Legătura incredibilă dintre Cristi Chivu și Inter d’Escaldes, adversara Universității Craiova din Conference League

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Universitatea Craiova va avea parte de o deplasare inedită în a doua etapă din „faza Ligii” Conference League. Oltenii vor întâlni joi, 22 octombrie, de la ora 19:45, pe Inter Escaldes, campioana Andorrei, într-un meci care ascunde o legătură surprinzătoare cu antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu (45 de ani).

U Craiova o întâlnește pe Inter Escaldes, clubul fondat de muncitori îndrăgostiți de Inter Milano

Povestea începe în anul 1991, în Escaldes-Engordany, un oraș din micuțul principat Andorra. Un grup de muncitori din domeniul construcțiilor, pasionați de fotbal și fani ai lui Inter Milano, a decis să înființeze o echipă care să poarte identitatea clubului italian. Astfel s-a născut Inter Club d’Escaldes. Fondatorii au împrumutat nu doar numele grupării de pe „Giuseppe Meazza”, ci și culorile albastru și negru, transformate în simbolurile noii echipe.

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Potrivit presei italiene, legătura cu industria construcțiilor a rămas vizibilă inclusiv pe emblema clubului. Compania Construccions Modernes a sprijinit formația în primii ani, iar inițialele „CM” au fost păstrate pe siglă până în 2019. Ceea ce a început ca un proiect al unor muncitori pasionați de fotbal s-a transformat, în timp, într-unul dintre cele mai importante cluburi din Andorra.

Inter Escaldes a cucerit primul titlu de campioană în 2020, iar ulterior a reușit să se impună în alte patru ediții de campionat. În prezent, are în palmares cinci titluri naționale și trei Cupe ale Andorrei.

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Cristi Chivu, punct comun între Universitatea Craiova și Inter Milano

Coincidența devine cu atât mai interesantă prin prisma carierei lui Cristi Chivu. Actualul antrenor al lui Inter Milano are un trecut important la Universitatea Craiova, campioana României, care urmează să întâlnească Inter Escaldes în a doua etapă a fazei ligii din Conference League. În vara lui 1998, Chivu a ajuns pe „Ion Oblemenco” de la CSM Reșița. Fostul fundaș a fost să semneze cu Universitatea Craiova. Fostul căpitan al naționalei României a disputat 32 de meciuri în tricoul alb-albastru și a marcat trei goluri.

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Evoluțiile lui Chivu din Bănie au atras atenția celor de la Ajax Amsterdam, care l-au transferat în 1999. A urmat ascensiunea spectaculoasă a fundașului român, care a ajuns ulterior la AS Roma și Inter Milano. În 2007, Chivu a semnat cu Internazionale Milano, grupare care inspirase, cu 16 ani înainte, înființarea lui Inter Escaldes. Pe „Giuseppe Meazza”, Cristi Chivu a cucerit nu mai puțin de nouă trofee, printre care și Liga Campionilor, în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho.

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După ce a agățat ghetele în cui, Chivu a revenit la Inter în calitate de antrenor al echipelor de juniori. A pregătit apoi Parma, iar în 2025 a primit șansa de a conduce prima echipă a clubului de pe Meazza. Miercuri, 21 octombrie, cu o zi înainte de Inter Escaldes – U Craiova, Cristi Chivu are meci cu Inter în etapa a treia din UEFA Champions League, împotriva lui Șahtior Donețk, de la ora 22:00.

Prin urmare, Craiova, Inter Milano și Inter Escaldes sunt legate printr-o poveste care traversează mai bine de trei decenii. Chivu a jucat în Bănie, a devenit o legendă a „nerazzurrilor” și antrenează în prezent chiar clubul care le-a inspirat identitatea viitorilor adversari ai campioanei României.

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Inter Escaldes a scris istorie în Andorra

În vara lui 2026, Inter Escaldes a devenit prima formație din Andorra calificată în faza principală a unei competiții europene intercluburi. Performanța a venit după eliminarea kosovarilor de la Drita, în play-off-ul Conference League, la loviturile de departajare. Echipa pregătită de Felip Ortiz a intrat astfel în istoria fotbalului din Andorra, reușind o performanță pe care niciun alt club din principat nu o mai realizase.

În prima etapă din „faza Ligii” Conference League, Inter Escaldes a fost învinsă în deplasare de Mjallby, scor 0-2. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a început aventura europeană cu un rezultat de egalitate, .