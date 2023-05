Legătura neștiută dintre Andrei Krișan și Carmen Grebenișan de la Survivor România. Robert Moscalu și-a dat seama înainte să fie eliminat

Legătura neștiută dintre Andrei Krișan, Carmen Grebenișan și Dan Ursa, concurentul care a câștigat Survivor România 2023. Singurul care și-a dat seama pe parcursul competiției a fost Robert Moscalu, înainte de a fi eliminat.

Ce au în comun Andrei Krișan, Dan Ursa și Carmen Grebenișan de la Survivor România 2023

Miercuri, emisiunii cu același nume, difuzată pe Pro TV. Dar în afară de faptul că au ajuns în această etapă a competiției, cei trei mai au ceva în comun.

Cu toții provin din aceeași zonă a țării, mai exact din Cluj. Cel care și-a dat seama de asta pe parcursul competiției a fost de la Survivor România 2023.

Între Andreea Moromete și Andrei Krișan au existat, la un moment dat, câteva tensiuni. Totul a început în momentul în care Războinicul a câștigat jocul de comunicare și, deși credea că sunt prieteni, nu a ales pe ea pentru a împărți recompensa.

Andrei Krișan a preferat să se bucure de premiul câștigat la Survivor împreună cu două foste Faimoase, Ștefania Stănilă și Carmen Grebenișan. Iar la discuțiile din camp, Robert Moscalu a remarcat: „S-a dus tot Clujul la comunicare”.

Și Alexandra Ciomag a întărit ideea conform căreia Andrei Krișan a ales-o pe Carmen Grebenișan pentru că amândoi proveneau din Cluj. „S-a dus cu oamenii care rezonează. Cu clujenii lui. Prietenia asta dintre Krișan și Andreea este cu un scop: de a păstra un loc cald. Dar totodată o văd pe Andreea în viitor să fie destul de prietenoasă cu el”, a spus fosta Războinică de la Survivor România 2023.

Dan Ursa este tot din Cluj

Chiar dacă Dan Ursa nu a fost ales atunci și el provine tot din Cluj. De altfel, chiar dacă în ultima parte a competiției s-a bucurat mai puțin de recompense, el a fost declarat câștigătorul Survivor România 2023 și a plecat acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am.Și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a spus Dan Ursa după ce a aflat că a câștigat Survivor România 2023.