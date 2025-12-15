„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Sportul din România a fost cutremurat de „Legea Novak”, proiectul legislativ conform căruia toate formaţiile sportive din ţară trebuie să folosească cel puţin 40% jucători români în acelaşi timp pe teren. Proiectul a fost votat cu o largă majoritate: .

Preşedintele a contestat „Legea Novak” la CCR!

FANATIK a aflat că „Legea Novak” a fost blocată de Nicuşor Dan. , ultimul pas înaintea intrării în vigoare. În schimb, a fost sesizat CCR-ul pentru a verifica constituţionalitatea legii.

Ce înseamnă acest lucru? Curtea Constituţională va verifica legea şi se va asigura că ea respectă Constituţia României înainte de promulgare sau va soluţiona o excepţie de neconstituţionalitate. Legea va fi pusă în aştepare până la o decizie a Curţii.

Legea poate fi declarată neconstituţională şi poate fi suspendată, caz în care Parlamentul are obligaţia de a o modifica. De când a trecut de Parlament, s-au format două tabere: una care susţine „Legea Novak” şi una care i-a solicitat preşedintelui, inclusiv printr-o petiţie, să nu o promulge.

Eduard Novak, reacţie după ce Nicuşor Dan a trimis legea la CCR: „Nu e ca şi cum am reinventat sistemul solar”

FANATIK l-a contactat pe acest subiect pe Eduard Novak, iniţiatorul acestei legi. În 2022, când era Ministrul Sportului, Novak a emis acest ordin, care a fost introdus în acest an în modificarea Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000:

„Mă mir, deşi nu înţeleg de ce nu a promulgat-o. Chiar nu putem să ne asumăm o lege care să ajute sportivii români? Nu e ca şi cum am reinventat sistemul solar… În fine, nu vreau să vorbesc mai multe. Aflu de la dumneavoastră.

Există o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în acest caz şi nu văd cum ar putea fi un alt aviz al Curţii Constituţionale. Dar nu mă mir şi cu asta mă opresc aici”, a spus, dezamăgit, Eduard Novak.

Ciprian Paraschiv, iniţiatorul modificării Legii Sportului: „Nu e o mare problemă!”

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a propus această modificare importantă în Legea Sportului. Contactat de FANATIK, deputatul a declarat că nu e nicio problemă că legea a fost trimisă de Nicuşor Dan la CCR, invocând decizia Înaltei Curţi:

„Nu ştiam că a trimis-o domnul preşedinte la CCR. Nu înţeleg de ce, dar nu e o mare problemă. A trecut cu o majoritate covârşitoare în Parlament, Înalta Curte a dat deja o sentinţă favorabilă în ianuarie pentru această lege.

Deci nu cred că va fi nicio problemă. S-a stabilit deja că nu a încălcat Legea Bosman sau alte iniţiative legislative la nivel de UE. Nu pot să vă spun de ce nu e promulgată, au fost şi nişte presiuni ca ea să nu treacă, dar nu cred că va fi cazul”, a spus Paraschiv pentru FANATIK.

Decizia la care făceau referire Eduard Novak şi Ciprian Paraschiv a fost luată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ianurie 2025, prin care se stabilea că „Legea Novak” este aplicabilă şi urmăreşte un interes legitim, fără a împiedica cluburile să transfere cât de mulţi jucători străini doresc.