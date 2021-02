Legea eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor poate fi promulgată. Decizia Avocatului Poporului, Renate Weber

Legea eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor, votată cu majoritate covârșitoare săptămâna trecută, poate fi promulgată. Renate Weber, Avocatul Poporului, a luat o decizie surprinzătoare.

Aceasta a anunțat că nu a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) pentru legea care elimină pensiile speciale ale parlamentarilor, deși Asociația Foștilor Parlamentari a înaintat o petiției Avocatului Poporului în care cerea sesizarea Curții cu o excepție de neconstituționalitate.

Weber și-a motivat mișcarea spunând că nu a identificat niciun motiv de neconstituționalitate la această lege, votată atât de Putere, cât și de Opoziție.

Renate Weber nu a atacat la CCR legea eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor

La nicio săptămână de la adoptarea prin vot în Legislativ, legea eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor scapă de judecata CCR.

Avocatul Poporului a anunțat că nu a atacat la Curtea Constituțională legea care a eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor, așa cum ceruse Asociația Foștilor Parlamentari, iar termenul de 5 zile de la adoptare în care se putea depune această obiecție s-a încheiat.

Renate Weber, șefa instituției, spune că decizia de a nu ataca la CCR eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor are la bază un motiv extrem de simplu.

”Nu am sesizat Curtea Constituțională. Nu am găsit motive de neconstituționalitate. Am căutat motive de neconstituționalitate și nu am găsit așa ceva. Eu mă mir că nu a fost promulgată încă”, a declarat Renate Weber pentru Știripesurse.

Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele Klaus Iohannis. ”M-aș fi așteptat ca până la această oră președintele să promulge legea”, a mai spus Weber.

Foștii parlamentari voiau atacarea legii la CCR

Renate Weber a declarat, marți, că a primit petiția Asociației Foștilor Parlamentari în care i se cerea să conteste la Curte legea care elimină indemnizația pentru limita de vârstă a parlamentarilor.

”Am primit petiția asociației, astăzi am vorbit la telefon și le-am explicat de ce nu înaintăm o sesizare”, a explicat Weber la Digi24.

Asociația Foștilor Parlamentari a emis o petiție în care se preciza că este discriminatoriu ca cei care aplică legea, cum ar fi magistrații, să primească pensie specială, iar parlamentarii, cei care crează legea să nu primească o indemnizație pentru limită de vârstă.

Plenul reunit al Camerei Deputaților şi al Senatului a votat pe 17 februarie pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Legea merge acum la promulgare, la președintele Klaus Iohannis.