă de evitat discuțiile despre titlu atunci când ocupi prima poziție a clasamentului începând din etapa a șasea.

Dinamo – de la evitarea retrogradării la lupta pentru titlu

Dacă în primul sezon de după promovare obiectivul propus a fost menținerea în prima ligă, odată cu venirea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică Dinamo a început proiectul de reconstrucție a lotului. FANATIK vă dezvăluie în cele ce urmează sumele cheltuite de Dinamo pentru lotul cu care astăzi își depune candidatura la titlu. Nuno Campos a preluat banca tehnică a dinamoviștilor în această vară și s-a dovedit o alegere inspirată pentru a continua munca croatului Kopic și pentru a duce echipa la un nivel superior de exprimare. După 14 etape, jocul lui Dinamo impresionează, iar asta se datorează și faptului că portughezul a reușit să cristalizeze un prim 16 din care să aleagă în fiecare etapă titularii.

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Dacă ar fi să schițăm 11-le de bază al câinilor, el ar arăta așa: Bellaarouch – Irimia, Pascual (Fetai), Stoinov (Duțu), Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean (Verreth), Cîrjan (Diogo Pinto) – Zandbergen, Karamoko (Hintsa/Musi). Campos a implementat un 4-4-2 ofensiv, în care Soro dictează tempo-ul jocului, iar Mărginean este elementul de echilibru. Pentru atac, Dinamo are în acest sezon opțiuni atât pentru vârf de careu (Zandbergen), cât și pentru atacanți mobili, iuți, care să creeze spații și să-și pună în valoare viteza (Musi, Hintsa, Karamoko).

Dinamo are o strategie sportivă. Care și funcționează

Strategia aparține clubului, execuția antrenorului. Acesta este secretul lui Dinamo și, dacă ar fi să alegem un unic diferențiator față de competitori, elementul care asigură premiza succesului sportiv: Dinamo are o strategie sportivă. Acesta este, în orice proiect sportiv, primul pas. Cel obligatoriu. Pentru a avea succes, ai nevoie de o strategie. Desigur, execuția și timpul vor demonstra succesul sau, dar este crucial să existe un plan și o direcție.

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Ultimele 3 sezoane demonstrează faptul că la Dinamo acest plan există, iar principiile sale nu se modifică în funcție de antrenor. Dimpotrivă, antrenorul este ales astfel încât să fie compatibil cu strategia clubului, atât în ceea ce privește lotul, cât și jocul. De altfel, secretul acesta este: să cauți (și să găsești, evident) jucători potriviți pentru jocul pe care îl propui și pentru jucătorii pe care deja îi ai. Astfel a ajuns Dinamo la lotul și jocul de astăzi: construind sezon după sezon. Și, important, fără a fi nevoită să “peticească” greșeli semnificative din trecutul apropiat. Pentru că atunci când vorbim despre transferuri, o gafă înseamnă bugete irosite care țin în loc (sau trag înapoi) proiectul sportiv.

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Jucător Data venirii Post Club de proveniență Sumă de transfer Cotă TM la venire Cotă TM acum Alaa Bellaarouch 07.2026 Portar SC Braga Gratuit 400.000 850.000 David Irimia 02.2023 Fundaș dreapta Dinamo U19 — — 400.000 Martín Pascual 07.2026 Fundaș central CD Mirandés Gratuit 400.000 650.000 Nikita Stoinov 07.2025 Fundaș central Maccabi Netanya 450.000 350.000 1.800.000 Raul Opruț 07.2024 Fundaș stânga KV Kortrijk 225.000 500.000 1.700.000 Danny Armstrong 07.2025 Aripă dreapta Kilmarnock Gratuit 750.000 1.000.000 Alberto Soro 08.2024 Mijlocaș ofensiv Granada CF Gratuit 700.000 1.000.000 Matthias Verreth 08.2026 Mijlocaș defensiv SSC Bari 200.000 500.000 500.000 Diogo Pinto 08.2026 Mijlocaș ofensiv Olimpija Ljubljana Gratuit 300.000 300.000 Cătălin Cîrjan 07.2024 Mijlocaș central Arsenal U21 Gratuit 350.000 3.500.000 Dean Zandbergen 09.2026 Atacant central VVV-Venlo 500.000 500.000 500.000 Mamoudou Karamoko 07.2025 Atacant central FC Copenhaga Gratuit 400.000 750.000 Ianis Tarbă 01.2026 Aripă dreapta Celta Fortuna Gratuit 50.000 150.000 Alexandru Musi 07.2025 Aripă stânga FCSB — 700.000 1.800.000 Oliver Hintsa 07.2026 Atacant central Sogndal IL 80.000 450.000 450.000 Darío Benavides 07.2026 Fundaș dreapta RAAL La Louvière Gratuit 400.000 400.000 Andrei Mărginean 07.2024 Mijlocaș defensiv Sassuolo 280.000 200.000 1.000.000 Imran Fetai 07.2026 Fundaș central Shkëndija Tetovo 150.000 700.000 700.000 Adrian Mazilu 08.2025 Aripă dreapta Brighton U21 400.000 1.000.000 650.000 Matteo Duțu 01.2026 Fundaș central Milan Futuro 200.000 250.000 300.000 Cristian Mihai 07.2025 Mijlocaș defensiv UTA Arad 350.000 900.000 650.000 TOTAL 2.835.000 9.800.000 19.050.000

Mazilu – pariul care nu confirmă

Așadar, 2,8 milioane de euro a costat-o pe Dinamo lotul actual. Desigur, în cazul lui Belaarouch va trebui achitată opțiunea de cumpărare, iar în cazul lui Mărginean și Opruț suma include tot pachetul – împrumut și sumă de transfer. Musi este la rândul său un caz special, pentru că a făcut obiectul acelui schimb (Politic – Musi + bani) din care Dinamo a ieșit în avantaj net.

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, achiziția pe care s-a plătit cea mai mare sumă de transfer – 400k euro. Un pariu costisitor, care până în acest moment pare să nu confirme.

Scouting performant – valoare la preț decent

Dar, a construi un lot care să se exprime în teren așa cum o face astăzi Dinamo și care să emită pretenții de titlu cu sub 3 milioane de euro este într-adevăr o performanță managerială care merită evidențiată. Mai ales prin comparație cu contracandidatele și în contextul în care Dinamo nu a avut încasări semnificative din vânzări. Excepțiile, ambele surprinzătoare, se numesc Politic (vara 2025) și respectiv Sivis (vara 2026).

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În fond, asta înseamnă scouting performant. Acesta este capitolul la care Dinamo conduce detașat competiția cu celelalte cluburi importante ale SuperLigii. Rapid achită în acest sezon nota de plată a cheltuielilor ineficiente din sezoanele precedente (cu Jambor – 1 milion euro sumă de transfer – exponent la acest capitol), în timp ce FCSB, spre exemplu, doar în această vară a plătit 1,3 milioane euro pentru Boutoutaou, iar Drăguș costă, conform declarațiilor patronului Gigi Becali, 4 milioane euro în 3 ani, chiar dacă nu a existat sumă de transfer.

Valoarea lotului s-a dublat față de momentul achiziției

Remarcabil, comparativ cu momentul transferului la Dinamo, valoarea de piață (conform Transfermarkt) a majorității fotbaliștilor de mai sus a crescut. Doar două scăderi – Mazilu (a cărui valoare a scăzut de la 1 milion de euro la 650.000 euro) și Cristian Mihai (de la 900.000 euro la 650.000 euro), în timp ce Benavides și Hintsa și-au conservat valoarea inițială.

În rest, creșteri. Per total, valoarea cumulată a celor 21 de fotbaliști de mai sus a crescut (în perioada de când îmbracă tricoul alb-roșu) de la 9,8 milioane euro, la 19,05 milioane euro. Ceea ce înseamnă că, prin antrenor și joc, Dinamo a crescut valoarea lotului; iar anumite creșteri sunt spectaculoase: