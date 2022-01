Legătura neștiută a lui Carmen de la Sălciua cu unul dintre cei mai buni saxofoniști din România: „A fost foarte greu la început”

Carmen de la Sălciua s-a remarcat de-a lungul timpului cu melodiile sale de succes, însă ce nu știe publicul este că îndrăgita interpretă de muzică de petrecere îi ajută și pe ceilalți artiști care vor să cucerească muzica.

Unul dintre aceste exemple este Nelu Popa, considerat printre cei mai talentați saxofoniști din România. Carmen l-a cooptat în trupa cu care merge la evenimente prin țară fiind fascinată de felul în care mânuiește instrumentul muzical în vogă la petrecerile din România în ultimii ani.

Nelu Popa, prietenul și colegul lui Carmen de la Sălciua, cântă de la vârsta de 9 ani. În copilărie și-a dat seama că este făcut pentru muzică, saxofonul fiind instrumentul care l-a cucerit cel mai tare, cu ajutorul căruia astăzi reușește să vrăjească publicul.

Carmen de la Sălciua, îngerul saxofonistului Nelu Popa

Nelu și-a încercat de mai multe ori norocul și și-a dorit foarte tare să fie vizibil, iar persoana care l-a ajutat din plin în acest sens a fost Carmen de la Sălciua.

„E bine să ai alături de tine oameni cu o energie pozitivă. Am avut norocul să întâlnesc oameni ce mi-au fost alături. Am luat de la fiecare ce a fost mai bun. Cel mai mare impact asupra mea l-a avut Carmen de la Salciua. Mi-a plăcut întotdeauna felul ei de a fi, respectul pe care îl are pentru publicul lui, seriozitatea cu care își tratează meseria de artist.

M-am lansat în muzica alături de ea. Am început sa studiem împreună. A fost foarte greu la început. Nu aveam bani să mergem în studiouri, să inregistram piese și să demonstrăm că suntem talentați,. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit”, a spus Nelu Popa pentru FANATIK.

„Orice bănuț îl investeam în clipuri și melodii”

„Îmi amintesc ca orice bănuț pe care il câștigam la petreceri mai micuțe și locale îi investeam în clipuri și în melodii. Au fost vremuri grele, dar ne-au ajutat la dezvoltarea noastră ca si artisti… A meritat tot efortul depus de-a lungul anilor! Pe această cale țin să-i mulțumesc lui Carmen pentru toată încrederea acordată. Vreau să-i mulțumesc pentru tot ce am reușit să construim impreună în cariera muzicală”, a completat acesta.

Nelu cântă cu Carmen de la Sălciua de mai bine de 13 ani, însă a avut și alte colaborări de succes. Artistul a mai cântat cu Lena Miclăuș și Puiu Codreanu. Chiar recent a lansat o melodie cu Codreanu, intitulată „Pe pat de bani”.