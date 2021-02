Legătura neștiută dintre Viviana Sposub și Cătălin Măruță. Nimeni nu se aștepta la asta

Viviana Sposub a fost prezentă, marți, în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a oferit detalii inedite despre legătura ei cu celebrul prezentator. Superba șatenă a vorbit cât se poate de deschis și despre relația ei din prezent cu actorul George Burcea.

Asistenta TV a dezvăluit detalii rămase necunoscute, până acum, despre legătura ei cu Cătălin Măruță. Deși s-a alăturat familiei PRO TV de mult mai puțin timp decât cunoscutul prezentator, Viviana Sposub a dezvăluit că îl cunoaște pe Cătălin Măruță de multă vreme.

Viviana Sposub a mai povestit, în direct, că ea și prezentatorul de televiziune se cunosc de multă vreme, nu doar de când a devenit asistentă la PRO TV. Bruneta și Cătălin Măruță s-au întâlnit de câteva ori și pe scenă, în cadrul unor evenimente, din Botoșani.

Este cunoscut faptul că Viviana este originară din acest oraș situat, în nordul țării, la fel ca actualul iubit, actorul George Burcea. Totodată, în cadrul ediției de marți a emisiunii”La Măruță”, soțul Andrei a îmbrățișat-o pe brunetă, semn că între ei s-a legat de câțiva ani o prietenie trainică.

Fosta concurentă de la Ferma a mai povestit cum a început legătura amoroasă dintre ea și George Burcea, în timpul filmărilor pentru emisiunea de la Pro TV. Atât telespectatorii, și nu numai, au avut un real șoc atunci când au descoperit, spre finele lui 2020, că cei doi se iubesc și formează un cuplu.

Legătura nebănuită dintre Viviana Sposub și Cătălin Măruță. Ce a spus în direct despre George Burcea

Invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, după ce s-a zvonit că este însărcinată, Viviana Sposub a recunoscut că se vede în rochia albă de mireasă, la brațul lui George Burcea.

“George e foarte atent cu mine, mai ales când îmi aduce flori. De fiecare dată când îmi ia trandafiri, curăță spinii de pe el. Pe toți. George este mereu cu mine, oriunde mă duc. Ferma nu a fost un proiect, ci o realitate pe care noi am trăit-o acolo. L-am cunoscut pe George acolo deși suntem amândoi din Botoșani. Ferma mi-a schimbat viața. I-am spus mamei că nu mă interesează niciun băiat. Voiam să îmi iau un apartament, dar am câștigat ceva mai prețios – un suflet pereche.

Dacă nu îl cunoșteam acolo, nu îl băgam în seamă. Aveam o altă impresie despre el. Dar am văzut cum trăiește zi de zi, cât de simplu este. eu l-am sărutat în a noua zi de filmare, a fost foarte repede. O zi durează cât o săptămână la Ferma. Trebuia să filmăm mult, o zi era foarte lungă. În ziua în care l-am sărutat, am crezut că plec acasă. În pădure am aflat că mai am o șansă, de fapt. Am stat o săptămână în pădure și apoi l-am revăzut pe George. Abia aștept să le spun nepoților cum mi-am găsit eu sufletul pereche.

Eu mă văd măritată, tânără vreau să fiu. Nu ne-am mutat împreună, se scriu multe despre noi. Majoritatea lucrurilor au o sămânță de adevăr. M-a deranjat ce ai spus tu despre mine (n.r.: Cătălin Măruță), am acasă un carnețel”, a povestit Viviana Sposub, în emisiunea lui Măruță.

