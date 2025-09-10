Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată

Legea care ar permite consumul băuturilor slab alcoolizate pe stadioanele din România a ajuns la comisiile de specialitate din Senatul României pentru avize. Până la finalul lunii modificările la Legea 4/ 2008 privind prevenirea violenței cu ocazia competițiilor sportive trebuie să primească toate avizele necesare, însă proiectul legislativ a primit deja două avize pozitive. Pe site-ul Senatului sunt sute de opinii pozitive aduse de către cetățeni pentru modificările propuse.

Legea care va permite consumul de alcool pe stadioane intră în linie dreaptă

Proiectul legislativ care ar permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioanele din România a intrat în linie dreaptă.

Până în prezent, proiectul de lege, inițiat de către deputatul AUR Ciprian Paraschiv, dar care a primit susținerea mai multor parlamentari PSD și PNL, printre care și Elisabeta Lipă, a primit avize pozitive din partea Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social. Senatul este prima cameră consultată, iar dacă în termen de 45 de zile nu va fi supusă votului va fi adoptat tacit. Concret acest lucru se va întâmpla în data de 16 octombrie,

Principala modificare pe care legea o va aduce este că va permite comercializarea băuturilor slab alcoolizate pe stadioanele din România, la fel ca în vestul Europei. „Să permită, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentraţie alcoolică de până la 5°Mo în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic”, se arată la litera k, a art. 10.

Proiectul precizează că, dacă stadionul sau arena unde este organizată o competiție sportivă are amenajată o zonă separată și privată pentru mâncare și băutură şi acces la anumite locuri premium şi/sau loje, „organizatorul poate distribui în zona respectivă și vin, indiferent de concentrația alcoolică a acestuia.”

Modificare importantă propusă de CES

Avizul Consiliului Economic și Social a venit cu observația ca propunerea legislativă să definească un prag de concentraţie alcoolică sub care se pot încadra, pe lângă vin şi alte băuturi, cidru,

vemut, lichior slab şi, de asemenea, o limitare a cantităţii. Astfel, în anexa avizului este prevăzută o modificare a art. 10 privind limita gradului de alcool a băuturilor comercializate pe stadioane, astfel încât limita să treacă de la 5% la 5,5%.

„Această formă ar permite comercializarea mai multor sortimente de produse, ar oferi consumatorilor o paletă mult mai largă din care să poată alege și fără să crească riscul unor efecte negative. Diferența de 0,5% concentrație alcoolică este una foarte mică, insesizabilă, dar are un impact important asupra ofertei”, se arată în documentul citat.

Ce alte modificări va aduce legea

Comercializarea alcoolului pe stadioanele din România nu este singura modificare pe care această lege o va aduce. Un alt aspect vizează eliminarea restricției privind capacitatea stadioanelor, care în acest moment au voie să primească suporteri doar până la 90% din capacitate, din motive de securitate.

„Un alt aspect important se referă la eliminarea restricției actuale privind capacitatea stadionului, impusă la 90°/o din cauza măsurilor de siguranţă. Avansul tehnologic în sistemele de control al accesului, monitorizarea video şi planificarea evacuării permit utilizarea stadionului la capacitate maximă, ceea ce va genera beneficii financiare semnificative şj va aduce România la nivelul celor mai dezvoltate pieţe sportive europene, facilitând totodată accesul unui număr considerabil mai mare de cetățeni la evenimentele sportive”, se arată în expunerea de motive.

În ceea ce privește „spectacolele pirotehnice”, acestea ar urma să fie permise doar în zone special desemnate și doar de către firme specializate, nu de către suporterii echipelor.

De asemenea, una dintre cele mai importante modificări vizează suspendarea sancțiunilor complementare la adresa suporterilor, de exemplu interdicția de a intra pe stadioane, până la pronunțarea unei decizii definitive a instanței. „Plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal suspendă executarea sancţiunilor aplicate, inclusiv cele complementare, până la pronunţarea unei hotărâri definitive a instanţei de judecată investită cu soluţionarea sa”, se arată în textul legii.

„Nu în ultimul rând, se propune şi o prevedere importantă pentru protejarea drepturilor spectatorilor, şi anume suspendarea executării sancţiunii complementare până la soluţionarea plângerii, care ar asigura respectarea principiului fundamental al prezumţiei de nevinovăţie şi ar asigura, totodată, un proces echitabil, în conformitate cu normele juridice naţionale şi internaţionale”, se arată și în expunerea de motive.

Sute de opinii favorabile trimise de cetățeni

Pe site-ul Senatului, la procesul legislativ ce vizează parcursul acestui proiect legislativ, au fost trimise peste 250 de opinii ale cetățenilor, în marea lor majoritate fiind reacții pozitive la schimbările preconizate. Mai jos, câteva exemple ale opiniilor exprimate de români cu privire la acest proiect legislativ.

„Legea 4 este învechită și trebuie înlocuită. Vedem pe marile stadioane ale Europei torțe în cadru organizat, fără evenimente neplăcute, spectatorii pot bea băuturi slab alcoolizate etc. este nevoie de o adaptare modernă a legii”.

„Aliniere europeană – este un pas important spre normalitate, așa cum se întâmplă deja în state din vestul Europei (ex. Franța, Germania), facilitând o experiență sportivă civilizată și plăcută”.

„Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 4/2008 și a Legii nr. 60/1991 este, în esență, un pas înainte către un sport românesc mai civilizat, dar și mai vibrant. Actualizarea acestor reglementări ar aduce un echilibru între securitate și libertatea de exprimare a suporterilor. Consider că reglementarea clară și permisivă a folosirii materialelor pirotehnice (torțe, fumigene, artificii) în cadrul competițiilor sportive ar aduce un plus de spectaculozitate și ar contribui la crearea unei atmosfere vibrante pe stadioane, cu respectarea strictă a normelor de siguranță”.

„Modificarea acestei legi de tip comunist ne aduce și pe noi mai aproape de Europa unde se poate consuma alcool pe stadion de zeci de ani, iar torțe am văzut și pe stadioanele cele mai mari inclusiv în competițiile cele mai mari din lume. Doar la noi, suporterii sunt pedepsiți pentru spectacol si asta trebuie sa înceteze”.