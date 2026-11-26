ADVERTISEMENT

Cel mai frumos și mai emblematic meci din istoria Universității Craiova, cel de la Leeds, din toamna lui 1979, a fost real, desigur, nu un vis, dar a fost trăit în imaginație. Nimeni, în afara chiar a celor care l-au dus în legendă, nu l-a văzut vreodată. De aceea nu a lăsat în urmă doar amintiri, ci mai ales strigăte și lacrimi de bucurie: da, în Anglia, Știința a reușit, cândva, să creeze minuni! Da, Știința noastră a fost prima din istorie care a învins acolo! Și tot prima care s-a calificat.

Leeds, o noapte trăită la Radio, dar rămasă în suflet pentru totdeauna

Oare ce va fi cu Brighton, joi, aproape o jumătate de secol mai târziu? În ziua de miercuri, 7 noiembrie 1979, la București era frig și urât. Când am luat ziarul “Sportul”, dimineață, și am văzut că scria acolo, pe prima pagină, că meciul va fi transmis doar la radio, am simțit că amețesc. Cum așa ceva!? Doar învinsesem acasă, cu două săptămâni în urmă, cu 2-0…nu era acum un meci care să merite să fie văzut de toată țara?!

ADVERTISEMENT

Chioșcul de ziare, înghețat, părea și el de partea mea, așa, fără reacție. L-am lăsat în urmă, undeva în stația lui 331 de la Perla, intersecția Șoselei Ștefan cel Mare cu Dorobanți și m-am grăbit să ajung la ore. Până la școală, în Floreasca, mai aveam 5 minute de mers pe jos, eram în clasa a șasea D, la “Generală 15”. Am făcut distanța aia cu sufletul negru, tot nu-mi venea să cred că nu voi vedea marea bătălie care se anunța pentru noi, la noapte, în Anglia.

Emoțiile unui copil în fața radioului „Gloria”

Nimeni, niciodată, n , și acum, când noi aveam o șansă, cât de mică era ea, să nu vedem, să nu înțelegem ce se va întâmpla acolo…”Ăsta să fie singurul nenoroc al nostru”, a zis tata, acasă, când ne pregăteam să ne așezăm pe canapea, în fața radioului marca “Gloria”. “Să nu vedem și să nu pierdem!”, am zis și eu și am învărtit butonul, ca să dau mai tare vocea uluitoare care răzbătea din cutia de plastic negru. “Aici, București, România! Transmitem acum în direct, de la Leeds, Anglia, meciul de fotbal dintre echipa locală Leeds United și Universitatea Craiova, contând pentru turul doi, manșa a doua, din Cupa UEFA”, am auzit că spune o voce feminină foarte frumoasă. “Dăm acum legătura trimisului postului nostru de radio în Anglia, Sebastian Domozină!”.

ADVERTISEMENT

Am simțit că nu vreau să mor în noaptea aceea. Atât. Sebastian Domozină ne-a făcut însă, în acea noapte, să vedem meciul. Eu pot jura azi că l-am văzut, fază cu fază. Știu că, la pauză, tata a mers în bucătărie și a fumat o țigară. Am mers după el, deși era frig acolo, că deschisese geamul. Era încă 0-0, rezistam! Încă aveam în minte plonjoanele lui Boldici, respingerile lui Bumbescu, driblingurile de ieșire din încercuire ale lui Balaci, pasele lungi ale lui Beldeanu.

ADVERTISEMENT

“Toți cu litera B au jucat bine”, a zis tata, ca și cum ar fi auzit ce gândeam. De fapt, mai avusese astfel de observații, în timp, de multe ori îmi spusese că lui îi place atacul cu cei trei de “C”: Crișan-Cămătaru-Cârtu. “Da, am zis și eu, tremurând mai mult de teamă decât de frig, Boldici, Bumbescu, Balaci, Beldeanu…” . “Oare câți ani are Boldici?” Știam, dar nu mai eram sigur. “Hai, că începe!” 22, a zis tata, care le știa vârsta tuturor. Bumbescu, 19, Geolgău, 18, Țicleanu, 20, Cămătaru, 21…Balaci, 24.

ADVERTISEMENT

Cârțu și Beldeanu au scris istorie în Anglia!

Până la urmă au înscris și un “C”, și un “B”. Cârțu și Beldeanu, cu cele mai frumoase goluri marcate vreodată de Craiova în cupele europene, după cum ne asigurase Sebastian Domozină, Dumnezeul nostru, trimis special. Nimeni nu mai marcase un gol în Anglia împotriva vreunei echipe de-ale lor. Sorin a fost primul. Nimeni și nimic, niciodată, nu a depășit însă, în sufletul meu, noaptea aceea în care nu am văzut nimic, doar am simțit. Am crezut, am imaginat, am trăit, am înțeles. Am simțit că atunci s-a născut o mare, o uriașă echipă și ea era a noastră!

Ani de zile am continuat să-mi închipui ce fusese acolo, în Anglia, în noaptea aceea. Mi-a fost greu uneori, când am rămas fără tată, mi-a fost simplu alteori, când am rămas, până azi, cu amintirea. Nu știu ce să mai spun, dincolo de conturul acelei nopți fără imagini. De fapt, atunci am realizat că Universitatea . Este și așa ceva, bineînțeles. Dar mai cu seamă Știința este un mecanism care făurește vise! Știu cum a fost la Leeds, deși nu am văzut.

ADVERTISEMENT

Nu știu cum va fi la Brighton, dar voi vedea! Din vis însă nu vom ieși niciodată. Nu am ieșit nici a doua zi, sau a treia, vineri, la același chioșc de ziare din față de la Perla, când, în Flacăra, Adrian Păunescu pusese titlul care avea să facă din acea noapte drum legendei : “Oltenași, să fim uniți! Că noi i-am bătut pe Leeds!”