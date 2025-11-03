Legăturile politice ale fraților Micula, anchetați într-un mega dosar de evaziune. De ce i-a ”dojenit” Ilie Bolojan pentru ce făceau la Oradea, în văzul tuturor

ADVERTISEMENT

Disputele pe care frații Micula le au cu statul român sunt mai vechi. Au existat o serie de procese de-a lungul anilor în care numele afaceriștilor Ioan și Viorel Micula stârneau controverse juridice, iar acum cei doi antreprenori despre care s-a scris că au avut o puternică influență în politică la nivel local, în Bihor, dar și național, trebuie să dea socoteală pentru jongleriile lor financiare.

Legăturile politice ale fraților Micula, vizați într-un mega dosar de evaziune și delapidare de fonduri

Frații Micula au fost dintotdeauna conectați la clasa politică, gurile rele spunând că s-a folosit de politicieni pentru a-și umple buzunarele. Cei doi, deși nu s-au implicat direct în campaniile electorale, au avut mereu pe cineva apropiat în vreo funcție importantă. Și, pentru a nu fi acuzați de subiectivism, Ioan și Viorel Micula au avut grijă să se împrietenească cu politicieni din partide diferite.

Printre relațiile din lumea politică ale familiei Micula menționăm legăturile cu Ioan Mang și Cornel Popa, primul lider PSD, al doilea PNL. Cornel Popa, o rudă de-ale fraților Micula, a fost, în trecut, director al grupului de firme European Drinks, până în anul 2000, când a făcut pasul spre politică. Popa a fost președinte al PNL Bihor, senator în Parlamentul României, dar și președinte al CJ Bihor.

Ioan Mang de la PSD, nașul nepoatei lui Viorel Micula

Celălalt politician cu greutate din vestul țării, Ioan Mang de la PSD, s-a dezis de relația privilegiată avută cu frații Micula, precizând că a spune că sunt chiar și amici e mult. Cu toate acestea, Mang a recunoscut, într-un că a nășit-o pe nepoata lui Viorel Micula: „Apropiere e mult spus. Da. M-a rugat dacă pot să-i fiu naș, sigur, cu tot dragul. (…) Când au făcut acele investiții, eu nu făceam politică. Însă eu am constituit o firmă, în 1991, pe IT și pe partea de supraveghere video, control acces. Am avut contracte cu firmele fraților Micula pe control acces până în 2004 cred că, sau 2003, când am rămas doar, hai să spunem amici, am rămas în legături”.

Frații Micula au fost de multe ori pe prima pagina în presa locală din Bihor, iar la un moment dar cei doi l-au supărat nițel pe fostul primar al Oradiei, Ilie Bolojan, pentru că ”și-au făcut de cap” cu o clădire dintr-o zonă centrală a orașului.

Cum și-au făcut de cap frații Micula cu o clădire istorică din Oradea pentru un eveniment de familie

În urmă cu zece ani, frații Micula s-au apucat să restaureze, fără să fie autorizați, niște lucrări la restaurantul Transilvania, unde urma să se căsătorească fiica lui Ioan. s-au apucat să repare clădirea, de capul lor, moment în care a intervenit primarul . „Ce pot să spun este că intervenția nu a afectat partea de monument a clădirii, iar proprietarul va fi amendat pentru demararea lucrărilor fără autorizaţie”, declara fostul primar al Oradei,

Frații Micula au fost amendați, în cele din urmă, de municipalitate cu 1.000 de lei, suma minimă prevăzută pentru lucrările neautorizate la restaurantul Transilvania. „În urma verificărilor făcute în teren, amenda aplicată a fost de 1.000 lei. S-a constatat că lucrările efectuate aici, precum dezafectarea lambriurilor şi refacerea unor tencuieli, nu au afectat structura de rezistență a imobilului”, informa Poliția Locală din Oradea, după ce Bolojan i-a ”dojenit” pe milionari.

Frații Micula, din nou în centrul atenției. Percheziții de amploare în Bihor

Luni, 3 noiembrie 2025, procurorii au descins în mai multe puncte de lucru ale companiilor conduse de frații Micula, în ancheta făcând parte din cunoscuta operațiune ”Jupiter”, care vizează mari anchete de evaziune fiscală. Conform procurorilor, în perioada 2018-2024 mai multe firme au fost administrate fraudulos, statul român fiind afectat de mutările antreprenorilor. Scopul, conform anchetei, ar fi fost ascunderea ori transferul ilegal al activelor (terenuri, utilaje, echipamente etc), în valoare de 163 de milioane de lei către alte companii, care deși aparțin altor entități ar fi controlate, în realitate, tot de cei doi bihoreni.

Întreaga mașinațiune a fost pusă la cale după ce instanțele europene au decis că țara noastră trebuie să recupereze de la grupul European Food and Drinks (una din firmele lui Ioan și Viorel Micula) un ajutor considerat ilegal, primit dat în perioada 2014-2019, în valoare de 400 de milioane de euro.

În loc ca frații Micula să plătească acești bani, aceștia, spun datele preliminare ale anchetei, au preferat să mute banii dintr-o parte în alta până li s-a pierdut urma. Transferurile s-ar fi făcut prin vânzări directe, compensări fictive de datorii sau alte tranzacții suspecte. Cu alte cuvinte, procurorii suspectează că operațiunile au fost, de fapt, un paravan pentru golirea patrimoniului firmelor urmărite de stat.

Ce spunea Ioan Micula despre ajutorul primit de la stat, considerat ilegal de Comisia Europeană

Frații Micula se judecă de ani buni cu statul român în diverse procese, pierzând un proces important în anul 2020, în care au spus că nu au beneficiat de niciun ajutor din partea guvernanților. Într-o intervenție telefonică în cadrul unui reportaj difuzat în 2023 de PRO TV al emisiunii „România, te iubesc”, Ioan Micula a spus că nu consideră banii primiți de la stat drept ajutor: „Ajutorul de stat este atunci când statul îți dă benevol niște bani. Dar la noi n-a fost cazul, ci au fost executați în instanțe internaționale. Doi: Comisia Europeană este un organ administrativ, Comisia Europeană nu poate desființa o hotărâre internațională gen ICSID”.

Procese pline de răsturnări de situație și bătăi de cap pentru juriști în speța Micula versus România

Frații Micula s-au judecat în mai multe locuri ale planetei cu statul român, iar unul din procesele-cheie, de care afaceriștii s-au agățat, este cel care a avut loc în SUA. România a fost tărăgănată într-un scandal uriaș de oamenii de afaceri, problemele începând în urmă cu aproximativ 20 de ani. Țara noastră a decis anularea mai multor facilități fiscale date investitorilor din zonele defavorizate, cum este și cazul firmelor deținute de Micula, care au băgat bani în localități din Bihor mai puțin dezvoltate. Aceștia s-au apărat spunând că decizia României ar fi încălcat un tratat de protecție a investițiilor semnat între România și Suedia în anul 2003, cei doi folosindu-se, în acest caz, de cetățenia lor suedeză.

În anul 2013, un tribunal internațional de arbitraj (ICSID) a dat câștig de cauză oamenilor de afaceri, obligând statul român să le plătească 85 de milioane de dolari. Din acel moment, problemele s-au complicat, Comisia Europeană considerând că acea plată este ajutor de stat ilegal. În timp, dobânzile și penalitățile au crescut. Practic, frații Micula au cerut autorităților americane să confirme și să pună în aplicarea hotărârea ICSID ca să își recupereze anumiți bani. Un judecător federal din SUA a cerut României o listă completă a bunurilor și conturilor statului, însă țara noastră nu a furnizat documente și informații, iar instanța a considerat că românii nu colaborează în acest proces și au aplicat, din acest motiv, o amendă de 1,5 milioane de dolari.