Lecție impresionantă despre sacrificiu și ambiție! Teodora Maria Chivu, fetița care nu mănâncă dulciuri ca să ajungă la Jocurile Olimpice!

Încă din începuturile pământului, oamenii au privit cu bucurie spre copii și au înțeles că viitorul, așa cum este el scris, le aparține numai lor. Sub o formă sau alta a fericirilor, într-un amestec aparte de împliniri și căutări, ei sunt responsabili pentru ziua de mâine. Și despre acest lucru este vorba, despre felul în care cei mici înțeleg viața și aleg să lupte fără teamă, indiferent de piedicile întâlnite.

Teodora Maria Chivu, lecție despre sacrificiu și ambiție!

Suntem în Târgoviște, într-un apartament micuț, dar plin de iubire și înțelegere. Geamurile sunt aburite, afară e un frig care sperie, însă Teodora Maria este gata pentru o nouă zi. O așteaptă colegele la școală, câteva ore petrecute în bancă, apoi zeci de ture de bazin. Dar, despre toate acestea, puțin mai târziu.

Deocamdată, fata cea mare a familiei Chivu, atât de mare încât a împlinit chiar și nouă ani, trebuie să pășească atentă, dar mai ales fără prea multă gălăgie. Aproape de ea încă doarme liniștită, evident după o noapte agitată, așa cum au mai toți bebelușii, mezina Iris. Nici n-ai spune că doi dințișori au ținut o casă întreagă în picioare ore întregi.

Blacky, cățelul familiei privește și el cu milă spre pătuț și așteaptă zile mai bune, zile mai fericite și o nouă parteneră de joacă. Momentan, aceasta este puțin ocupată. Crește!

Prima masă a zilei pentru Teodora este formată dintr-un fruct. E suficient, potrivit regimului alimentar. Se uită cu drag spre locul unde obișnuia să-și facă încă de la 6.30 dimineața primele exerciții fizice. Aproape că nu-i vine să creadă că a scăpat de ele. A fost un antrenament spartan pe care și l-a impus, o luptă continuă și o primă mare victorie.

Acum nu mai are nevoie de ele, bazinul îi soarbe fiecare strop de energie. Urmează câteva ore petrecute la școală, acolo unde nu vrea sub nicio formă să piardă nimic. Îi place foarte mult , dar este atentă și prinde repede tot ceea ce i se spune.

Masă, odihnă, mers pe jos, bazin, drumul spre succes

Când ajunge acasă, spre deosebire de mulți copii de vârsta ei, Teodora nu se aruncă în fața televizorului și nici nu are timp prea mult de joacă. Păpușile au însoțit-o prea puțin, i-a plăcut mai degrabă pictura. Cunoaște mai toți dinozaurii după nume, însă acum e timpul pentru câteva lecții.

Dacă e cald afară, Teodora merge pe jos la bazin. E un drum de aproximativ 30 de minute și un start perfect pentru antrenament. Între timp, micuța a fost trecută în grupa de performanță. Nu e rău deloc având în vedere cât de frică îi era de apă atunci când a fost adusă prima oară. Gabriel, tatăl și stâlpul familiei nu credea vreodată că va învăța.

„La 3 ani jumătate am dus-o prima oară să învețe să înoate. La cât îi era de frică, Găbil nu credea că o să învețe vreodată. Am făcut o mică pauză de vreo jumătate de an din cauza răcelilor și după am revenit în forță la Complexul Turistic de Natație.

La început o dată pe săptămână, după de două ori și, în scurt timp, de trei ori pe săptămână. În decembrie 2019, după o competiție locală, Felix Stănescu, antrenorul ei de acum, ne-a propus să facă înot de performanță. I-am spus că dacă vorbește cu ea și o convinge, noi suntem de acord. Au urmat niște discuții între ei, iar în martie 2020 Felix a luat-o la Cupa Mărțișorului Izvorani, unde a obținut locul 1 la 4x50mixt fete 2013.

Atunci s-a hotărât să înceapă antrenamentele de performanță cu Felix. Imediat după concurs am intrat în lock down, a urmat o perioadă de pregătire fizică în online. Din iunie 2020, a reluat antrenamentele în bazin (5 pe săptămână câte 2 ore). Acum face 4 ore pe zi (3 înot și un antrenament de forță), 6 zile pe săptămână”, a spus Andreea Chivu, mama Teodorei pentru FANATIK.

Copilul de nouă ani care a renunțat la copilărie

Când se termină antrenamentul, Teodora fuge repede acasă unde o așteaptă lecțiile pentru a doua zi. Urmează o nouă masă, pe cât posibil în familie, ceva discuții, planuri și somn. Mâine se întâmplă același lucru. Și poimâine. Ah! Și răspoimâine. Și tot așa în așteptarea unei duminici rare, una în care familia iese la plimbare. Nu foarte departe pentru că este împărțit. Sâmbăta e zi de antrenament.

„Cel mai mare efort cred că a fost cel cu regimul alimentar pe care l-a început în octombrie 2020, ea fiind o gurmandă. A slăbit 9,5 kilograme în 9 luni. Acum, regimul alimentar a devenit un stil de viață, știe ce și cât are voie să mănânce, se autocorectează și chiar dacă uneori mai mănâncă lucruri interzise, în general dulciuri procesate, doar gustă.

Mai este și lipsa timpului pentru joacă sau alte activități. Viața ei se învârte în jurul înotului și tânjește după orele de joacă în parc sau după leneveala de acasă. Noroc că e sociabilă și imediat își face prieteni”, a adăugat mama despre programul Teodorei.

Teodora, copilul care le-a zis părinților că vrea la Jocurile Olimpice

Sub îndrumarea profesorilor Răzvan Iancu și Felix Stănescu de la clubul Renovatio, Teodora a prins curaj și a învățat că apa este doar fericire. Chiar dacă, fiind ceva mai mică de vârstă, inițial nu reușea să își învingă adversarele mai mari. Încet, dar sigur, Teea s-a clasat între primii 12 la „Talent Cup Spring”, la Sofia, anul trecut. S-a întors și de la Cupa Hyperion cu patru medalii și a devenit o speranță. De luna viitoare, micuța va merge de patru ori pe săptămână la București pentru antrenamente.

Pentru că, într-o zi, în viitorul apropiat, Teodora va participa la Jocurile Olimpice. „Totul a început în glumă cu Olimpiada, dar când ea ne-a spus că vrea să devină campioană olimpică mai să îmi vină să plâng. A fost după concursul de la Brașov, la care a luat 4 medalii din 6 probe la care a participat. Și prima ei medalie de aur la înot (exceptând ștafeta).

Acel concurs, dar mai ales rezultatele obținute la el, a însemnat foarte mult pentru ea și pentru psihicul ei. A fost confirmarea că poate, că nu a muncit degeaba și asta a făcut-o să spere la o medalie olimpică. De atunci, repetă des că vrea să ajungă campioană olimpică, cred că o folosește ca pe o motivare.

Încă nu conștientizează lucrul acesta(n.r.- că ar putea pleca de acasă pentru a face performanță). Am început să vorbim despre asta de ceva vreme, dar nu își dorește să stea fără noi. De luna viitoare, de 4 ori pe săptămână va merge la București pentru a se antrena cu antrenoarea de acolo a clubului. Sunt convinsă că se va adapta la orice schimbare, e o luptătoare. Pe lângă asta, și noi suntem gata să facem schimbări pentru ea: să ne mutăm în alt oraș sau altă țară dacă va fi nevoie”, a mai precizat mama Teodorei

Performanța nu are vacanță

Și cum sportul juvenil aproape că nu există, părinții trebuie să se descurce deocamdată cu toate cheltuielile. Nu sunt puține deloc și pentru că România nu e o țară ieftină.

„Într-o societate în care sportul este printre ultimele “priorități”, sportul de performanță a devenit un lux. Vorbim de costurile cu antrenorul, abonamentul de intrare la bazin, la sală, echipamentul (un costum de antrenament costă între 300-800 lei, e nevoie de minimum două și trebuie schimbat la fiecare 4-5 luni; costumele de competiție sunt între 700-3000 lei).

Pe lângă partea materială, nu e de neglijat nici timpul. Viața familiei se organizează în funcție de antrenamente, cantonamente, competiții. Ea are vacanță de la înot de Paște, Crăciun și trei săptămâni în vară.

Anul viitor va putea participa pentru prima dată la campionatele naționale, să sperăm că acum, odată cu sfârșitul pandemiei, reîncep concursurile pentru copii sub 10 ani. În 2021, Renovatio a participat la mai multe competiții în afara țării(Bulgaria, Ungaria) pentru că în România nu prea au fost”, a mai zis Andreea Chivu.

Punct și de la capăt

Este dimineață și orașul Târgoviște pare adormit sub apăsarea unei ierni care nu se lasă dusă. Mezina Iris a dormit ceva mai bine, semn că dințișorii și-au făcut apariția. Andreea și Gabriel, părinții mogâldeței s-au odihnit și ei. Acum, tatăl se pregătește de serviciu, în timp ce Teodora își repetă o lecție învățată cu doar câteva ore în urmă.

E liniște, atât de liniște încât nici cățelul Blacky nu pare prea impresionat de activitatea din casă și e mai tentat să-și ducă somnul până la capăt. Când se aude soneria telefonului, mama, Andreea răspunde imediat. În doar câteva secunde ochii i se umezesc de lacrimi. Teodora va avea o nouă verișoară, pe lângă Maya.

Familia Chivu continuă să-și scrie povestea, să crească o speranță a României și să viseze cu ochii deschiși. Bunica Despina, recent plecată la Ceruri, veghează asupra lor și zâmbește.

E liniște și Teodora Maria Chivu a înțeles că este liniștea dinaintea tumultului! Unul care o poate duce până la Jocurile Olimpice.