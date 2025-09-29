Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!

Dănuț Pilă, persoana numită de Ministerul Sănătății să fie președintele Consiliului de Administrație al Spitalului „Sf. Maria” din Iași, este implicat într-o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind o pagubă de aproape un milion de euro, de pe o porțiune de 15 kilometri de pe un drum național din Iași.

Pila Pilă, specializat în drumuri, numit de liberali la conducerea unui spital

Reamintim că la unitatea medicală din Iași, în luna septembrie, șase copii internați la secția ATI au murit în urma unor infecții cauzate de o bacterie ucigașă. Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, este condus executiv de directoarea Cătălina Ionescu.

La rândul său, Cătălina Ionescu răspunde în fața consiliului de administrație, organism condus din 2023, conform declarației de avere, de Dănuț Pilă.

Acesta a fost și director general al regionalei din Iași a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dar și fost angajat al Serviciului Român de Informații (SRI), de unde încasează pensie.

Numirea acestuia la conducerea unității medicale, fără a avea vreo specializare în domeniul medical, a fost făcută la propunerea PNL Iași, așa cum au precizat, pentru FANATIK, surse din cadrul Spitalului „Sf. Maria”. Pilă este un apropiat al lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Nici Dănuț Pilă, nici Costel Alexe nu ne-au răspuns la apelurile și mesajele trimise cu întrebări legate de tragediile de la Spitalul „Sf. Maria”. I-am rugat să ne precizeze dacă simt că au vreo răspundere morală pentru faptul că o poziție în domeniul medical a fost ocupată de cineva fără experiență în acest sector, doar pentru că era susținut politic.

Nu este singura problemă a lui Pilă

Dar tragediile de la Spitalul „Sf. Maria” nu sunt singurul scandal în care este implicat Dănuț Pilă.

Pe unul dintre cele mai circulate drumuri din Moldova, DN28, în sectorul dintre municipiul Iași și Târgu Frumos, o lucrare de reparații capitale de doar 15 km a scos la iveală un posibil prejudiciu de aproape un milion de euro. Contractele și recepția au fost semnate de Dănuț Pilă, în calitate de director regional al Direcției Regionale a Drumuri și Poduri Iași (DRDP). Direcția se află în subordinea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Diferențele de aproape 650.000 de euro dintre cantitățile de asfalt cumpărate și cele turnate efectiv pe carosabil au atras și atenția procurorilor DNA, care au deschis o anchetă. Pe lângă asfaltul lipsă, paguba CNAIR ajunge până la 300.000 de euro, bani plătiți ca ore suplimentare muncitorilor care ar fi așternut asfaltul lipsă pe perioada nopții.

Procurorii DNA caută probe să afle unde a fost folosit asfaltul lipsă

În cursul verii, procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași – au derulat percheziții și au solicitat documentații suplimentare în dosarul „asfaltului lipsă” de pe DN28, conform informațiilor obținute de FANATIK. Vizată de ancheta ar fi fost fosta (DRDP), asigurată de Dănuț Pilă.

O expertiză tehnică a DRDP Iași a constatat lipsa asfaltului, iar procurorii vor să descopere unde a ajuns mixtura asfaltică în condițiile în care firma Eky Sam SRL din Iași susține că a livrat cantitatea corectă în urmă cu patru ani. Însă, din cantitatea de 3,5 milioane de euro de asfalt care trebuia așternut de DN28, experții CNAIR au descoperit că lipsește mixtură asfaltică în valoare de 650.000 de euro la valoarea din 2021.

Informațiile au fost obținute de FANATIK de la surse din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și conformate apoi prin răspunsuri ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale companiei din subordinea Ministerului Transporturilor. Conform informațiilor, investigațiile procurorilor au vizat atât sediile unor firme implicate în furnizarea de mixtură asfaltică, cât și birouri ale unor structuri din cadrul CNAIR și DRDP Iași.

Răspunsul DNA la solicitarea FANATIK

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a transmis pentru FANATIK un răspuns din care reiese că nu pot fi oferite informații suplimentare până când dosarul va fi trimis în judecată. În cazul în care această situația se va întâmpla. „În situația în care Direcția Națională Anticorupție ar avea în lucru o cauză penală în care s-ar efectua cercetări cu privire la aspectele menționate, informațiilor solicitate le-ar fi incidente prevederile art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală („Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”), art. 66 alin. (3) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară (…) și art. 12 alin. 1 lit. e și f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. (…)”, se precizează în răspunsul procurorilor.

La rândul său, și conducerea CNAIR SA a precizat pentru FANATIK că „Informațiile solicitate fac obiectul unor cercetări judiciare și nu se supun reglementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și nici nu se regăsesc în Lista informațiilor de interes public publicată pe pagina de internet a CNAIR SA”.

Asfaltarea DN28

În 2021, un tronson de 15 km din DN28 (între Podu Iloaiei și Valea Lupului, km 49+250–64+150) . Lucrările au fost executate „în regie proprie” de Secția Drumuri Naționale Iași, adică cu personal CNAIR, dar cu mixtură asfaltică cumpărată de la Eky Sam SRL. Conform caietului tehnic, urma să se refacă terasamentul (2 cm) și să se aștearnă un covor asfaltic de între 4,4–4,5 cm. Lucrările s-au întins din 9 mai 2021 până în toamna lui 2021 și s-au desfășurat în principal noaptea.

Controlul ulterior – consemnat într-un raport intern al DRDP Iași din iunie 2022 – a indicat un dezechilibru major între ce s-a cumpărat și ce s-a turnat efectiv. Din cele aproape 52.000 de tone de mixtură achiziționate (dimensionate pentru 6 cm – terasament plus covor asfaltic), măsurătorile pe carosabil au găsit, în medie, aproximativ 4,5 cm.

S-au recoltat în jur de 77 de carote; pe segmente întinse grosimea rezultată era cu până la 2 cm sub cei 6 cm pentru care s-au dimensionat aprovizionările, conform raportului de expertiză consultat de FANATIK.

Concluzia de ansamblu a raportului: deși s-au făcut achiziții de circa 3,5 milioane de euro, pe drum s-a regăsit mixtură cu cel puțin 635.000 de euro mai puțin (rotunjit în material la aproape 650.000 de euro). În plus, au fost identificate și alte pierderi – aproape 300.000 de euro – legate de ore suplimentare și activități conexe.

Asfaltul lipsă, de aproape un milion de euro

Aspectul esențial: „asfaltul lipsă” nu ține doar de variații locale, ci de o discrepanță sistematică între proiectarea aprovizionării (6 cm) și execuția reală (≈4,5 cm medie), conform expertizei. Raportul a semnalat explicit că s-a cumpărat mai mult decât s-a pus în operă. În teren, unele probe au arătat chiar grosimi sub 4 cm, ceea ce ridică și un risc de durabilitate a intervenției, nu doar unul financiar.

Concluzia raportului: a fost cumpărată mixtură asfaltică de 3,5 milioane de euro, dar pe drumul național a fost așternută mixtură asfaltică cu cel puțin 635.000 de euro mai puțin. Pe latura instituțională, DRDP Iași a schimbat conducerea între momentul lucrărilor și momentul controlului. La data achizițiilor și a deciziei de a dimensiona stratul la 6 cm, director al DRDP Iași era Dănuț Pilă.

Pilă, directorul vizat de anchetă

Conform verificării interne făcute de CNAIR, firma Eky Sam a pus la dispoziția sa documente din care reiese că a livrat cantitatea de mixtură asfaltică necesară pentru un strat de 6 centimetri. Reprezentanții societății comerciale Eky Sam nu au dorit să ne răspundă la întrebări până în acest moment, după aproape 3 săptămâni de la solicitarea FANATIK, și nici nu ne-au transmis vreun răspuns din care să reiasă că intenționează să ne răspundă vreodată.

De altfel, DNA a cerut explicit lista persoanelor care au ocupat funcții de conducere în DRDP Iași, Secția Drumuri Naționale Iași și Districtul Valea Lupului în perioada 2020–2022. Pe latura instituțională, DRDP Iași a schimbat conducerea între momentul lucrărilor și momentul controlului. La data achizițiilor și a deciziei de a dimensiona stratul la 6 cm, director al DRDP Iași era Dănuț Pilă.

Dănuț Pilă, directorul DRDP Iași la momentul achiziției asfaltului suplimentar, ne-a explicat că investiția s-a desfășurat corect din punctul său de vedere. „Lucrarea respectivă a fost executată pe raza Secției Drumuri Naționale Iași, care a urmărit și executarea acesteia conform proiectului aprobat. În acest moment se derulează un control al CNAIR, care-și va spune părerea obiectiv”, ne-a răspuns acesta la întrebările legate de asfaltul dispărut, conform raportului companiei naționale.

De precizat că până acum, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK, Dănuț Pilă nu a fost pus sub acuzare, a fost audiat ca martor. Însă, contractele ridicate de procurori au fost avizate de acesta.

DRDP Iași plătește doi directori generali

Situația de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași este una atipică: instituția plătește, de mai bine de un deceniu, doi directori. În 2012, după un concurs contestat, Ovidiu Laicu a fost demis din funcția de director, însă acesta a atacat decizia în instanță și a câștigat procesele intentate împotriva CNAIR. Ca urmare, Laicu a continuat să figureze pe statele de plată, cu toate drepturile salariale, chiar dacă instituția a numit alți directori interimari sau plini în paralel.

De-a lungul timpului, DRDP Iași a avut la conducere și pe Dănuț Pilă, care a semnat contractele legate de și care a gestionat direct activitatea curentă a instituției. Practic, pe perioada mandatului său, CNAIR a suportat cheltuieli duble, plătind atât directorul activ, cât și pe cel reinstalat prin decizii judecătorești.

În acest moment, CNAIR plătește doi directori regionali cu mici modificări lingvistice ale posturilor. Ovidiu Laicu este director general regional, iar Dănuț Pilă este director general în cadrul DRDP Iași.