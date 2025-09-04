Legătura dintre Giorgio Armani și sport. Care a fost echipa preferată a designerului italian. Cu ce formație din Serie A a colaborat în urmă cu doar câteva săptămâni

, la vârsta de 91 de ani. În cursul vieții, italianul a fost implicat și în sport. Recent, Grupul Armani a colaborat cu echipa de fotbal Juventus Torino.

Cine a fost Giorgio Armani. Italianul a redefinit lumea modei

Giorgio Armani s-a născut pe 11 iulie 1934, la Piacenza, în Italia. În tinerețe a studiat medicina, dar a dezvoltat încă din primii ani ai vieții o pasiune pentru modă. A lucrat pentru mai multe case de modă renumite, printre care Nino Cerruti, înainte de a-și deschide propria marcă, în 1975, la Milano.

Giorgio Armani și sportul. Cu ce echipă ținea renumitul designer

A fost președintele clubului de baschet Olimpia Milano, una dintre cele mai renumite echipe din Italia. Adesea, a reușit să vină cu idei inovative și în ceea ce privește echipamentele purtate de sportivi.

Fotbalul a fost mereu aproape de inima sa. A fost fan al echipei Inter Milano și a urmărit cu pasiune zeci de meciuri pe San Siro. A lansat linia sportivă EA7, inspirată de legendarul fotbalist Andriy Shevchenko, și a colaborat și cu cei de la Napoli.

Armani a lansat o colaborare cu Juventus în urmă cu doar câteva săptămâni

De asemenea, designerul italian a creat costume pentru echipa națională de fotbal a Angliei și uniforme pentru Italia la Jocurile Olimpice. Recent, casa sa de modă a lansat o colecție cu totul specială, dedicată echipei de fotbal din Serie A, Juventus Torino.

„Consolidându-și relația cu lumea fotbalului, Giorgio Armani a realizat, pentru prima dată, garderoba formală a echipei Juventus.

Parteneriatul include o selecție de costume semnate Giorgio Armani, create pentru a însoți jucătorii primei echipe în toate aparițiile oficiale în afara terenului, pe parcursul sezoanelor 2025/2026 și 2026/2027.

Garderoba, destinată tuturor competițiilor naționale și europene, reușește să îmbine sofisticarea sartorială cu confortul contemporan, prin linii fluide, detalii rafinate, materiale premium și o paletă inspirată de albastrul iconic midnight, care definește stilul Giorgio Armani. Colecția include costume asortate cu overshirts prevăzute cu guler clasic, disponibile în crêpe și cașmir rezistent la apă pentru lunile reci, alături de pantaloni moi, tricouri, polo și bluze tip guler înalt din lână ușoară”, a transmis compania Armani într-un comunicat.