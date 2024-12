Legătura secretă dintre Radu Mazăre și noul iubit al Ancăi Ţurcaşiu. Rolul lui Călin Șerban: ”Mi-a zis că vrea să cumpere o insulă”

Anca Ţurcaşiu şi-a refăcut viaţa după divorţul de Cristian Georgescu, alături de care are şi un fiu. La 4 ani de la separarea de tatăl copilului ei, artista iubeşte din nou şi radiază de fericire. Dar cel care îi e alături clipă de clipă nu este un oarecare.

Anca Ţurcaşiu se iubeşte cu Călin Şerban

La 54 de ani, radiază de fericire şi asta datorită doar noului ei iubit. Formează un cuplu de ceva vreme, dar abia acum au decis că este momentul să îşi facă relaţia publică. Călin Şerban este un bărbat foarte atent la nevoile partenerei sale, lucru confirmat chiar de aceasta.

Deşi unii poate nu ştiau, bărbatul din viaţa şatenei nu este deloc străin de mondenităţi. Acesta a participat la mai mute show-uri televizate care testează limitele fizice şi psihice, precum Exatlon şi Ninja Warrior. Cel mai recent show la care a luat parte este „Batem Palma?”, emisiune prezentată de Cosmin Seleşi la Pro Tv. Dar asta nu e tot. Călin se cunoaşte foarte bine şi cu Radu Mazăre, fostul primar al Constanţei.

Care este legătura dintre Călin Şerban şi Radu Mazăre

A existat o perioadă în care erau parteneri de afaceri. Călin Şerban este chiar omul care s-a ocupat de construcția resortul din Madagascar al lui Mazăre. Cum s-a ajuns în acest punct? Ei bine, Călin este primul instructor de kitesurfing din România. Acesta s-a asociat cu un prieten care cesionase plaja H2O de la Apele Române, pentru a face kite.

, fiind şi primar la vremea aceea, mergea foarte des pe plaja pe care o frecventa şi iubitul Ancăi Ţurcaşiu, fiind pasionat de sport. Astfel, s-au împrietenit, iar propunerea de a merge în Madagascar pentru acest proiect, nu a întârziat să apară.

„Între 2005 şi 2007, Radu a venit la Kite extrem de des, el fiind şi primar în acea perioadă. Toată lumea aştepta să vină, se făceau poze cu el, filmări. Într-unul din ani mi-a zis că vrea să-şi cumpere o insulă şi să mă facă manager de insulă.

Iniţial a vrut în Papua Noua Guinee sau în altă zonă, să-şi facă el o şcoală de kite sau ceva de genul ăsta. El călătorea foarte mult Brazilia, Egipt, Turcia, astea sunt locaţiile unde am fost şi eu cu el. Eu mergeam cu el la kite.

Luam zone unde era mai ieftin: în Hurghada, la 5 stele, all inclusive, două săptămâni era ceva de genul 600-700 de euro de persoană maxim, cu avion, cu tot. Stăteam în hotel de 5 stele şi ne dădeam toată ziua cu kite-ul”, a declarat Călin Şerban pentru , în urmă cu mai mulţi ani.

Cum a decurs tot procesul pentru construirea resortului

Bărbatul povestea că procesul a fost unul destul de anevoios şi greu, mai ales că a trebuit să se descurce singur într-un loc îndepărtat al lumii. Perioada în care a avut loc construirea resortului, a fost una foarte aglomerată pentru Călin, deoarece fiecare anotimp al anului era ocupat. Primăvara şi toamna era în Madagascar, iarna preda cursuri în Bucegi, iar vara la mare.

„El a vrut ulterior în Madagascar. Mi-a zis că a găsit cel mai tare loc din lume din punct de vedere vânt. Într-adevăr, acolo în nord, unde a cumpărat terenul respectiv, a luat două hectare de plajă, era foarte ieftin.

Ceva de genul 10.000 euro pe două hectare, bani cu care în România nu poţi să îţi iei nici 200 m. Mi-a zis că a cumpărat teren acolo şi vrea să facă un restaurant şi bungalow-uri, asta era ideea la început. Era treaba lui cum face rost de sponsori sau de bani, nu m-a interesat niciodată de la cine a luat împrumut.

El aşa mi-a zis, că a luat împrumut şi că trebuie să-i dea înapoi. Apoi m-a întrebat dacă vreau să merg să fac asta. Am acceptat. Prin 2012 parcă am fost împreună acolo, ne-am dat cu kite-ul, am văzut terenul, nu era nimic acolo. Era un teren cu arbuşti, copaci, o plajă foarte frumoasă, un golf mişto şi o dună înaltă pe car erau numai bălării.

Şi am început să merg în fiecare pimăvară şi toamnă. Iarna eram la munte, pe zăpadă cu snow-kite-ul în Bucegi, vara în Mamaia la H2O, iar la 1 septembrie şi 1 martie plecam în Madagascar.”, a continuat acesta.

Călin Şerban a construit singur resortul lui Radu Mazăre din Madagascar

Radu Mazăre a venit cu ideea şi capitalul, însă tot greul a picat pe Călin Şerban. Actualul partener al Ancăi Ţurcaşiu s-a dus în Madagascar şi s-a văzut în faţa faptului împlinit. Era singur printre străini, necunoscând limba vorbită acolo, dar a trebuit să se descurce cumva.

A înfiinţat o firma de la zero care a închiriat terenul pe care se află resortul, pentru 99 de ani. Asta pentru că Mazăre nu a putut cumpărat terenul, pentru că nu era cetăţean al Madagascarului. A trebuit să facă rost de forţă de muncă, apă, curent şi să facă tot posibilul ca proiectul final să iasă perfect. A fost cu atât mai greu, pentru că malgaşii nu aveau cunoştinţe în construcţii.

„Am ridicat resortul din Madagascar singur, de la zero”

„În Madagascar a trebuit să o iau de la zero. Am înfiinţat o firmă, al luat-o de la zero. A fost greu, se vorbea malgaşa şi franceza acolo. Eu habar nu aveam franceză, a trebuit să iau lecţii. Terenul a fost luat în concesiune de un român de acolo, pe jumătate malgaş. Nu poţi să cumperi teren dacă nu eşti de acolo.

În actul de concesiune a existat o clauză că închiriază terenul ăsta pentru 99 de ani firmei pe care am făcut-o eu acolo. Apoi am luat oameni să defrişăm terenul, am băgat buldozer să-l terasez şi să-l amenajez. Am căutat firmă care să aducă curent, până la urmă am făcut panouri fotovoltaice, am căutat apă, a trebuit să facem 4-5 puţuri ca să dăm de apă dulce.

Au fost multe probleme, pentru că eu nu ştiam pe nimeni acolo. Malgaşii nu prea se pricepeau, ei aveau alte standarde de calitate. La ei, 5 stele e o casă din lemn. Trăiesc în nişte colibe făcute din 4 stâlpi, nu ştiu ce-i ăla unghi drept. Eu aveam ceva experienţă în domeniul construcţiilor pentru că prin 2007 eu vândusem toate apartamentele şi făcusem o hală industrială în Braşovîmpreună cu fratele meu, pe care am închiriat-o.

Am stat ceva pe şantier şi am căpătat ceva noţiuni despre construcţii. Practic, am ridicat resortul din Madagascar singur, de la zero. Mi-am luat chirie acolo, sunt rezident în Madagascar, am învăţat şi malgaş puţin, franceză. Eu am stat acolo până la deschiderea propriu-zisă. La un moment am devenit asociat, având 3% din întreaga afacere.”, mărturisea Călin Şerban pentru sursa citată.