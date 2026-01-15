Sport

Legea care sperie milioane de șoferi din România. Cine rămâne fără permis va fi obligat să-și achite toate impozitele pentru a-l recupera. Titi Aur, reacție imediată

Ce părere are Titi Aur despre proiectul care a băgat spaima în conducătorii auto. Au obligativitatea de a fi la zi cu taxele și impozitele când li se suspendă permisul.
Alexa Serdan
15.01.2026 | 08:30
ULTIMA ORĂ
Titi Aur, opinie despre cel mai nou proiect de lege care vizează șoferii. Sursa foto: Facebook.com
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, Cseke Attila, a prezentat legea ce sperie milioane de șoferi din România. Persoana care rămâne fără permis de conducere va fi obligată să-și achite toate impozitele pentru a-l recupera.

Titi Aur, părere despre proiectul care îi vizează pe șoferi

Titi Aur comentează întotdeauna proiectele de lege pe care le prezintă clasa politică. Expertul în conducere defensivă a dezvăluit cum au ajuns românii să fie catalogați drept cei mai periculoși șoferi. E de acord cu măsurile aspre.

E convins că trebuie să se introducă în școli mai multă educație rutieră. Multiplul campion național de raliuri a spus ce crede despre decizia care a băgat spaima în toți conducătorii auto. Ar putea să fie pusă în aplicare primăvara aceasta.

Mai exact, fostul pilot de raliu a explicat ce se întâmplă cu cei care au obligativitatea de a fi la zi cu taxele și impozitele când li se suspendă permisul. Acesta consideră că scopul principal al politicienilor trebuie să fie cu totul altul.

„Ar putea să apară pentru șoferii profesioniști, următorul comentariu, «Am făcut o greșeală, am de plătit amendă, nu reușesc să plătesc acum, ce fac? Îmi las copiii flămânzi, nu plătesc curentul, stau în frig, pentru că nu pot să îmi plătesc pâinea?».

Trebuie să venim cu educaţia, cu proiecte de educare a şoferilor. Scopul adevărat nu este să-i iei lui banii, ci este să nu mai facă accidente”, a declarat Titi Aur, relatează a1.ro.

Ce presupune, de fapt, acest proiect de lege

Titi Aur care știe ce fel de șofer este David Popovici nu vede cu ochi buni acest pas, deși statul vrea să vină cu măsuri mai drastice. Are în plan creșterea sancțiunilor din punct de vedere material, precum și reguli mai stricte pentru recuperarea permisului de conducere, după ce a fost suspendat.

Mai exact, ministrul Dezvoltării a propus ca șoferii care nu-și achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile să fie sancționați prin suspendarea carnetului. Pentru a-l redobândi nu este de ajuns achitarea amenzii rutiere.

Proiectul de lege arată că românul va fi obligat să plătească toate obligațiile fiscale. Prin urmare, trebuie să fie la zi cu impozitele pentru locuință, autoturism sau terenuri. În caz contrar, suspendarea permisului de conducere va intra în vigoare imediat.

Mai exact, efectul acestui demers va avea loc în a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. De asemenea, pentru a primi dreptul de a conduce șoferii trebuie să știe că restituirea acestui document durează.

Prin urmare, înapoierea actului se face după trei zile lucrătoare de la plata integrală a tuturor datoriilor. Inițiatorul legii, Cseke Attila, susține că în felul acesta se vor colecta mai ușor amenzile rutiere de la cetățenii români.

