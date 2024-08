Legăturile lui Emanoil Savin, fostul primar al Bușteniului, cu sportul. Ce relație avea cu Simona Halep și cum îl trata Gigi Becali

Edilul a suferit un infarct în timpul unui meci de fotbal cu prietenii. Emanoil Savin a jucat doar patru minute și s-a prăbușit pe teren.

Legăturile fostului primar al Bușteniului, Emanoil Savin, cu sportul

În urma apelului la 112, o ambulanță a ajuns în câteva minute la fața locului și l-a transportat de urgență de la Bușteni la Spitalul din Sinaia. Medicii au încercat să-l resusciteze, dar în cele din urmă au fost nevoiți să îi constate decesul.

Emanoil Savin a fost un prosper om de afaceri, devenit politician, care a avut strânse legături cu lumea sportului românesc. El a cochetat o perioadă și ca investitor în fotbal. La începutul anilor 2000, Savin a fost finanțatorul clubului de fotbal Apullum Alba Iulia, în prima ligă.

Emanoil Savin a jucat fotbal în tinerețe, ca portar, și era un impătimit fan al echipei Dinamo. ”Am rămas dinamovist, așa am crescut chiar dacă am jucat fotbal la alte echipe, am evoluat șase ani la Oțelul Galați, după care am plecat la Carpați Sinaia, unde am fost 10 ani.

În anii ’82, ’83, ’84 până în ’89, prindeam cantonamente foarte multe de iarnă cu Dinamo și jucam două meciuri amicale cu Dinamo în fiecare iarnă. Am fost junior cu Orac, cu Majearu, cu Vlad, la Galați, așa că de-a lungul vieții ne-am cunoscut și ne-am apropiat.

Sunt dinamovist din copilărie, dar după ce m-am căsătorit, soția mea, Rodica, Alexandra, Mădălina (n.r. fetele sale) și eu, suntem dinamoviști, iar Alexandros (n.r. băiatul său) e stelist. Când mergeam la Gigi Becali la meciuri numai pe el îl primea la tribuna oficială, pe mine mă trimitea să mă duc la altă lojă că zicea că eu nu țin cu Steaua”,

Emanoil Savin, avere de 7 milioane de euro. În 2021 era interesat să investească la Dinamo

Creditat cu o avere de 7 milioane de euro, Emanoil Savin spunea că ar fi fost interesat să investească la Dinamo în urmă cu trei ani. ”Dacă s-ar crea o societate curată și cu oameni profesioniști aș veni cu drag și eu. Că nu e un capăt de țară să bag câteva sute de mii de euro să investesc în club. Nu e o problemă asta.

Ci să poate să aibă un suport sănătos, să plece la drum cu o generație chiar mai tânără, uitați-vă și la Mutu, sunt antrenori mai tineri care se pot reuni în jurul lui Dinamo, să facă o echipă, doi la echipa mare, doi la echipa a doua, să-i adune pe toți, să pună umărul la muncă, la început mai trebuie și cu muncă voluntară și apoi ușor, ușor faci performanțe”, a mai afirmat Emanoil Savin în 2021.

Emanoil Savin a făcut mulți campioni ”Cetățeni de Onoare” ai Bușteniului

În timpul mandatelor sale de primar al orașului Bușteni, Emanoil Savin și-a asociat imaginea cu numeroși mari campioni, pe care i-a făcut ”Cetățeni de onoare” și le-a acordat câte un teren intravilan pentru construirea unei locuințe: Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Simona Halep, Ana Maria Brânză, Adrian Mutu, Mihai Leu, Lucian Bute , Simona Radiș, Ancuța Bodnar și mulți alții.

Emanoil Savin a avut o relație special cu fost campion mondial la box Lucian Bute. Primarul orașului Bușteni era nașul de cununie al pugilistului. Lui Emanoil Savin îi plăceau mult petrecerile cu lăutari. au avut parte de preparatele culinare și spectacolele de zile mari pe care Savin le oferea cu diverse ocazii speciale. Acordeonistul lui preferat era Iulian de la Ciocănești.

Emanoil Savin a avut o relație specială cu Simona Halep

Emanoil Savin a povestit pentru FANATIK că a avut o relație specială cu Simona Halep. ”Suntem prieteni de familie cu domnul și doamna Halep, participăm împreună la multe evenimente, am fost la Turneul Campionilor împreună, Simona face parte din familia noastră, ea vine la Bușteni ca la ea acasă. I-am dat și teren în Bușteni de 500 de metri. Își face casă acolo, nu hotel, că nu e o suprafață foarte mare. Am dat o hotărâre și cei care sunt cetățeni de onoare și nu au case în Bușteni primesc 500 de metri pătrați”.

Edil o aprecia foarte mult pe Simona Halep: ”E o fată deosebită, nu seamănă deloc cu ceea ce arată pe teren, acolo are o răutate ieșită din comun, ca și Bute, care este cununat de noi, e finul nostru, e și cetățean de onoare. În schimb când stai lângă ei sunt cu totul altfel. La Bușteni am făcut multe petreceri cu Simona, îi plac plăcintele poale în brâu, mâncarea românească. Este foarte mămoasă, foarte modestă, nu zici că este Simona Halep vedeta. Este foarte populară”.