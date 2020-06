Legătura neștiută dintre Ștefania Costache și Pepe. Ce i-a făcut concurenta de la iUmor

Ştefania Costache, devenită cunoscută în mediul online ca Lorelai, s-a remarcat la „iUmor”, show difuzat la Antena 1, însă puțină lume știe că tânăra concurentă are o legătură strânsă cu Pepe. Frumoasa blondină nu numai că arată impecabil, dar scrie și piese care ajung în topurile muzicale.

Lorelai, concurenta „iUmor” apreciată de public pentru franchețea cu care spune lucrurilor pe nume, nu este doar frumoasă, dar pe deasupra este și inteligentă. Foarte puțini știu că tânăra iubește muzica și mai ales, scrie versuri dovadă fiind chiar piesa interpretată de Pepe, „Îmi pasă”.

Melodia renumitului cântăreț a apărut în luna februarie, însă abia acum s-a aflat cine a scris versurile pline de sinceritate, suferință și durere. Ei bine, nimeni alta decât Ștefania Costache, blondina care a ajuns până în semifinala „iUmor”. Anunțul a fost făcut de Ana Stancu, de profesie stilist, după ce Lorelai a trecut pragul salonului ei de înfrumusețare.

„Am avut plăcerea de a sta câteva ore bune cu Ștefania Costache, ce-i drept o admiram de mult pentru inteligența și modul direct și amuzant de a spune lucrurilor pe nume!! O știți? Este cu adevărat o femeie dreaptă și stăpână pe situație, cu răspunsuri pregătite în orice situație 🙈

Cunoașteți piesa lui Pepe, „Îmi pasă”? Este scrisă chiar de ea, iar eu ador acea piesa ❤️❤️ posibil sa ne mai surprindă cu melodii bune, am auzit astăzi câteva ❤️❤️❤️”, a scris stilista pe pagina sa de Facebook.

Cum a ajuns Pepe să interpreteze melodia „Îmi pasă”

Pepe a dezvăluit într-un interviu, la finalul lunii februarie, că versurile melodiei „Îmi pasă” nu descriu nicio experiență prin care a trecut, însă și-a asumat întocmai reacțiile din partea fanilor. Mulți au fost de părere că artistul a descris prin intermediul piesei relația cu actrița Oana Zăvoranu, însă adevărul este altul.

Celebrul cântăreț a mărturisit că versurile nu sunt compuse de el și nici nu spun povestea lui, melodia descoperind-0 în studioul lui Connect-R. Pepe a ales această piesă, în ciuda faptului că nu este stilul muzical cu care și-a obișnuit fanii, dar și-a asumat totul.

„E despre iubire şi despre un bărbat care îşi asumă toate greşelile. Îşi asumă că a dezamăgit în relaţie şi recunoaşte că putea face mai mult. Să ştii că nu e despre mine (râde). Eu, în relaţiile mele, cred că am făcut tot ce puteam face ca să fie bine.

Nu e compusă de mine, nu spune povestea mea. Eu am preluat-o din studioul lui Connect-R. Culmea, am mers pentru o melodie şi nu am mai luat-o pe aceea, mi-a plăcut asta.

Connect-R chiar a fost suprins: «Cum, îţi place? Dar nu e stilul tău. Bine, ia-o». Şi îmi pare bine că am făcut asta”, spunea Pepe în urmă cu câteva luni pentru protv.ro.