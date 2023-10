Lecție de viață pentru un conducător al Rapidului. „N-ai voie să faci așa ceva!”

Lucian Ionescu a povestit un moment care l-a marcat în cea mai nouă ediție a emisiunii SUFLET DE RAPIDIST. Co-prezentatorul show-ului moderat de Robert Niță a vorbit o lecție de viață pe care a primit-o de la Ionuț Voicu. Invitatul special și-a adus aminte de exemplul dat de Ionescu și a mai vorbit despre importanța jucătorilor.

Ionuț Voicu, lecție de viață. “M-a auzit soția lui, iar a doua zi m-a sunat”

La SUFLET DE RAPIDIST, de la Ionuț Voicu. Ofițerul de presă al giuleștenilor a povestit cum delegatul de la Rapid i-a făcut o observație bună, după un moment tensionat în care Ionescu a fost auzit de soția fostului jucător.

“Cândva, Ionuț mi-a dat o lecție de viață personală. Tot în perioada aceea grea, aveam un meci în Giulești, iar echipa juca slab și din cauza neajunsurilor. Eu eram la tribuna oficială și eram și eu supărat din același motiv și de meci în sine.

La un moment dat am zis și eu cu voce tare ‘Uită-te și tu cum joacă ăștia ai mei. Toți țipă de bani, dar uite și tu cum joacă.’ Am fost destul de vocal, am pronunțat și numele lui Ionuț, după ce dăduse o centrare mai prin spatele porții. Spunea și Nico în perioada aceea că Ion dă centrările perfect, dar le dă atât de învârtite de te tunde în cap.

Eu eram atât de vocal și nu mi-am dat seama că în fața mea era soția lui Ionuț. A doua zi de dimineață m-a sunat Ionuț, era la Pro Rapid. Și mi-a zis atunci ‘Măi Lucian, e adevărat că noi am jucat slab, dar tu din postura și funcția pe care o ai la Rapid ar trebui să ne aperi pe noi, nu să ne critici. Chiar dacă tu așa simți atunci, dar nu ar trebui să ne critici în gura mare’.

I-am dat dreptate și i-am zis să rămânem prieteni, să nu îmi poarte ranchiună. Chiar dacă nu ne întâlnim foarte des și mai mult colegial la club, eu îl consider pe Ionuț unul dintre prietenii mei. Mi-a dat o lecție de viață atunci”, a mărturisit Lucian Ionescu.

Ionuț Voicu, despre importanța jucătorilor în nucleul unui club

. Fostul fundaș al Rapidului a dat un exemplu personal, în care a explicat că evoluțiile fotbaliștilor din teren fac ca toate celelalte departamente ale clubului să funcționeze foarte bine. Voicu susține că oamenii din interior trebuie să fie mai atenți cu jucătorii și să îi susțină.

“Lucrurile astea se întâmplă. Și mi se întâmplă și mie acum, e inevitabil. Îți mai scapă lucruri, dar este important ca noi și suporterii să îi protejăm, pentru că noi toți ne învârtim în jurul jucătorilor.

Dacă echipa funcționează și băiatul de la marketing se descurcă. La fel și băiatul de la ticketing, și delegatul, și ofițerul de presă, și antrenorii, toată lumea. Și patronul, și președintele au de câștigat. Toți depindem de vestiar. Jucătorii sunt cei mai importanți din punctul meu de vedere.

Am avut la un moment dat o discuție cu un coleg de-al meu și i-am explicat. El nu vine din fotbal, cu toate că a făcut facultate și se pricepe la ceea ce face. Dar la fotbal, degeaba le așezi pe toate în ordine, dacă echipa nu are reușite. Și atunci ar trebui să fim toții mult mai aproape și mai atenți cu jucătorii.”, a spus Ionuț Voicu, la SUFLET DE RAPIDIST.

Emisiunea SUFLET DE RAPIDIST se difuzează în fiecare marți, de la ora 13.30, LIVE numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO. Iar pentru că în studio, alături de Robert Niță și Lucian Ionescu, va fi prezent Dan Șucu, patronul Rapidului.