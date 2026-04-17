Legea 4, motiv de protest la Oțelul – UTA. Cele două galerii s-au unit pentru a cere dreptate și respect pentru suporteri

Duelul dintre Oțelul Galați și UTA Arad, din play-out, a fost unul în care suporterii celor două echipe au decis să-și arate nemulțumirea față de schimbările propuse pentru Legea 4.
Mihai Alecu
17.04.2026 | 21:07
Suporterii au răbufnit la adresa Legii 4. Foto: Sport Pictures
Ionuț Stroe a propus schimbări importante pentru Legea 4, cea care din 2008 a îngrădit libertatea suporterilor pe stadioane și a adus o piedică în plus pentru cei care doresc să-și susțină echipa într-un mod mai fanatic.

Protest al ultrașilor la partida dintre Oțelul Galați și UTA

Noua Lege 4 ar urma să fie și mai aspră și să aducă puteri sporite Jandarmeriei, care ar putea inclusiv să decidă unilaterat oprirea unui meci. Aceste noi prevederi care ar putea să intre în vigoare în viitor sunt problematice pentru fani, care au decis să protesteze pentru a atrage atenția asupra posibilelor abuzuri ce ar urma să devină legale.

Concret, în tribune au apărut două mesaje uriașe, care au transmis clar nemulțumirea pe care o au. La peluza celor de la Oțelul Galați a fost un banner pe care scria: „Libertate furată / De o lege nedreaptă”. La rândul lor și fanii din peluza oaspete au avut un mesaj clar: „STOP L89/2026”. 

Protest al suporterilor la partida dintre Oțelul și UTA. Foto: Captură @ Digi Sport

Întâlnire la LPF pe tema Legii 4 la care au fost invitate toate cluburile

Vineri, la LPF, o întâlnire între reprezentații forțelor de ordine, Ionuț Stroe și reprezentanții cluburilor a avut loc pentru a se discuta pe seama modificărilor aduse Legii 4.

„În mod evident, trebuie modernizat cadrul legislativ care descrie organizarea competițiilor sportive în România. Sunt foarte multe aspecte cu caracter restrictiv care pot fi îmbunătățite, bineînțeles, introduse simultan și noi reguli care să definească această activitate. E o solicitare care vine din partea tuturor celor vizați și e absolut normal să discutăm. E absolut normal, cu toții ne dorim să avem un cadrul cât mai plăcut.

Condițiile de pe stadioane influențează în mod decisiv prezența publicului. Dar odată cu aceste lucruri, despre care am putea spune că pot fi îmbunătățite, vin și responsabilități, în mod evident. De asta, încercăm să discutăm și să găsim o soluție care să satisfacă pe toată lumea. Hai să fim foarte bine înțeleși. Există o formă inițială a acestei legi. Ea a fost amendată și s-au adus propuneri în cadrul dezbaterilor. În momentul de față se găsește la Camera Deputaților. Nu există niciun fel de presiuni, urgențe, motive pentru care acest cadru legislativ trebuie adoptat pe repede înainte?”, a spus Ionuț Stroe.

