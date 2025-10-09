Legea lui Gigi Becali, blocată de George Simion: „E comisia lui! A picat pentru că acolo e AUR”

Inițiativa lui Gigi Becali de a modifica regula U21 în SuperLiga s-a lovit de un prim refuz. Comisia pentru Tineret a refuzat cu unanimitate de voturi propunerea patronului de la FCSB, însă acesta nu se dă bătut și îl învinuiește pe George Simion.

Gigi Becali îl acuză pe George Simion după refuzul Comisiei de Tineret

Regula U-21 este una dintre cele mai controversate reguli din SuperLiga. Acceptată de unii patroni şi contestată dur de alţii, aceasta a fost implementată în sezonul 2016-2017 şi obligă fiecare echipă să aibă un jucător eligibil pentru naţionala României U-21 pe parcursul unui meci.

. Pentru a modifica acest lucru, patronul FCSB a inițiat un proiect legislativ, acesta solicitând ca regula U21 să fie eliminată.

Comisia de Tineret a refuzat cu unanimitate de voturi propunerea patronului FCSB. În urma acestui aspect, Gigi Becali a anunțat că această comisie este condusă de George Simion și că se aștepta la un astfel de rezultat. Latifundiarul din Pipera a transmis că, potrivit traseului legislativ, proiectul urmează să ajungă în plenul Camerei Deputaților.

Patronul FCSB, convins că proiectul va ajunge în Camera Deputaților

„Legea prima dată se duce la Comisia de Sport. A picat acolo pentru că este a lui AUR, a lui George Simion. Acum merge și la Comisia de Învățământ, se face un raport comun. Mai durează o lună, două până ajunge în Camera Deputaților. Este vorba de Comisia de Sport care este a lui AUR.

Legea încă nu a venit în Parlament la vot. A fost discutată la Comisii, acum o să mai vină la Comisia de Învățământ, se face un raport comun și vine în Parlament la vot, în Plen. Proiectul vine în Parlamentul României, se votează dau sau nu.

Acum trebuie să spună și Comisia de Învățământ. Ele fac un raport, nu spun nu. Dar și eu pot să vin cu amendamente la acest raport. Eu cred că va trece această lege”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

Cum arată componența integrală a Comisiei pentru Tineret și Sport

Comisia pentru Tineret și Sport, cea care a refuzat proiectul lui Gigi Becali, este alcătuită din următorii, alături de partidele din care fac parte: Elisabeta Lipă, Claudiu Cotîrleț, Romeo Lungu, Bogdan Mihuți (PSD), Cristian Brian, Vlad Șendroiu, Ștefan Tănasă (USR), Ionuț Stroe, Răzvan Cadar (PNL), Boglarka Kantor, Levente Vass (UDMR), Monica Iagăr, Dragoș Coman, Andrei Gușă (AUR), Adrian Merka, Slobodan Ghera (minorități), Cristian Popa (POT), Elena Toader (SOS), potrivit .

Ce modificări vrea să aducă Gigi Becali prin proiectul său

Prin proiectul înaintat, Gigi Becali propune eliminarea regulii jucătorilor U21 din Liga 1, precum și renunțarea la obligația cluburilor de a vira 10% din suma obținută din transferul unui jucător către echipele care l-au format la nivel de copii și juniori.

Cele două propuneri făcute de Gigi Becali arată în felul următor:

„Se interzice federațiilor sportive naționale să impună obligativitatea utilizării în competițiile oficiale a sportivilor pe criterii de vârstă. Selecția sportivilor se va realiza exclusiv pe baza valorii sportive”.

„Prin excepție, cluburile sportive organizate ca societăți comerciale private sunt scutite de la plata indemnizației de 10% din transferurile interne și internaționale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanțare a activității sportive pentru copii și juniori, inclusiv a celor din cluburile școlare”.

Ce a spus Răzvan Burleanu despre modificarea regulii U-21

În direct la FANATIK SUPERLIGA, . Președintele FRF nu se împotrivește înlăturării regulii, însă fotbalul românesc nu e pregătit pentru acest lucru pentru moment.

„Regula U-21 reprezintă o piesă extrem de importantă din tot acest puzzle din ultimii 11 ani în fotbalul românesc. Regula U21 are acest obiectiv de a contribui la creşterea bazei de selecţie, de a face tranziţia de la Academiile de Copii şi Juniori la cluburile de Liga 1 şi totodată, ca transferurile de jucători să devină o sursă importantă de venit pentru cluburile noastre.

Mă îndoiesc că vom avea într-un moment o majoritate parlamentară care să fie îndreptată împotriva unei intervenţii printr-un regulament sportiv care pune în mişcare un întreg ecosistem. Mă îndoiesc că vom avea aşa ceva.

Aceiaşi parlamentari, peste trei ani şi jumătate, vor merge să ceară un vot şi vor avea mari probleme. Sunt sigur că o asemenea propunere nu ar putea să treacă. Această regulă este pentru acest moment. Regula U-21 va fi eliminată când nu va fi nevoie de această regulă. Eu îmi doresc ca prin toate măsurile, toate măsurile, să ajungem în acel moment”, a dezvăluit Răzvan Burleanu la FANATIK SUPERLIGA.