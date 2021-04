Legătura neştiută dintre Cătălina Isopescu şi Andreea Raicu: “Aveam 18 ani când m-a chemat la ea”

Viaţa Andreei Raicu a fost schimbată semnificativ de Cătălina Isopescu. Puţini sunt cei care ştiu că regretata fiică a prezentatorului Emanuel Isopescu a avut un rol important, dacă nu decisiv, pentru cariera Andreei Raicu.

Cătălina Isopescu, fata celebrului prezentator TV din anii ‘ 90 Emanuel Isopescu, a trăit intens şi a ştiut întotdeauna ce vrea! La 18 ani a plecat în Germania în căutarea succesului şi, în ziua în care a văzut pe o stradă din Munchen o clădire pe care scria Vogue, a mers la recepţie, s-a prezentat şi a spus că vrea să lucreze acolo. Acela a fost momentul în care a primit adresele mai multor agenţii de modele şi treptat a ajuns să semneze mai multe contracte.

Una dintre agentele ei a trimis-o în Italia, însă, pentru că era… prea brunetă, iar acolo a cunoscut succesul. A ajuns să lucreze pentru Armani, Mariella Burani, Alberta Ferretti sau Moschino. La un moment dat şi-a dorit mai mult, a revenit în România, şi a primit licenţa Look of the Year. Puţini ştiu că, în 1995, prima ediţie a Look of the Year a fost câştigată de Andreea Raicu, care avea 18 ani în momentul în care întâlnirea cu Cătălina Isopescu i-a schimbat în totalitate viaţa.

Cătălina Isopescu i-a schimbat radical viaţa Andreei Raicu

Amdreea Raicu spune că nu avea încredere în ea şi nu visa că poate ajunge să defileze pe catwalk, în cadrul unui eveniment de anvergură. Vedeta mărturiseşte, în biografia ei, că întâlnirea cu Cătălina Isopescu a contribuit semnificativ la creşterea stimei de sine şi i-a schimbat întregul parcurs profesional.

“… aveam o părere destul de proastă despre aspectul meu fizic. Mă considerăm prea slabă, chiar eram foarte slabă și îmi doream să mă îngraș. Cu toate acestea, pe la 15 ani, am urmat un curs de modelling la agenția MRA și spre surprinderea mea am fost selectată în 2-3 prezentări. Aveam 18 ani când Cătălina Isopescu m-a chemat la concursul Elite Model Look. Ea se ocupa de România și m-a încurajat mult să particip. Spre marea mea surpriză am și câștigat faza națională și am mers în Coreea, la Seoul, în finală. A fost o experiență fantastică pentru mine: aveam emoții pentru că era un concurs, dar nu plecasem la drum cu gândul de a câștiga neapărat, așa că m-am bucurat din plin de această călătorie.

A fost amuzant că, la festivitatea de premiere, prezentatorii coreeni mi-au strigat la un moment dat numele, numai că mie nu mi-a venit să cred că este vorba despre mine, am rămas nemișcată. Anunţaseră premiul special Best Ellegance și mi se părea imposibil să-l fi câștigat eu. L-au rostit încă o dată iar colega mea de camera, o italiancă, îmi tot făcea semn să merg să-mi ridic trofeul. Acela cred că a fost momentul în care am început să am încredere în mine.”, mărturiseşte Andreea Raicu, despre întâlnirea cu Cătălina Isopescu şi momentul care i-a schimbat viaţa.

Andreea Raicu deplânge moartea Cătălinei Isopescu

Dispariţia Cătălinei Isopescu a tulburat-o pe Andreea Raicu care a recunoscut, la câteva minute după ce a aflat vestea morţii, că nu poate crede că misiunea ei pe pâmânt s-a încheiat şi a transmis familiei condoleanţe.

“Nu-mi vine să cred… Îmi pare atât de rău! Dumnezeu să o odihnească!”, este mesajul de condoleanţe pe care Andreea Raicu i l-a transmis Ioanei Isopescu, la scurt timpă după ce aceasta a anunţat trecerea în nefiinţă a surorii sale, Cătălina.

Fostul model suferea de o boală necruţătoare, iar printre cei care au anunţat decesul se află şi partenerul ei, actorul şi fostul concurent de la Exatlon, Oltin Hurezeanu.

