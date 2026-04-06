Ultima echipă calificată în semifinalele Cupei Angliei s-a decis la penalty-uri! Decizie controversată înainte de startul partidei

Leeds United a obținut ultimele bilete pentru semifinalele . Formația pregătită de Daniel Farke s-a impus la Londra, pe terenul lui West Ham, în urma loviturilor de departajare, scor 4-2 (2-2 după primele 120 de minute). Înainte de startul meciului însă, oaspeții au primit o veste mai puțin fericită. Poliția din Londra a intervenit și le-a transmis celor de la Leeds că în cazul în care se va ajunge la lovituri de departajare, .

Forțată să execute penalty-urile în fața suporterilor adverși, Leeds United s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei!

De obicei, aruncarea monedei stabilește poarta la care urmează să se execute loviturile de departajare. Nu și la partida dintre West Ham și Leeds însă. Odată ajunși pe London Stadium, oaspeții au fost informați că seria decisivă de penalty-uri nu va putea fi executată sub nicio formă la poarta la care sunt prezenți suporterii „păunilor”, asta dacă, bineînțeles, meciul va ajunge până în acel punct. Decizia a fost luată din motive de siguranță, însă celor de la Leeds nu le-a picat deloc bine această veste.

Ironia sorții a făcut însă ca acest scenariu să se aplice. Leeds a condus cu 2-0, grație golurilor marcate de Ao Tanaka (26′) și Dominic Calvert-Lewin (75′ – P), însă „ciocănarii” au revenit miraculos pe final de meci și au marcat de două ori în minutele de prelungire, prin Mateus Fernandes (90+3′), respectiv Axel Disasi (90+6′). În cele două reprize suplimentare, nici Leeds și nici West Ham nu au mai izbutit să puncteze, iar astfel, calificarea s-a decis la punctul cu var.

Așa cum s-a precizat încă de la început, seria penalty-urilor s-a executat la poarta din dreptul suporterilor gazdelor, dar chiar și așa, cei de la Leeds au reușit să se impună. Elevii lui Daniel Farke au câștigat cu 4-2, asta după ce Jarrod Bowen și Pablo au ratat pentru West Ham. Dominic Calvert-Lewin a transformat penalty-ul decisiv pentru oaspeți, iar formația din Yorkshire s-a calificat în semifinalele FA Cup.

Leeds va da piept cu Chelsea pentru un loc în marea finală de pe Wembley!

În afară de Leeds, celelalte trei echipe calificate în penultimul act al competiției sunt Manchester City, Chelsea și Southampton. „Cetățenii” au surclasat-o pe Liverpool în sferturi, scor 4-0, în timp ce londonezii de la Chelsea au făcut instrucție cu Port Vale, lanterna roșie din al treilea eșalon al fotbalului englez (7-0). .

În semifinale, Leeds o va întâlni pe Chelsea, iar Southampton, echipa din Championship, se va duela cu Manchester City. Ambele partide vor avea loc pe Wembley la finalul acestei luni, mai exact pe data de 25 aprilie, de la aceeași oră – 17:00. Marea finală va fi găzduită tot de Wembley și se va disputa pe 16 mai.