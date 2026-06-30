Legea Paraschiv a unit liderii de galerie din România: ”Ne bucurăm că s-a modificat această lege abuzivă și anormală!”

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Fanii din România vor beneficia din plin de modificările ce vor fi aduse la Legea 4. FANATIK a stat de vorbă cu mai mulți lideri de galerie și cu toții și-au exprimat satisfacția că acest proiect a trecut și schimbările urmează să se producă în cel mai scurt timp.

Șefii de galerii din România, salută modificările aduse la Legea 4

Liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis și ”Bocciu”, căruia i-a fost ridicată în toamna trecută interdicția de intrare pe stadioane dictată în deja celebrul dosar ”Pyro”, s-a arătat bucuros de faptul că suporterii vor avea mai multe drepturi și consideră că vechea lege era abuzivă.

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”Salutăm aceste noi reguli care sunt bune pentru suporteri. Oamenii nu mai riscă acum să vină la stadion și doar un judecător poate da o interdicție acum, așa cum e firesc. Până acum dacă ridicai puțin tonul sau nu îi plăcea de fața ta primeai interdicție.

Cu torțele e un subiect complicat. Sunt singurul ultras condamnat și ținut la pușcărie pentru că au dat alți băieți torțe pe stadion. Show-urile pirotehnice fac cinste galeriilor și acum cu atât mai mult sunt bucuros că vor fi firme autorizate care să redea spectacolul.

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S-au eliminat zonele tampon, care nu aveau niciun rost și vor fi mai mulți bani pentru cluburi. Așa e și în Occident, unde eu nu am văzut jandarmi pe stadioane și sperăm să fie legea aplicată pentru toată lumea. Ne bucurăm că această lege abuzivă și anormală a fost modificată”, a declarat ”Bocciu”, pentru FANATIK.

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Peluza Sud Steaua vrea mai multă libertate

La rândul său, Dorin Taban, unul dintre șefii Peluzei Sud Steaua, a ținut să-l felicite pe Ciprian Paraschiv pentru și este de părere că venind din fenomenul fotbal, deputatul a înțeles mai bine nevoile suporterilor.

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”Normalitate. Erau prea multe aberații în legea veche și care erau și neconstituționale. Să stai să îți ispășești pedeapsa până se termina procesul, apoi câștigai, dar ai pierdut un an. Plus că plăteai amenda și apoi dădeai în judecată să îi recuperezi.

Cu materialele pirotehnice e o problemă deoarece practic combate ideea ultrasului dacă acestea pot fi folosite doar de firme specializate. Și ar trebui să ne lase, dar să nu fie aruncate în teren. Îl felicităm pe Ciprian Paraschiv și se vede că e din fenomen, adică nu a mers pe linie politică, ci sportivă”, a spus Taban, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Fanii, încântați că nu vor mai fi sancțiuni abuzive

Bogdan Gavriliu, unul dintre liderii de la Peluza Nord Galați, s-a arătat mulțumit de faptul că Jandarmeria și Poliția Locală nu vor mai avea dreptul să acorde interdicții pe stadioane suporterilor, odată cu proiectul votat în Parlament și a care a fost .

”Mă bucur că a trecut și era normal să poată să dea interdicții instanța, nu Jandarmeria sau Poliția Locală cum a fost în cazul nostru pentru că un băiat a cântat mai tare decât ceilalți și a fost interzis. O sa se renunțe și la zonele tampon, ceea ce e important pentru cluburi.

O să se poată să se stea în picioare în peluză. Cu materialele pirotehnice am înțeles că trebuie să ai o rază distanță față de clădiri. Se poate bea și o bere, dar oricum câtă bere să bei în 90 de minute?”, a afirmat Gavriliu, pentru FANATIK.

Când intră în vigoare schimbările la Legea 4

Inițiatorul proiectului de modificare și completare a Legii 4, deputatul Ciprian Paraschiv a explicat în exclusivitate pentru FANATIK , după ce Parlamentul a votat pentru aceste schimbări.

”Urmează ca în maximum 20 de zile președintele s-o promulge. Bineînțeles, dacă n-o trimite la Curtea Constituțională, dar n-ar avea de ce s-o trimită. Și, Doamne ajută, cât de curând să intre, pentru că cluburile au nevoie de bani, suporterii au nevoie de o altă experiență pe stadion, televiziunile au nevoie să prezinte altfel…

Deci eu zic că-i un proiect în care absolut toată lumea câștigă, absolut toată lumea câștigă. Și era nevoie în sportul românesc, pentru că știm că-i subfinanțat, o duce greu, e în moarte clinică, sincer.

După ce va fi promulgată în Monitorul Oficial, de a doua zi tot sportul românesc poate să profite de ea. Probabil e cel mai important proiect din ultimii 30 de ani pe sport, pentru că, repet, oxigenează, exact cum am zis în speech-ul meu, un ecosistem aflat în moarte clinică”, a precizat Paraschiv.