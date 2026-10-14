„Efectul de turmă” la U Cluj – Rapid 3-4! Expertul în xenofobie explică scandările ultrașilor. „Societatea este rasistă!”

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Noi episoade de rasism și xenofobie în fotbalul românesc. Două dintre cele mai importante meciuri ale ultimei etape din SuperLiga au fost umbrite de incidente grave în tribune. . Scandările discriminatorii au readus în discuție eficiența protocolului antirasism și lipsa unor sancțiuni care să descurajeze asemenea comportamente. FANATIK a stat de vorbă cu sociologul Gelu Duminică, care a analizat situația și a lansat un avertisment dur la adresa celor care conduc fotbalul românesc.

Noi incidente de rasism și xenofobie în SuperLiga. Ce s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe și Cluj-Napoca

Primul episod s-a consumat vineri, 9 octombrie, la Sfântu Gheorghe. Dinamo a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Sepsi, însă partida a fost marcată de scandările xenofobe ale galeriei bucureștene. În minutul 83, arbitrul Viorel Flueran a întrerupt jocul pentru aproximativ două minute și a solicitat un anunț la stația de amplificare. Cătălin Cîrjan a încercat să calmeze suporterii, însă manifestările au continuat. László Diószegi, patronul covăsnenilor, a protestat vehement, iar scandalul a depășit rapid granițele stadionului. Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a anunțat că a sesizat FRF și UEFA și a cerut măsuri ferme împotriva xenofobiei.

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Trei zile mai târziu, scenele s-au mutat pe malul Someșului. , într-o partidă marcată de noi manifestări discriminatorii. Giuleștenii, cu antrenorul Daniel Pancu în frunte, au devenit ținta unor scandări rasiste. Crainicul stadionului a fost nevoit să transmită avertismente privind posibilitatea întreruperii jocului. Cu toate acestea, partida a continuat.

Gelu Duminică, despre tolerarea rasismului în fotbalul românesc: „Unde natura umană eșuează, trebuie să intervină legea”

Cele două incidente au readus în prim-plan o problemă pe care fotbalul românesc pare incapabil să o rezolve. De ce continuă scandările rasiste și xenofobe, în ciuda regulamentelor existente? Cine poartă responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în tribune? Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, sociologul Gelu Duminică a pus degetul pe rană. Specialistul consideră că atenția este îndreptată aproape exclusiv asupra galeriilor, în timp ce instituțiile și persoanele responsabile de aplicarea regulamentelor sunt trecute cu vederea. Acesta a vorbit fără menajamente despre „corupție morală”, indiferență și efectul de turmă. A explicat și de ce suporterii români își schimbă radical comportamentul atunci când ajung pe stadioanele din străinătate.

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În martie ați vorbit despre posibilitatea depunctării lui Dinamo pentru manifestările xenofobe. Au trecut câteva luni, iar incidentele continuă. De ce nu se schimbă nimic?

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– Nu, n-am cerut neapărat depunctarea lui Dinamo. Am spus că, până nu se va ajunge acolo, degeaba discutăm. Pentru că, în momentul de față, noi avem o tolerare a tuturor acestor acte. Repet, am spus de fiecare dată chestia asta: unde natura umană eșuează, trebuie să intervină legea. Iar regulamentele sunt foarte clare. Că ele nu se aplică, ce să facem acum?

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Cred că cel mai nasol este că noi înjurăm doar galeriile și nu ne uităm la cei care trebuie să aplice regulamentele și care nu le aplică. Până la urmă, galeria urlă. Bun, strigă, face ce știe. Dar ăia care sunt plătiți ca să vegheze asupra respectării regulamentelor ce fac? Acolo este clar că regulamentul este încălcat, nu? Ce fac arbitrii?

Eu încă îmi doresc ca un arbitru să aplice regulamentul în litera și spiritul lui atunci când aude astfel de chestii pe stadion. Cred că numărăm pe degetele de la o mână momentele în care un arbitru a întrerupt, chiar și pentru o scurtă perioadă, un meci, cu toate că era fioros ce se auzea pe stadionul ăla. Cum ați vrea să se schimbe comportamentul galeriilor dacă nu se intervine? Dar de ce să și-l schimbe? Păi, că sunt galerii și trebuie să devină conștiente. Bun, dar dacă nu sunt conștiente, ce faci?

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Avem nevoie de o sancțiune drastică, pentru a da un exemplu?

– Nu! Ai nevoie ca legea să fie respectată. Atenție! Nu ai nevoie de un exemplu. Nu este o măsură pe care o iei ca să dai un exemplu. Este o măsură prin care aplici legea. Simplu! Adică tu nu vrei să dai un exemplu. Doamne iartă-mă Băi, dar ce spune legea că trebuie să se întâmple când sunt astfel de manifestări pe stadion? Păi, prima dată se atenționează. Dacă se continuă, se întrerupe meciul. Dacă se continuă în continuare, se suspendă meciul. Corect? Așa spune regulamentul.

În caz de suspendare, echipa organizatoare este depunctată. Sau vine comisia pe urmă și stabilește cine a fost de vină și ce sancțiuni trebuie aplicate. Nu asta spune regulamentul? Eu cred că lumea transformă povestea asta într-o chestie care ține numai de rasism, când, de fapt, este mai mult decât atât. Este despre modul în care noi ne raportăm la lege. La „merge și așa, mă”. „Lasă, mă, că merge și așa!”. Nu merge și așa? Câinii latră, ursul merge. Noi cu drag muncim!

Ideea este să nu ne ducem doar în direcția asta, să spunem: „Domnule, galeriile sunt rasiste!”. Sigur, și societatea este rasistă. Dar pot fi galeriile altfel decât societatea? Dimpotrivă, galeriile sunt, în general, mai degrabă vărsătoare de ură. Sociologia sportului vorbește despre foarte multă ură, identitate, antagonizare. Sportul are regulile lui. Dar ce fac ăia care trebuie să vegheze la respectarea lor?

Eu tot spun în ultima perioadă că ținta principală nu sunt galeriile. Doamne iartă-mă! În Marea Britanie, huliganii au devenit, cum să vă spun eu, simbolul fair-play-ului după ce statul, cu ghilimelele de rigoare, și-a făcut treaba. Când a început să aplice legea, s-a terminat. Ați văzut că acum unii fac scandal când pleacă în străinătate? Dar în Marea Britanie nu fac.

Ce putem învăța din exemplul britanic?

– Ați văzut? Dacă au făcut cel mai mic gest care intră în contradicție cu legea sportivă sau nesportivă, nu mai calcă pe stadion. Noi înjurăm galeriile. Bun, și ce rezolvăm? Ce putem să le facem galeriilor? Le interzicem accesul o etapă sau două. Și cine pierde? Sportul, corect? Păi, dar 20.000, 40.000, 50.000 de suporteri, câți pot să fie pe stadion… Ce înseamnă sportul fără suporteri?

Nu vrei să scoți elementele alea rele care distrug sportul? Aplică, domnule, legea! Aplică legea! Cred că toată lumea ar trebui să-și dea mâna pe acest subiect și să pună presiune pe instituțiile care trebuie să aplice legea. Pe teren este unul singur care trebuie să aplice legea: arbitrul.

La Dinamo – Sepsi, arbitrul a oprit meciul doar pentru primul pas al protocolului antirasism. Era suficient?

– Și când au început să urle ăia în continuare, s-au oprit? Dacă nu s-au oprit, trebuia să se ducă la următorul pas. Dacă nu funcționa nici acela, la următorul pas. Care este semnalul transmis? Semnalul este: „Băi, noi ne facem că aplicăm regulamentul și ne vedem de treabă!”. Corect? Ăsta este semnalul! Păi, și a doua oară ce zici? Mai facem în continuare sau nu? Normal că faci, pentru că știi că nu pățești nimic.

Poate exista și o teamă a arbitrului de a lua asemenea decizii?

– Mă scuzați, să nu mai arbitreze! Să se ducă la prășit! Asta este legea pe care el trebuie să o vegheze. Ce să fac eu acum? Și polițistului îi este frică să intervină, să se certe cu infractorul. Și oricui îi este frică. Păi nu, frate! Ești plătit, că nu este muncă voluntară acolo, benevolă. Ești profesionist, ești acreditat UEFA, ești acreditat FIFA, ești acreditat mama mea, ca să faci treaba asta. Doar să aplici legea! Atenție, legea sportivă! Tu asta trebuie să faci acolo.

Eu cred că ținta este greșită, vă spun sincer. Toată lumea pune presiune pe galerii. Eu înțeleg, sigur că da. Dar mediul favorizant cine îl creează?

De ce nu se tem suporterii de sancțiuni? „Normal că faci, pentru că știi că nu pățești nimic”

Este indiferență din partea FRF, LPF și CCA?

– Da, este miserupism! Este sindromul ăsta: „Lasă-mă, mă, că merge și așa, mă!”. Dar, frate, noi ne facem că muncim! Și vă întreb eu ceva. Câți bani au băgat în campanii? Câte traininguri au făcut? Câte colaborări cu organizații care lucrează în domeniu au avut? Câți monitori antirasism au la meciuri? Câți facilitatori? Câți oameni au pregătit? Și atunci vezi dacă ai un interes real, nu?

Dar așa, am dat un comunicat. Gata, mă, s-a rezolvat! Asta era, mă! Uite, am dat comunicatul! Numai că nu putem să trecem asta la acțiune. Putem să o trecem la categoria „noi ne facem că muncim”. Noi ne facem că muncim! Dar marea dezbatere în fotbalul românesc este ce catering s-a dat la Sepsi. Plângi cu lacrimi! Băi, ești nebun? La asta am ajuns, mă? Asta este marea problemă? Că nu ți-a dat chiftele și ți-a dat salată cu pâine? Cu boia?

Adică vorbim despre respect. Dar respectul ce înseamnă? Ce băgăm în burtică? Nu? În schimb, putem să înjurăm pe toată lumea, putem să ne luăm de nevestele oamenilor, de copiii lor, putem să facem tot ce vrem. Băi, nu! Libertățile vin și cu limite. Acolo unde natura umană eșuează, trebuie să intervină legea. Legea o avem. Bună, proastă, cum o fi. Hai să o aplicăm! Și, că ne place sau nu ne place, pe teren avem un singur om care trebuie să aplice legea: arbitrul.

N-ar fi mai corect să fie sancționați individual suporterii vinovați, în loc să fie închise stadioanele?

– Cred că există câțiva suporteri care au primit asemenea interdicții. Doamne iartă-mă, cred că sunt câțiva. Dar noi avem chestia asta: suspendăm galeriile, nu mai intră spectatorii, jucăm fără public. Păi, și ce vină am eu, mă? Eu vreau să mă duc undeva să văd un meci de fotbal. De ce sunt eu pedepsit? Pentru că un tâmpit a început să înjure lângă mine și eu n-am putut să-i fac nimic? Că doar nu era să mă bat cu el!

Avem camere pe stadioane! Ce să facem acum? Dar uitați-vă la societate. Noi cerem fotbalului să fie ceea ce societatea nu este. Fotbalul este un produs al societății ăsteia. Dacă noi, în cvasi-majoritatea domeniilor, ne facem că facem, de ce crezi că în fotbal ar fi altfel?

La U Cluj – Rapid, scandările au pornit de la câțiva oameni, apoi au fost preluate de o mare parte a stadionului. Este un efect de turmă?

– Păi, este efect de turmă! Vorbim despre sociologia maselor, despre modul în care ne influențăm unii pe alții. Se numește efect de turmă, într-adevăr, printre altele. Dar este foarte simplu să se ajungă la asemenea manifestări. Doamne iartă-mă, așa s-a ajuns și la crime în masă. De asta s-au întâmplat atâtea erori de-a lungul istoriei.

Pentru că este un tip de psihologie colectivă. Sunt comportamente pe care le preluăm și le ducem mai departe. Dar, repet, nu trebuie să punem atenția doar pe ăla care strigă. Pentru că tu ai doi actori acolo. Ai unul care este spectator, hai să zicem așa, și unul care este acolo ca să vegheze asupra respectării regulamentelor.

Asta face arbitrul! Tot ce se întâmplă pe stadionul ăla pe durata desfășurării meciului este în mâna arbitrului. Tot! El are pârghiile necesare. Nici măcar observatorul nu poate interveni peste arbitru decât în limitele regulamentului. Doamne iartă-mă!

De ce vedem asemenea comportamente pe stadion, dar mult mai rar pe stradă?

– Pentru că niciodată nu o să vedeți exact comportamentele din zonele sportive pe stradă. Competiția și ura există și în societate, numai că un comportament depinde de context și de situație. Pe stradă, noi înjurăm, spre exemplu, pe ăla negru. Dar suntem în mașina noastră. Pe stadion, în galerie, în momentul în care eu înjur, sunt validat de alți 200. Și atunci prinzi curaj, vorba lui Caragiale! Intervin adrenalina, patosul. Devii partizan.

Uitați, încerc să explic foarte simplu, fără să folosesc prea multe concepte. Pe stradă nu ești neapărat partizan. Pe stadion te duci fiind partizan. Ții cu echipa ta. Și folosești ceea ce ai fost învățat să faci pentru a o încuraja. Unii aplaudă, alții cântă, alții înjură, alții încep să-și bage, alții țipă, unii râd sarcastic, alții își pun mâinile în cap. Fiecare cu ce are, că asta este frumusețea diversității!

Numai că de asta avem unul care veghează la respectarea regulamentelor. Pentru că nu poți să faci ce vrei pe stadion. Ca, spre exemplu, la miuță. Îi dai mai tare la oase, nu? Că nu ai arbitru în cartier. Mă, pe stadion nu prea poți! Adică, măi oameni buni, regulamentul nu zice: „Băi, fii atent! Dai doar o întrerupere, zici la megafoane, la stația de amplificare, și gata!”. Nu! Spune că, dacă nu se opresc, faci asta. Dacă nu se opresc nici așa, faci următorul pas. Regulamentul este clar!

Cine tolerează, de fapt, rasismul din fotbal? Gelu Duminică: „Poate că și ăia care aplică legea sunt la fel de rasiști”

Vorbim doar despre lipsă de autoritate sau este ceva mai grav?

– Nu, este mai mult decât atât! Luați-o așa, din punct de vedere juridic, știți cum se numește? Complicitate și tăinuire. Diferența este că galeria nu este plătită ca să asigure respectarea regulilor jocului. Arbitrul este! Deci este mai mult decât atât. Este o corupție morală. Îți bați joc de meseria ta. Îți bați joc de rolul tău pe teren. Despre asta este vorba.

Ia, la nivel european credeți că poate să facă asta? Și la noi ce se întâmplă? Noi avem comportamente diferite. Galeriile noastre fac aceleași lucruri pe stadioanele din Europa? Cu mici excepții, nu. Și în momentul în care un suporter face asta pe un stadion din Europa, credeți-mă, este foarte probabil să nu mai intre a doua oară pe stadionul ăla. Este genul ăla de comportament pe care îl avem și în societate. Scuipăm pe stradă, aruncăm țigara pe jos, din mașină. Dacă ne ducem afară, stăm cu țigara în mână trei minute până găsim un coș de gunoi.

Sau parchezi pe bordură la noi! În afară nu parchezi pe bordură, tati! Sau parchezi până ți-o ridică prima dată. Înțelegeți? Omul știe că, de fapt, legea este la tocmeală, băi băiatule! Și până când tu nu întărești legea, nu ai cum să schimbi lucrurile. Conceptul este simplu, se numește law enforcement. Până nu aplici legea în litera și spiritul ei, nu poți să te aștepți ca legea să aibă efect.

De unde pornește totul? Cum se ajunge aici?

– Știți ce este la baza piramidei urii? Chiar astăzi vorbeam cu studenții mei despre chestia asta. Este fix indiferența! Pasul următor sunt poreclele. După porecle vin acțiunile, de genul segregare, împins, scuipat și așa mai departe. Pasul următor sunt violențele în masă, precum atentatele. Și ultimul este genocidul. Asta este piramida urii.

Totul pleacă de la indiferență! De acolo pleacă. Pentru că cel care prima dată jignește și nu este admonestat, a doua oară s-ar putea să împingă pe cineva, ca să o luăm băbește. A treia oară, dacă tot nu intervine nimeni, s-ar putea să-i dea un pumn în gură. A patra oară s-ar putea să-l împuște pe unul. A cincea oară s-ar putea să spună: „Moarte tuturor!”. Și știți ce mai intervine în toată povestea asta? Vin și alții! Adică nu mai este singur. Și acolo, la un moment dat, intervine efectul de turmă. Despre asta este vorba.

Și totuși, de ce nu se iau măsuri concrete?

– De ce vreți să vă dau un răspuns simplu la o chestie atât de complexă? Un răspuns poate fi că și ăia care aplică legea sunt la fel de rasiști ca și ceilalți. Poate fi o explicație. O altă explicație poate fi: „Nu mă bag!”. Pentru că ăia zic: „Hai, mă, că nu este treaba mea. Dă-i dracului!”. Despre cine vorbim? Despre unguri, despre țigani. „Ei, na, mă, să fie sănătoși!”. Poate fi și asta o explicație.

Poate că banii n-au miros. Poate că îi este frică arbitrului însuși. Că s-ar putea să fie urmărit după aceea de toate facțiunile astea și că este mai bine să stea într-o zonă safe, în care nu își asumă niciun risc.

Sunt atât de multe răspunsuri. Nu este doar unul singur. Pentru că și arbitrul ăla trebuie susținut, trebuie ancorat. Adică este atât de simplu totul, dar răspunsul la întrebarea „De ce nu aplică regulamentul?” este foarte complex. Dacă ar fi să rezum totul într-o singură sintagmă, aș spune așa: pentru că societatea tolerează!

Există totuși un progres față de ceea ce se întâmpla în anii ’90?

– Da, eu personal cred că există un progres față de ceea ce era în anii ’90. Dar progresul nu este generat de mecanismele interne. Deci nu am învățat noi de acasă. Este mai degrabă un efect al globalizării.

Societatea, ca un tot, s-a schimbat. Nu mai este aceeași societate de acum 25 de ani. Numai că efectele schimbărilor pot apărea foarte rapid. Uitați-vă ce se întâmplă cu societatea. Cine își închipuia, în 2019, înainte de pandemie, că în 2026 vom avea clivajele sociale pe care le avem acum? Cine își închipuia toate astea? Numai că un comportament depinde de context și de situație. Despre asta este vorba.