Legătura specială pe care Mircea Lucescu o are cu Iașiul. De ce este atât de atașat de orașul în care va primi astăzi titlul de Cetățean de Onoare

Mircea Lucescu va primi titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași și va lansa o nouă ediție a cărții Mirajul Gazonului, care a văzut lumina tiparului în anul 1981, la editura Junimea.

Soția selecționerului provine din Iași

Selecționerul României are o legătură extrem de strânsă cu Iașiul, chiar dacă nu a antrenat niciodată echipa locală. Neli, soția lui Lucescu, provine din familia Stratan, o familie înstărită.

ADVERTISEMENT

Membrii acesteia au avut proprietăți și funcții importante în Basarabia, fiind inclusiv guvernatori. Doamna Neli este foarte atașată de Iași, oraș în care s-a născut și a copilărit. Tatăl ei este înmormântat la cimitirul “Eternitate” din oraș.

Soția selecționerului s-a mutat cu familia în Capitală, după primii ani de școală, iar în facultate l-a cunoscut pe Lucescu. Ei sunt împreună de aproape 60 de ani. Au un copil, doi nepoți și cinci strănepoți.

ADVERTISEMENT

S-au văzut prima data în tramvai

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină.

ADVERTISEMENT

Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.

El e cu deciziile financiare, ea ține familia strânsă

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”, a povestit Mircea Lucescu pentru AntenaStars.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, Mircea Lucescu a ajutat Iașiul prin diferite mijloace. Când era la Beșiktaș a donat rânduri de echipament Politehnicii, care avea probleme financiare.

Tot Lucescu a utilat cu produse electronice câteva cămine de bătrâni din oraș. El a acordat și burse unor copii talentați, dar fără posibilități, ajutându-i să se dezvolte.

Lucescu a avut la o fabrică de încălţăminte pentru bărbaţi, care însă a dat faliment. Nea Mircea a mai investit în câteva mici proprietăţi imobiliare în oraș, iar soția sa a moștenit o superbă livadă de cireși, la care ține foarte mult. Din acest motiv a și refuzat să o vândă unor rechini imobiliari, care doreau să construiască blocuri pe ea.

Singurul selecționer care a dus naționala la Iași

Mircea Lucescu este și singurul selecționer care a dus naționala la Iași. S-a întâmplat pe 29 iulie 1984, în primul meci disputat de tricolori după EURO 1984. În fața a 25.000 de spectatori care au luat cu asalt stadionul din Copou, România a câștigat cu 4-2 (3-0) în fața Chinei. Rednic, Cămătaru, Orac și Balint au marcat pentru România.

România a jucat în formula: Moraru (Lung) – Rednic (Negrilă), Iorgulescu (Andone), Ștefănescu, Ungureanu – Țicleanu (Balint), Boloni, Klein, Orac (Irimescu) – Coraș (Gabor), Cămătaru (Lăcătuș).

Peste ani, în 2007, Mircea Lucescu a mers cu Șahtior Donețk la Iași, pentru un amical de lux. Politehnica, antrenată atunci de regretatul Ionuț Popa a învins multipla campioană a Ucrainei cu 1-0. A fost meciul de debut al brazilianului Willian, pe care Șahtior plătise 19 milioane de dolari, care a ajuns ulterior la Chelsea, Arsenal iar săptămâna trecută a jucat pentru Olympiacos, în meciul cu FCSB.

Mircea Lucescu, a fost premiat, duminică, la Iași, la Gala „Premiile Naționale Negruzzi”. El a fost invitatul special al evenimentului și a primit premiul „Dana Konya – Petrișor”.

“Știm că cel mai dezastruos lucru în viață este frica”

Selecționerul a avut un mesaj pentru români, chiar de Ziua Națională.

„Le doresc în primul rând să fie sănătoși, bolile să-i ocolească din toate punctele de vedere. În al doilea rând, avem nevoie de pace, pentru că este extrem de important în ce atmosferă trăim.

Știm că cel mai dezastruos lucru în viață este frica. Nici setea, nici foamea, ci frica este. Aș vrea să înlăturăm această frică, iar oamenii să se poată concentra pe lucrurile sportive, culturale, profesionale. Pacea ar fi lucrul cel mai important, apoi stabilitatea în toate domeniile de activitate.

Aș vrea ca după aceste alegeri să văd din nou, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, în momentele de dificultate, că a fost cutremur, că a fost un război, o că a fost o pandemie, să văd din nou oamenii aproape, că se apropie unii de alții cu respect și cu dragoste.

O nouă ediție a cărții “Mirajul gazonului”

Am atâtea momente în care m-am simțit mândru că sunt român, la fiecare dintre titlurile câștigate am simțit acea mândrie de apartenență la România și la fotbalul românesc. Și când am câștigat Cupa UEFA cu Șahtior, abia așteptam să pun steagul pe umerii mei”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit .