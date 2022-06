Legătura neștiută dintre Dan Negru și Benone Sinulescu: “Aș da timpul înapoi”

Dan Negru se numără printre invitații speciali de la Festivalul Concurs Benone Sinulescu, care se desfășoară în weekend la Buzău. Spune că are mii de amintiri cu regretatul cântăreț și că, ultima dată, au fost plecați împreună la Roma.

Dan Negru, invitat special la Festivalul Benone Sinulescu

Pe Dan Negru îl leagă o mulțime de amintiri de regretatul cântăreț Benone Sinulescu. îi cunoștea pe celebrul interpret de muzică populară de 30 de ani. Nea Beni locuia la câțiva pași de socrul lui Dan Negru în Județul Arad. Vedeta vorbește despre relația cu Benone, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

”În primul rând o să încerc să-i port mai departe amintirea. Povara recunoștintei e importantă și puțini o poartă. Mă leagă o mulțime de amintiri de Benone, și nu doar dintre cele legate de televiziune sau scenă.

Benone locuia la câțiva pași de socrii mei, în județul Arad, și asta era un alt punct comun de întâlnire de-al nostru. Sunt 30 de ani de când ne știam și am petrecut multe perioade frumoase împreună. Era unul dintre cei mai optimiști oameni pe care i-am cunoscut vreodată”, a declarat, pentru FANATIK, prezentatorul emisiunii ”Jocul cuvintelor de la Kanal D, Dan Negru.

ADVERTISEMENT

Regretul lui Dan Negru: a refuzat ultima invitație la masă făcută de Benone Sinulescu

În weekend, Dan Negru va fi prezent la Festivalul Benone Sinulescu de la Sibiu, ce se desfășoară în Buzău. Prezentatorul de la Kanal D a luat parte și la edițiile din trecut, la invitația regretatului artist care

”Am fost încă de la începuturi la Festivalul Benone Sinulescu și cel care m-a chemat acolo a fost chiar Benone. Anul ăsta o să fie greu, Festivalul Benone Sinulescu, primul fără el. Anul trecut, la festival, am plecat mai devreme, mă grăbeam spre casă, deși Beni a insistat să rămân seară la cină. Aș da timpul înapoi…”, spune prezentatorul, cu durere în glas.

ADVERTISEMENT

”Am fost împreună ultima dată la Roma”

Dan Negru își amintește că ultima dată a mers cu Benone Sinulescu la un eveniment care a avut loc la Roma. Au văzut orașul împreună. Tot atunci au fost cu ei și copiii prezentatorului. Vedeta postului Kanal D spune că era imposibil să mergi pe stradă cu regretatul artist, fără ca acesta să nu fi fost recunoscut de românii stabiliți acolo.

”Am mii de amintiri cu Beni. Am fost împreună ultima dată la Roma și câteva zile am văzut orașul împreună. Mă bucură că acolo am fost și cu ai mei, cu copiii, Dara și Bogdan. Ai mei îi poartă amintirea lui Beni-omul și nu a lui Benone-legendă.

ADVERTISEMENT

Mă bucură asta. Atunci, la Roma, era imposibil să faci câțiva pași și să nu fie recunoscut de românii stabiliți în Italia. Avea cumsecădenia de a se opri și de a vorbi cu fiecare.

ADVERTISEMENT

Am ratat chiar intrarea la Colosseum pentru că a rămas să facă fotografii cu un grup de români. Îi țin minte amintirea omului. Legenda va dăinui mulți ani după noi”, a mărturisit prezentatorul de la Kanal D, Dan Negru.

Se mutase la Arad de 15 ani

La scurt timp după ce s-a stins din viață artistul, prezentatorul i-a adus un mic omagiu, pe pagina lui oficială de Facebook. Dan Negru a împărtășit cu prietenii săi virtuali amintiri plăcute cu celebrul interpret.

Vedeta postului Kanal D a specificat faptul că regretatul Benone Sinulescu îi promisese că va participa la filmările pentru Revelionul 2022, transmis la postul Antena 1, lucru care nu a mai fost posibil.

Benone Sinulescu a murit pe 18 noiembrie 2021 în urma unei pneumonii de absorție. Nu a vrut să se interneze și s-a tratat acasă. A fost înmormântat în cavoul din Cimitirul Eternitatea din Arad, pe care cu greu a vrut să îl facă, la insistențele soției sale, Elena Sinulescu.

Văduva regretatului interpret de muzică populară s-a gândit că ei sunt bătrâni și cum nu au moștenitori nu ar fi rău să își facă mormântul. La fel au procedat și cu averea.

Și-au lăsat prin testament unul altuia, tot ceea ce aveau. Testamentul a fost făcut în urmă cu mai bine de 20 de ani, după ce Benone a făcut succesiunea după moartea mamei sale. Ce avea unul dintre ei, avea și celălalt. Însă, artistul avea în plus drepturile de autor, care, după moartea amândurora, le vor rămâne rudelor lor.

Regretatul cântăreț Benone Sinulescu vânduse apartamentul din Capitală în urmă cu circa 15 ani și se mutase la Arad, unde soția sa deținea mai multe proprietăți. Însă, cea mai mare parte din timp, cei doi soți și-o petreceau într-o căsuță cochetă cu grădină la Bârzava. Acolo interpretul cultiva de toate, de la legume la tot felul de flori.