Legături neștiute cu Gâlcă și coleg cu fostul fotbalist de la Rapid! Cine este jucătorul adus cu mare fast în Giulești: „Un lider înnăscut”. Video

Se poate crede deci că Gâlcă a avut în principiu un cuvânt destul de important de spus în această aducere a fotbalistului de 25 de ani la Rapid, crescut de Ajax.

Lars Kramer, noul fotbalist de la Rapid, s-a duelat cu Gâlcă în Danemarca și a fost coleg cu Antonio Sefer la Groningen

După ce în cursul zilei de luni , marți el a acordat și primul interviu din noua postură, chiar în

Printre altele, Kramer și-a făcut o scurtă autodescriere din punct de vedere fotbalistic. De asemenea, a vorbit despre acele dueluri cu actualul său antrenor. În plus, a punctat și că a fost coechipier la Groningen cu fostul rapidist Antonio Sefer.

„(n.r. Despre junioratul său de la Ajax) M-am mutat acolo la o vârstă foarte fragedă, cred că aveam în jur de 10 ani, și am jucat 6-7 ani la tineret. O perioadă incredibilă, înveți multe acolo și te maturizezi foarte devreme.

Apoi a venit timpul să plec la Groningen, la prima echipă. Nu am ajuns la prima echipă la Ajax, așa că am plecat pentru a juca la seniori la Groningen, unde chiar am fost coleg cu un român, Antonio Sefer.

Apoi a fost Danemarca. De fapt cea mai mare parte din cariera mea de profesionist a fost în Danemarca, dar am început în Olanda. Am jucat cred că 200 de meciuri în 6 ani în Danemarca. Am învățat foarte multe acolo.

Cum s-a autocaracterizat fundașul central crescut de Ajax, ultima dată legitimat la Aalborg: „Sunt puternic în duelurile aeriene și foarte calm cu mingea la picior. Se spune că sunt un lider înnăscut”

Sunt fundaș central, puternic în duelurile aeriene, foarte calm cu mingea la picior, dar dur în dueluri. Încerc să citesc jocul și ăsta este modul meu de a mă apăra, să gândesc mereu cu un pas înainte, ca să pot intercepta mingile cu ușurință.

Am purtat banderola de căpitan de multe ori în ultimii ani. Eram prea tânăr poate ca să fiu căpitan, dar se spune, și poate e un pic adevărat, că sunt un lider înnăscut. Îmi place să vorbesc cu toată lumea.

În mod normal mă descurc cu tinerii, cu cei mai experimentați, cu străinii. Acum sunt și eu unul dintre străini în acest grup, deci trebuie să văd cum mi se va potrivi asta. Dar cred că sunt destul de sociabil și deschis la discuții cu toată lumea.

(n.r. Despre duelurile cu Gâlcă din Danemarca) Am jucat niște meciuri intense împotriva celuilalt, cred că îmi amintesc de unul în care a fost 4-3, două goluri în ultimul minut. Nu îmi amintesc de el în mod special, pentru că a fost în urmă cu 6 ani, dar este frumos când privești înapoi și îți amintești că ai jucat unul împotriva celuilalt și poți împărtăși niște momente trăite. Ți le amintești este drăguț să ne întâlnim aici din nou.

Ei au câștigat meciul, deci au niște discuții mai frumoase acum cu mine, dar nu îmi mai pasă de ce s-a întâmplat acum 6 ani. Este plăcut să îi văd aici și mă bucur pentru ei că au câștigat meciul acela”, a spus Lars Kramer pentru Rapid TV.