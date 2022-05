Legătura neștiută dintre actorul Bebe Cotimanis și Irina Loghin: “Acum află și ea! Cum să nu te uiți?!” Video

Bebe Cotimanis (67 de ani) a făcut dezvăluiri despre viața sa și puțini sunt cei care știu despre legătura actorului cu interpreta de muzică populară Irina Loghin.

Legătura neștiută dintre Bebe Cotimanis și Irina Loghin

Mama lui Bebe Cotimanis era o croitoreasă vestită în tinerețea actorului. Aceasta a făcut rochii pentru artiste mari din România, cum ar fi , Maria Ciobanu sau Ileana Sărăroiu.

Actorul a mai spus că mama lui obișnuia să probeze pe el rochiile pentru Irina Loghin.

“Mama era croitoreasă de excepție, a făcut croitorie pentru Irina Loghin, Maria Ciobanu, Ileana Sărăroiu.

Mă mai uitam când probau rochiile! Rochiile pentru Irina Loghin pe mine le proba mama. Iartă-mă, Irina, acum află și ea! Cum să nu te uiți?!”, a mai spus

Tatăl lui Bebe Cotimanis s-a stins din viață atunci când actorul avea doar 13 ani și jumătate. Bărbatul a decedat în urma unui accident de mașină.

Cum a reacționat mama lui Bebe Cotimanis atunci când actorul a renunțat la facultate

, pe numele său real, este unul dintre cei mai apreciați actori români, însă planurile sale nu aveau legătură cu actoria atunci când a terminat liceul.

Fostul actor din serialul Vlad a dat la Facultatea de Construcții și a lucrat pe șantier o perioadă. Această meserie nu i-a plăcut niciodată, așa că a decis să renunțe la un moment dat.

Atunci când a anunțat-o pe mama sa de intenția de a renunța, aceasta i-a susținut decizia și i-a spus să nu facă niciodată ceva ce nu îi place.

“Îmi dau seama că nu pot să fac un lucru decât cu pasiune. (…) Am terminat liceul, am intrat la Facultatea de Construcții, la seral. Am lucrat pe șantier, am prins cutremurul din ’77 acolo și am lucrat la injectări în grinzi. Eram controlor tehnic de calitate.

Am stat puțin acolo, iarna m-am retras de la Facultatea de Construcții. Trăind viața pe șantier, n-aș fi dorit să-mi continui o viață la construcții pe șantier. Am prins și iarna, era frig.

M-am dus și am anunțat-o pe mama. S-a oprit din cusut și a continuat să coasă. Eu stăteam, așteptând un răspuns de la mama, care n-a fost violentă nici în limbaj.

A lăsat lucrul, a scos ața, a rupt așa. ‘Vino încoace. Uite ce spun eu. Renunți la facultate că nu-ți place? Copilul meu, în viață să nu faci nici măcar o singură dată ceva ce nu-ți place’.

M-a luat plânsul, m-a luat mama în brațe, mi-a spus ‘foarte bine, stai liniștit. Ce ai de gând să faci?’ Mi-am continuat munca pe șantier și m-am angajat ca tehnician arhitect.”, a declarat Bebe Cotimanis în cadrul

La 27 de ani, a fost admis din prima la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografică (IATC) București.