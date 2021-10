Lecții de viață cu Petronela Rotar: „Am trăit ca să mor”. Dezvăluiri tulburătoare despre depresie și călătoria spre vindecare. Video

Petronela Rotar, una dintre cele mai iubite scriitoare din România, a vorbit despre lupta ei cu depresia. Autoarea din Brașov s-a confruntat cu abuzuri fizice și verbale încă din copilărie, motiv pentru care a fost multă vreme sub terapie.

Invitată la podcastul lui Mihai Morar, Petronela Rotar a vorbit despre trecutul ei, despre cum s-a confruntat cu depresia și despre cele mai grele momente pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului.

Lecții de viață cu Petronela Rotar. Dezvăluiri tulburătoare despre depresie și călătoria spre vindecare

Petronela Rotar a vorbit despre . Este una dintre cele mai cunoscute scriitoare din România, însă puțini sunt cei care știu prin câte greutăți a trecut.

Atunci când avea 10 – 12 ani, scriitoarea a ajuns, pentru prima dată, în cabinetul unui psiholog din cauza depresiei de care suferea.

„Eu am fost în terapie cam toată viața. Prima dată am ajuns în cabinetul unui psiholog când aveam 10-12 ani, când am avut prima depresie detectabilă. Pe vremea lui Ceaușescu erau foarte puțini psihologi.

Eu aveam niște insomnii foarte puternice, eram foarte praf și acel psiholog mi-a devenit după aceea profesor la facultatea de Psihologie”, a declarat aceasta în cadrul podcastului „ ”.

Autoarea a mai spus că cititul și performanțele de la școală erau singurele lucruri pe care le avea, din moment ce acasă era abuzată și nu avea niciun sprijin.

„Era singurul lucru care mă valida la vremea aceea, nu eram iubită, eram bătută acasă, să performez la școală și să citesc erau singurele lucruri pe care le aveam.

Simptomul principal a fost insomnia. Dacă o trezeam pe mama, se trezea și tata și mă amenința cu bătaia. Nu aveam sprijin. Aia a fost prima cădere”, a continuat Petronela Rotar.

La 17 ani, Petronela Rotar a încercat să-și pună capăt zilelor, după care a ajuns din nou în cabinetul psihologului.

„A doua oară am ajuns la psiholog la liceu, la 17 ani, după o tentativă de suicid. Nu-ți dădeau drumul din spital decât dacă te vedea un psihiatru. A fost super interesant, mi-a dat niște perspective la care nu mă gândisem la vârsta aceea. Apoi am intrat la terapie la 20 și ceva de ani”, a adăugat scriitoarea.

Cu ajutorul terapiei, Petronela Rotar s-a apropiat de mama ei, iar în prezent au o relație bună.

Drama trăită de Petronela Rotar atunci când a murit tatăl primei sale fiice

La doar 22 de ani, Petronela Rotar a trăit o dramă cumplită. Autoarea și-a pierdut partenerul de viață, care era și tatăl primei sale fiice. Acel moment a fost unul extrem de greu pentru ea și a recunoscut că fiica ei a ținut-o pe linia de plutire, altfel ar fi recurs la un gest extrem.

„Unul dintre cele mai grele momente din viața mea a fost când a murit tatăl primei mele fiice. Era primul și singurul meu iubit până la momentul acela.

Aveam 22 de ani și un copil de un an. A fost ceva năucitor. Mi-a luat forte mulți ani să-mi revin, dar aveam un copil. Faptul că aveam un copil m-a ținut în viață.

Sunt sigură că dacă nu o aveam pe fiica mea m-aș fi sinucis fără niciun fel de regret”, i-a spus Petronela Rotar lui Mihai Morar.

Autoarea a mai vorbit despre o altă perioadă grea din viața ei. În 2007, Petronela Rotar a fost îngropată într-o „avalanșă”, așa cum s-a exprimat chiar ea. La acea vreme a încercat să nu acorde prea multă importanță acestui lucru, fapt care a înrăutățit situația. Ulterior, scriitoarea a început să aibă

„După am fost îngropată într-o avalanșă în 2007, am trecut peste episodul ăsta fără să mă gândesc că e ceva foarte important. Am fost salvată, am trăit și nu am stat să metabolizez ceea ce s-a întâmplat. La scurtă vreme după au început niște atacuri foarte violente de panică.

Foarte puțini oameni supraviețuiesc după ce sunt îngropați de vii de o avalanșă. Eu nu am stat să mă gândesc la asta, e un mecanism de supraviețuire. Am îngropat episodul, am început să mă ocup de alte lucruri.

Creierul meu a început să se revolte, am avut atacuri violente de panică pe care le făceam la TV, la volan”, a mai dezvăluit Petronela Rotar.

A suferit atacuri de panică la TV

De asemenea, aceasta a mai mărturisit că nu mai putea conduce singură pe distanțe lungi din cauza atacurilor de panică. Cel mai puternic s-a declanșat chiar atunci când prezenta jurnalul orei 13 la postul Realitatea, unde lucra în perioada respectivă.

După acel episod, Petronela Rotar a început să țină o pastilă pentru anxietate pe pupitru pe care să o ia, la nevoie, atunci când rulau știrile. Atacurile de panică nu au mai apărut în acel context, așa că nu a luat niciodată pastila la pupitrul știrilor.

„A fost o perioadă în care intram la jurnalul de la ora 13 la Realitatea. Acolo se declanșase cel mai puternic și primul dintre atacurile mele de panică. Apare teama că vor reapărea în aceleași contexte.

Aveam o pastilă, un anxiolitic, pe care o țineam pe pupitru. Până rula o știre o țineam sub limbă, dar nu a fost cazul să o iau niciodată. Nu am putut să intru pe post fără pastila aia”, a mărturisit scriitoarea.

Petronela Rotar, despre împăcarea cu tatăl ei

Petronela Rotar și-a pierdut tatăl în luna decembrie. Autoarea și-a luat adio de la el atunci când bărbatul se afla la spital, intubat, incapabil să vorbească din cauza unei afecțiuni.

În ciuda relației tumultoase din copilărie, cei doi s-au înțeles mult mai bine după ce scriitoarea a devenit mamă.

„Am reușit să fac pace la modul cel mai autentic cu tata, că l-am înțeles, că am putut să-l iubesc fără ranchiună, fără resentimente (…) Tata a fost un tată foarte bun pentru mine în momentul în care am devenit mamă”, a declarat Petronela Rotar despre tatăl ei.