Legea pentru șoferi începători pe care mulți nu o o respectă. Riscul de accidente este mult mai mare

O lege destinată exclusiv șoferilor începători este adesea neglijată de aceștia, deși conștientizarea riscurilor ar trebui să fie o prioritate. Titi Aur a adus în atenție pericolele semnificative la care se expun aceștia, subliniind importanța respectării reglementărilor pentru a evita accidentele și alte situații periculoase.

Legea de care mulți șoferi începători nu țin cont

Tinerii, în special, sunt adesea entuziasmați să obțină permisul de conducere și să exploreze drumurile cu libertatea pe care o aduce. Totuși, permisul vine nu doar cu o senzație de independență, ci și cu o responsabilitate considerabilă.

Una dintre regulile esențiale, , este frecvent ignorată de aceștia, punându-i în pericol pe ei înșiși și pe ceilalți participanți la trafic. și a explicat care pot fi consecințele grave ale încălcării acestei reglementări.

„Este lege, este regulă, trebuie să mergi mai încet. Aşa cum atunci când mergi cu remorca ar trebui să mergi cu 10 km/h mai încet decât limita legală pentru acel vehicul. Doar în afara localităţii, să ne înţelegem.

E o regulă care nu e aplicată, din păcate, la noi, aşa cum se întâmplă cu multe alte reguli, dar care are multă logică. Şoferul începător este mai puţin abil, riscul să scape maşina de sub control e mai mare. Dar nu se respectă, din contră”, a declarat Titi Aur, conform

„E o lege pe care nu o a aplică mai nimeni”

Titi Aur a dezvăluit că nu o singură dată a fost martor direct la încălcarea constantă a legii, în special de către șoferii începători. Acesta a dezvăluit că, de multe ori, pe șosele se poate observa cum această reglementare nu este respectată aproape deloc, chiar dacă ar trebui să fie o prioritate pentru siguranța tuturor.

„De multe ori am păţit să merg regulamentar şi să fiu depăşit de maşini care au acel semn de începător. E foarte adevărat că mai sunt şi maşini care au acel semn pentru că un membru al familiei este începător, iar celălalt nu mai dă semnul jos.

Am păţit şi eu, cred că toţi am păţit, să mergem cu viteza legală şi să te depăşească unul cu semn de începător. Şi e clar că el are, în cazurile astea, peste viteza legală. Dar e o lege pe care nu o aplică mai nimeni”, a spus Titi Aur.

Cât se ține semnul de începător pe mașină

O altă regulă pe care mulți șoferi începători nu o cunosc este cât timp trebuie să păstreze semnul pe mașină. Tavi Perţea, un polițist cunoscut pe rețelele sociale, explică faptul că legea din România nu impune vreo interdicție în privința menținerii semnului de „începător” pe mașină, chiar dacă șoferul nu mai este la început de drum. De asemenea, Tavi Perţea menționează că singura amendă se aplică atunci când șoferul este începător, dar nu afișează semnele corespunzătoare pe vehicul.