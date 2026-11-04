Legătura neștiută dintre Nadia Comăneci și românca învingătoare în alegerile din SUA!

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Mihaela Pleșa, românca în vârstă de 43 de ani care a câștigat un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas, are o legătură surprinzătoare cu Nadia Comăneci! Mama politicienei a fost traducătoarea legendarei gimnaste, după ce a fugit din România comunistă și s-a stabilit în Statele Unite ale Americii.

Cine este Mihaela Pleșa, românca învingătoare în alegerile din SUA

Mihaela Pleșa s-a născut în 1983, în Dallas, Texas, într-o familie de români care au părăsit țara în timpul regimului comunist. Politiciana face parte din Partidul Democrat și a fost aleasă pentru prima dată în Camera Reprezentanților din Texas în 2022. A devenit atunci prima persoană de origine română care a obținut un asemenea mandat în legislativul statului american.

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, 3 noiembrie, Mihaela Pleșa a obținut al treilea mandat consecutiv, urmând să reprezinte în continuare Districtul 70, din zona Dallasului. După anunțarea victoriei, politiciana le-a mulțumit alegătorilor și voluntarilor, dar a transmis și un mesaj emoționant pentru mama sa.

Legătura surprinzătoare dintre Nadia Comăneci și familia Mihaelei Pleșa

Puțini știu că familia Mihaelei Pleșa are o legătură directă cu una dintre cele mai mari sportive din istoria României. Mama politicienei a fost traducătoarea Nadiei Comăneci. Mai mult, potrivit Cluj24, bunicul Mihaelei Pleșa a avut un rol important în educația sa și a insistat ca nepoata lui să nu uite niciodată limba română.

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Mama Mihaelei Pleșa este originară din București, în timp ce bunicul politicienei s-a născut în zona Clujului. Familia a ajuns în Statele Unite în perioada 1969-1970 și s-a stabilit inițial în California, înainte de a se muta în Texas. Mihaela Pleșa a povestit că bunicii săi au insistat să învețe limba română și să păstreze legătura cu tradițiile familiei.

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„Bunicul meu a fost din Ardeal, din Cluj, iar mamaia și mama sunt de aici, din București. Au venit în 1969-1970 în California și s-au stabilit acolo. Mama mea a fost traducătoarea Nadiei Comăneci. Familia mea a ținut foarte mult la cultură și a vrut ca eu să știu românește. Mamaia mea a fost foarte strictă.

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Bunicul meu, la fel, cu româna. Totdeauna îmi zicea așa: dacă încep într-o limbă, în limba aia trebuie să termin. Nu i-a plăcut dacă vorbeam jumi-juma. M-a învățat foarte mult despre tradiții și cultură. Familia a construit și biserici. Prima biserică a început-o în California, ortodoxă, și după aia, când familia mea s-a mutat în Texas, au început și o biserică ortodoxă în Texas. Noi am creat o comunitate de români acolo, cu peste 2.000-3.000 de români în Dallas, din statul Texas”, a declarat Mihaela Pleșa, potrivit Antena 3 CNN.

Ce proiecte a susținut Mihaela Pleșa în politica americană

Mihaela Pleșa are deja experiență în legislativul din Texas, unde a susținut mai multe proiecte privind educația, sănătatea și siguranța publică. În primul mandat, a contribuit la adoptarea unor măsuri împotriva curselor ilegale de mașini și la simplificarea procedurilor prin care persoanele vârstnice pot obține acte de identitate. De asemenea, a sprijinit majorarea cu 6,2 milioane de dolari a finanțării programelor de intervenție timpurie pentru copii.

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În 2025, politiciana de origine română a inițiat și proiecte legislative privind sprijinirea familiilor care pierd un copil în perioada perinatală, protejarea sănătății femeilor însărcinate și accesul la servicii medicale. Mihaela Pleșa ocupă și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Pensii, Investiții și Servicii Financiare din Camera Reprezentanților din Texas.

Donald Trump, lovit de rezultatul alegerilor din SUA! Democrații au câștigat controlul Congresului

Victoria Mihaelei Pleșa a venit într-o noapte electorală dificilă pentru Donald Trump și Partidul Republican. Marți, 3 noiembrie, americanii au fost chemați la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, . Au fost puse în joc mandate în Congresul federal, dar și numeroase funcții la nivelul statelor americane. Potrivit rezultatelor prezentate, democrații au câștigat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Rezultatele reprezintă un eșec important pentru partidul președintelui american. Potrivit datelor prezentate, democrații au câștigat șapte mandate suplimentare în Senat și peste 24 de locuri în Camera Reprezentanților. Printre surprize s-a numărat Texasul, unde democratul James Talarico a câștigat cursa pentru Senatul federal.