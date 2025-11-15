Legăturile neștiute între România și Zenica. Ajutorul studenţilor comunişti, sărmăluţele bosniace şi câinele Limbă

ADVERTISEMENT

Pentru mulţi, Zenica este oraşul meciului Bosnia – România de sâmbătă. De asemenea, aici s-au mai disputat alte două partide între cele două selecţionate. Cu toate acestea, legăturile dintre Zenica şi România sunt puternic sudate în timp şi încep încă de la mijlocul anilor ’40.

Studenţii din România au lucrat la o cale ferată importantă pentru Zenica

Imediat după Al Doilea Război Mondial, ţările comuniste din Europa au sărit în ajutorul Iugoslaviei pentru reconstrucţia ţării. Republica Populară Română s-a numărat printre acestea, iar mai mulţi studenţi români au fost trimişi la Zenica pentru a ajuta la construcţia căii ferate care leagă Samac de Sarajevo.

„Comandamentul central al Brigadelor de muncă ale tineretului, care lucrează la calea ferată Samac – Sarajevo, a luat hotărârea să felicite pe tinerii din brigada studenţilor români ‘Nicolae Bălcescu’, a 4-a brigadă de muncă a tineretului român, pentru sforţările şi rezultatele obţinute de ei în munca pe care o desfăşoară la construirea căii ferate a tineretului. În afară de aceasta, un mare număr din tinerii ce fac parte din această brigadă au fost proclamați ‘lucrători de șoc'”, apărea scris în România Liberă din 30 august 1947.

Pe şantierele din fosta Iugoslavie aveau loc şi întreceri sportive, un exemplu fiind evenimentul din toamna lui 1947: „România a fost reprezentată la aceste festivităţi de aproape 30 de sportivi — băeţi şi fete — selecţionaţi dintre cele două brigăzi româneşti: ‘Nicolae Bălcescu’ – studenţească şi ‘Horia, Cloşca şi Crişan’ – muncitorească”.

Soldaţii români din misiunea de menţinere a păcii din Bosnia au avut baza în Zenica

După terminarea războiului din Bosnia, România s-a aflat printre ţările care au trimis soldaţi în misiuni pentru menţinerea păcii în zonă. Batalionul 96 Geniu şi-a avut cartierul general în Zenica şi a acţionat, din martie 1996, în cadrul IFOR.

Ştirile din presa vremii, legate de soldaţii români aflaţi în misiune în Bosnia, sunt de-a dreptul savuroase. Mascota Batalionului 96 Geniu din Zenica era… câinele Limbă, care îi distra pe soldaţii români între misiuni. Aceştia îşi mai puteau alinta dorul de casă savurând mâncături ca acasă.

„Mâncarea militarilor români din Bosnia costă 8 dolari pe zi de persoană. Bucătăria a fost amenajată într-o fostă cantină a combinatului siderurgic din Zenica. Bucătarii români sunt ajutați și de câțiva localnici. Aceștia au învățat în câteva luni să rupă câteva cuvinte pe românește. Ciorba de burtă, sărmăluțele, varza călită, dar și specialități cu specific bosniac sunt pregătite de militarii români”, conform unui material din Agenda Zilei (20 mai 1997).

În Zenica a fost marcată şi o premieră în istoria Armatei Române. În tabăra românilor a fost tipărit ziarul „Curierul de Zenica”, primul de acest fel editat sub protecţia NATO. Acesta era distribuit zilnic şi conţinea „date despre situația la zi din tabăra ROENBGAT și date despre evoluția evenimentelor sociale, politice, culturale și sportive din țară”.

Zenica este înfrăţită cu Hunedoara din 1974, iar relaţiile au fost reluate în 2023

Având un profil economico-social asemănător, ambele localităţi cu combinate siderurgice, Hunedoara şi Zenica au început, în 1974, relaţii de colaborare. Pentru oraşul român, „înfrăţirea” cu a fost prima de acest fel din istoria municipiului.

În octombrie 2023, relaţiile de înfrăţire dintre Hunedoara şi Zenica au fost reluate, după ce o delegaţie condusă de primarul Dan Bobouţanu a mers în Bosnia. „La fel ca Hunedoara, Zenica este un oraș care se află într-un reviriment evident, fenomen vizibil mai ales din 2016 încoace. Ambele orașe au trecut prin perioade dificile, din punct de vedere economic și social, și își caută acum drumul într-o lume cu totul diferită față de cea a anilor 1950 – 1990, interval în care și Hunedoara și Zenica s-au dezvoltat în mod accelerat”, spunea primarul Hunedoarei cu ocazia vizitei de la Zenica.

Zenica va fi pentru a treia oară gazda a unui meci Bosnia – România, după partidele disputate în 2011 şi 2022. În ambele ocazii bosniacii s-au impus: 2-1 în preliminariile EURO 2012 şi 1-0 în Liga Naţiunilor. Înaintea partidei de sâmbătă, .