Sport

Lecție de scouting. Câți bani a cheltuit Dinamo ca să-și facă echipă de titlu

Bogdan Baratky Tudor
04.11.2026 | 17:30
Lectie de scouting Cati bani a cheltuit Dinamo ca sasi faca echipa de titlu
ANALIZĂ FANATIK
Dinamo, cu o strategie sportivă foarte eficientă, a ajuns de la retrogradare pe primul loc. Foto: colaj Fanatik
După 14 etape Dinamo este liderul clasamentului SuperLigii, poziție pe care o ocupă după un joc convingător. Performanța sportivă este dublată de cea managerială: lotul cu care Dinamo țintește titlul a fost construit cu un cost rezonabil pentru un club cu pretenții din România
ADVERTISEMENT

Antrenată de Ovidiu Burcă, Dinamo a promovat în SuperLiga la finalul sezonului 2022 – 2023. De atunci, progresul sportiv a fost constant: locul 13 în sezonul imediat următor, calificare în play-off în sezonul 2024-2025 (locul 6), respectiv locul 4 în sezonul precedent (2025 – 2026). În acest sezon, obiectivul oficial comunicat de Dinamo este podiumul; imposibil însă de evitat discuțiile despre titlu atunci când ocupi prima poziție a clasamentului începând din etapa a șasea.

Dinamo – de la evitarea retrogradării la lupta pentru titlu

Dacă în primul sezon de după promovare obiectivul propus a fost menținerea în prima ligă, odată cu venirea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică Dinamo a început proiectul de reconstrucție a lotului. FANATIK vă dezvăluie în cele ce urmează sumele cheltuite de Dinamo pentru lotul cu care astăzi își depune candidatura la titlu. Nuno Campos a preluat banca tehnică a dinamoviștilor în această vară și s-a dovedit o alegere inspirată pentru a continua munca croatului Kopic și pentru a duce echipa la un nivel superior de exprimare. După 14 etape, jocul lui Dinamo impresionează, iar asta se datorează și faptului că portughezul a reușit să cristalizeze un prim 16 din care să aleagă în fiecare etapă titularii.

ADVERTISEMENT

Dacă ar fi să schițăm 11-le de bază al câinilor, el ar arăta așa: Bellaarouch – Irimia, Pascual (Fetai), Stoinov (Duțu), Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean (Verreth), Cîrjan (Diogo Pinto) – Zandbergen, Karamoko (Hintsa/Musi). Campos a implementat un 4-4-2 ofensiv, în care Soro dictează tempo-ul jocului, iar Mărginean este elementul de echilibru. Pentru atac, Dinamo are în acest sezon opțiuni atât pentru vârf de careu (Zandbergen), cât și pentru atacanți mobili, iuți, care să creeze spații și să-și pună în valoare viteza (Musi, Hintsa, Karamoko).

Dinamo are o strategie sportivă. Care și funcționează

Strategia aparține clubului, execuția antrenorului. Acesta este secretul lui Dinamo și, dacă ar fi să alegem un unic diferențiator față de competitori, elementul care asigură premiza succesului sportiv: Dinamo are o strategie sportivă. Acesta este, în orice proiect sportiv, primul pas. Cel obligatoriu. Pentru a avea succes, ai nevoie de o strategie. Desigur, execuția și timpul vor demonstra succesul sau, dar este crucial să existe un plan și o direcție.

ADVERTISEMENT
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din...
Digi24.ro
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA

Ultimele 3 sezoane demonstrează faptul că la Dinamo acest plan există, iar principiile sale nu se modifică în funcție de antrenor. Dimpotrivă, antrenorul este ales astfel încât să fie compatibil cu strategia clubului, atât în ceea ce privește lotul, cât și jocul. De altfel, secretul acesta este: să cauți (și să găsești, evident) jucători potriviți pentru jocul pe care îl propui și pentru jucătorii pe care deja îi ai. Astfel a ajuns Dinamo la lotul și jocul de astăzi: construind sezon după sezon. Și, important, fără a fi nevoită să “peticească” greșeli semnificative din trecutul apropiat. Pentru că atunci când vorbim despre transferuri, o gafă înseamnă bugete irosite care țin în loc (sau trag înapoi) proiectul sportiv.

ADVERTISEMENT
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și...
Digisport.ro
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
JucătorData veniriiPostClub de proveniențăSumă de transferCotă TM la venireCotă TM acum
Alaa Bellaarouch07.2026PortarSC BragaGratuit400.000850.000
David Irimia02.2023Fundaș dreaptaDinamo U19400.000
Martín Pascual07.2026Fundaș centralCD MirandésGratuit400.000650.000
Nikita Stoinov07.2025Fundaș centralMaccabi Netanya450.000350.0001.800.000
Raul Opruț07.2024Fundaș stângaKV Kortrijk225.000500.0001.700.000
Danny Armstrong07.2025Aripă dreaptaKilmarnockGratuit750.0001.000.000
Alberto Soro08.2024Mijlocaș ofensivGranada CFGratuit700.0001.000.000
Matthias Verreth08.2026Mijlocaș defensivSSC Bari200.000500.000500.000
Diogo Pinto08.2026Mijlocaș ofensivOlimpija LjubljanaGratuit300.000300.000
Cătălin Cîrjan07.2024Mijlocaș centralArsenal U21Gratuit350.0003.500.000
Dean Zandbergen09.2026Atacant centralVVV-Venlo500.000500.000500.000
Mamoudou Karamoko07.2025Atacant centralFC CopenhagaGratuit400.000750.000
Ianis Tarbă01.2026Aripă dreaptaCelta FortunaGratuit50.000150.000
Alexandru Musi07.2025Aripă stângaFCSB700.0001.800.000
Oliver Hintsa07.2026Atacant centralSogndal IL80.000450.000450.000
Darío Benavides07.2026Fundaș dreaptaRAAL La LouvièreGratuit400.000400.000
Andrei Mărginean07.2024Mijlocaș defensivSassuolo280.000200.0001.000.000
Imran Fetai07.2026Fundaș centralShkëndija Tetovo150.000700.000700.000
Adrian Mazilu08.2025Aripă dreaptaBrighton U21400.0001.000.000650.000
Matteo Duțu01.2026Fundaș centralMilan Futuro200.000250.000300.000
Cristian Mihai07.2025Mijlocaș defensivUTA Arad350.000900.000650.000
TOTAL2.835.0009.800.00019.050.000

Mazilu – pariul care nu confirmă

Așadar, 2,8 milioane de euro a costat-o pe Dinamo lotul actual. Desigur, în cazul lui Belaarouch va trebui achitată opțiunea de cumpărare, iar în cazul lui Mărginean și Opruț suma include tot pachetul – împrumut și sumă de transfer. Musi este la rândul său un caz special, pentru că a făcut obiectul acelui schimb (Politic – Musi + bani) din care Dinamo a ieșit în avantaj net.

ADVERTISEMENT

Singura investiție sub semnul întrebării este Mazilu, achiziția pe care s-a plătit cea mai mare sumă de transfer – 400k euro. Un pariu costisitor, care până în acest moment pare să nu confirme.

Scouting performant – valoare la preț decent

Dar, a construi un lot care să se exprime în teren așa cum o face astăzi Dinamo și care să emită pretenții de titlu cu sub 3 milioane de euro este într-adevăr o performanță managerială care merită evidențiată. Mai ales prin comparație cu contracandidatele și în contextul în care Dinamo nu a avut încasări semnificative din vânzări. Excepțiile, ambele surprinzătoare, se numesc Politic (vara 2025) și respectiv Sivis (vara 2026).

ADVERTISEMENT

În fond, asta înseamnă scouting performant. Acesta este capitolul la care Dinamo conduce detașat competiția cu celelalte cluburi importante ale SuperLigii. Rapid achită în acest sezon nota de plată a cheltuielilor ineficiente din sezoanele precedente (cu Jambor – 1 milion euro sumă de transfer – exponent la acest capitol), în timp ce FCSB, spre exemplu, doar în această vară a plătit 1,3 milioane euro pentru Boutoutaou, iar Drăguș costă, conform declarațiilor patronului Gigi Becali, 4 milioane euro în 3 ani, chiar dacă nu a existat sumă de transfer.

Valoarea lotului s-a dublat față de momentul achiziției

Remarcabil, comparativ cu momentul transferului la Dinamo, valoarea de piață (conform Transfermarkt) a majorității fotbaliștilor de mai sus a crescut. Doar două scăderi – Mazilu (a cărui valoare a scăzut de la 1 milion de euro la 650.000 euro) și Cristian Mihai (de la 900.000 euro la 650.000 euro), în timp ce Benavides și Hintsa și-au conservat valoarea inițială.

În rest, creșteri. Per total, valoarea cumulată a celor 21 de fotbaliști de mai sus a crescut (în perioada de când îmbracă tricoul alb-roșu) de la 9,8 milioane euro, la 19,05 milioane euro. Ceea ce înseamnă că, prin antrenor și joc, Dinamo a crescut valoarea lotului; iar anumite creșteri sunt spectaculoase:

  • Cătălin Cîrjan: 350.000 € → 3.500.000 € (+3.150.000 €)
  • Nikita Stoinov: 350.000 € → 1.800.000 € (+1.450.000 €)
  • Raul Opruț: 500.000 € → 1.700.000 € (+1.200.000 €)
  • Alexandru Musi: 700.000 € → 1.800.000 € (+1.100.000 €)
  • Andrei Mărginean: 200.000 €  → 1.000.000 € (+800.000 €)
Cine este Greta Galassi, modelul care i-ar fi furat inima lui Jannik Sinner....
Fanatik
Cine este Greta Galassi, modelul care i-ar fi furat inima lui Jannik Sinner. Galerie foto
UEFA Europa League, live, etapa 4 din faza ligii. Rennes – Olympiacos, ACUM....
Fanatik
UEFA Europa League, live, etapa 4 din faza ligii. Rennes – Olympiacos, ACUM. Duel românesc între Ionuț Radu și Darius Olaru, joi
Cei doi fotbaliști ”adoptați” de Gică Hagi: ”Am stat la el în casă...
Fanatik
Cei doi fotbaliști ”adoptați” de Gică Hagi: ”Am stat la el în casă și am văzut multe chestii”
Tags:
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan „Baratky” Tudor este colaborat al FANATIK, site pe care scrie despre iubirea sa de-o viață Rapid, dar realizează și materiale ample de analiză, în special pe teme financiare, dim sportul românesc și internațional.
Parteneri
Fotbalistul român care a refuzat-o pe AC Milan pentru un proiect din țară:...
iamsport.ro
Fotbalistul român care a refuzat-o pe AC Milan pentru un proiect din țară: 'Tata a rupt foaia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!