Legăturile necunoscute cu Rapid ale lui Călin Georgescu. ”Omul n-a venit cu pretenții”

a vrut ca fiul său cel mic să învețe fotbal la Rapid București. Juniorul a fost înscris în 2022 la grupa 2011, la antrenorul Alex Olariu, dar a fost respins după un an.

Fiul cel mic al lui Călin Georgescu a fost respins de Rapid. Vasile Maftei: ”Nu a corespuns. Omul a înțeles. L-a dus la Sport Team”

Călin Georgescu nu și-a descurajat băiatul și l-a dus la Academia de fotbal Sport Team. Vasile Maftei, șeful Academiei Rapid și-a amintit de fiul lui Călin Georgescu: ”Într-adevăr, copilul a făcut parte din grupa 2011, pregătită de Alex Olariu. A venit în iarna anului 2022, a stat un an și a plecat pe criterii sportive.

Din punctul nostru de vedere nu a corespuns pentru ceea ce ne dorim noi. A fost un copil OK. Omul a înțeles că este selecție și că îi este foarte greu fiului său să se impună la Rapid. La grupa 2011 suntem foarte bine, avem jucători aduși din provincie. L-a dus pe băiat la Sport Team”.

Vasile Maftei spune că nu s-a intersectat cu Călin Georgescu și că acesta s-a comportat normal în perioada în care fiul său a fost la Rapid: ”Omul n-a venit cu pretenții. De altfel, la Rapid părinții n-au voie la antrenamente. Îi lasă pe copii în parcare și la revedere”.

Florin Manea, despre fiul lui Călin Georgescu: ”Am văzut un copil firav dar foarte tehnic, stângaci și cred de de viitor”

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, de la Tottenham, a povestit într-o postare pe Facebook că l-a văzut jucând pe fiul lui Călin Georgescu la Rapid.

”Acum doi ani, prietenul meu Marian Cotinghiu , m-a rugat să vin să vad un copil născut 2009 sau 2010 (nu mai știu exact). L-am luat pe fratele meu și am pornit spre, culmea, baza Rapidului. Acolo am văzut un copil firav dar foarte tehnic, stângaci și cred de de viitor.

Am vrut să vorbesc cu tatăl tânărului fotbalist și spre surprinderea mea mi se părea că-l cunosc. Un om deosebit de inteligent echilibrat și patriot ca și mine. Numele domniei sale este azi pe buzele a milioane de români.

Eu fiind apolitic ca și celebra zicală ’Galeria lui Rapid n-a fost membră de partid’ nu am întrebat dacă face parte din vreun partid sau ceva pentru că nu mă interesa, dar îl știam de pe la televizor. Numele tatălui micului fotbalist este Călin Georgescu”.

Florin Manea: ”Eu am votat Călin Georgescu”

Florin Manea a dezvăluit că între timp a devenit fan Călin Georgescu: ”Nu am votat decât o dată în viaţă, când eram în armată şi era obligatoriu. Duminică seara, însoţit de ’băiatul meu’ Radu Drăguşin, mi-am exprimat votul pentru prima oară în viaţa mea.

Un vot dat fară a fi obligat ca şi prima oară. Nu ştiu cu cine au votat Radu şi iubita lui, Ioana, dar nu e treaba mea să ştiu asta. Eu am votat Călin Georgescu şi ştiu că va fi noul preşedinte al României. Felicitări, Marian şi domnule Georgescu! ”.

Băiatul cel mare al lui Călin Georgescu activează în tenis. A fost coleg de cameră cu Novak Djokovic

Călin Georgescu mai are un băiat, Cosmin Georgescu, fost tenismen şi arbitru. În perioada junioratului, (37 de ani), la academia lui Nikki Pilic, de lângă Munchen.

”Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: ’Într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo’. Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine.

Îți dai seama, copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! ’Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni’, mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic!

Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenisman croat Nikki Pilic, care lansase o școala de tenis de lângă Munchen în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis.

Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși. Nu era foarte rentabilă, prosperă, academia lui Pilic, la acea dată. Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i marcheteze academia”, a rememorat Georgescu pentru .