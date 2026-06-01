Lecție pentru dinamovistul Alex Pop! Jucătorul care poate fi pe teren la baraj, chiar dacă și-a programat nunta

Tiberiu Căpușă (28 de ani) ar putea juca în cele din urmă pentru Hermannstadt în returul barajului de menținere / promovare în SuperLiga de la Voluntari, meci programat să se dispute luni seară de la ora 20:30. În turul de pe teren propriu, sibienii au câștigat cu scorul de 3-2. Inițial, s-a transmis, chiar dinspre antrenorul Dorinel Munteanu, chiar după prima manșă, că fundașul nu va putea evolua în acest retur din cauza faptului că are programată nunta în aceste zile.

Dar se pare că în cele din urmă s-a găsit o soluție la această problemă, astfel încât Căpușă are șanse mari să fie inclus în lotul lui Hermannstadt pentru meciul decisiv de la Voluntari. Potrivit , nunta fotbalistului s-a desfășurat în cursul zilei de duminică la București, deci aproape de localitatea în care se joacă partida. Astfel, conform sursei citate, jucătorul a redevenit o soluție pentru Dorinel Munteanu, care ar urma chiar să se bazeze pe serviciile sale luni seară, fie de la începutul meciului, fie pe parcurs.

Această chestiune a fost deja confirmată într-o anumită măsură de către antrenorul lui Hermannstadt, cu ocazia conferinței de presă premergătoare partidei. „Am anunțat și după meciul tur că Tibi Căpuşă are nunta, îi doresc «Casă de Piatră». Nu știu dacă pot să mă bazez pe el la ora jocului, poate va fi în lot. Vom vedea la startul meciului dacă va face parte din lot. E posibil să fie în lot, nu am nici la număr destui jucători. E ceva normal să se căsătorească, dar trebuie să fac în așa fel încât să ne atingem obiectivul”, a spus Dorinel Munteanu.

În cazul lui Alex Pop nu a fost posibil

Atacantul lui Dinamo, în vârstă de 26 de ani, , însă exact în ziua partidei respective, dar și departe de București, la Cluj. Chiar și în acest context, fotbalistul tot a fost aspru criticat în spațiul public, inclusiv de către marele Cornel Dinu, printre alții. O altă paralelă care s-ar putea face în acest context este reprezentată de situația lui Ștefan Baiaram. Fotbalistul de la Universitatea Craiova avea în această perioadă programată cununia civilă, dar în cele din urmă a ales să amâne puțin acest moment pentru că a fost convocat de selecționerul Gică Hagi la echipa națională.

„Decadența neamului românesc este reală. Amatorism total. Răul se vinde. E o dramă. Trebuia să i se spună că serbările personale să le facă după ce se încheie tot sezonul. Și cu Pop, și fără Pop, Dinamo cam tot acolo era. Era doar petrecerea. Sezonul se încheie după ultimul meci al sezonului. Nu văd cum ar fi ajutat Pop pe Dinamo”,