Legea Stroe, ca-n Coreea de Nord! „E o mizerie! Jandarmeria poate decide că suporterii nu au acces pe stadion!”

ADVERTISEMENT

Ciprian Paraschiv, Președintele Comisiei de Sport și Tineret, a militat timp de un an și a făcut demersuri pentru a schimba „Legea Dragomir”. Fostul fotbalist și-a dorit ca zonele tampon să dispară, materialele pirotehnice să poată fi folosite într-un mediu controlat, în prezența unor firme specializate, iar consumul de alcool să fie permis pe stadion, așa cum se întâmplă în tot restul Europei. Cu toate acestea, schimbările propuse în Senat în urmă cu câteva zile sunt departe de aceste obiective.

Ce prevedeau amendamentele aduse de Ciprian Paraschiv la „Legea Dragomir”

Legea nr. 4 a fost modificată în Senat în urmă cu câteva zile, iar schimbările au stârnit un val uriaș de reacții negative în rândul fanilor. Dacă Legea Stroe trece fără modificări de Camera Deputaților, atunci fanii ce merg pe stadioanele din România se vor confrunta cu cel mai strict set de reguli din Europa. Ciprian Paraschiv a încercat de mult timp să modifice această lege, însă într-o formă care să avantajeze suporterii.

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, Ciprian Paraschiv a dezbătut acest subiect: „Ideea acestui demers vine prin natura meseriei. Eu sunt fost observator UEFA, unul de top, zic eu, pentru că în ultimii trei ani am fost delegat doar la meciuri cu grad ridicat de risc. Cunosc foarte bine regulamentele UEFA și pe cele ale Uniunii Europene. Am vrut să armonizez legislația românească cu cea internațională. Mitică Dragomir trebuie lăudat! Am tot respectul pentru el, însă au trecut 20 de ani de la acea lege și este normal să ne adaptăm vremurilor noastre.

Vă pot enumera cu cine m-am consultat în acest demers: cu toate federațiile, cu FRF, cu Sindicatul Fotbaliștilor, cu LPF, cu COSR, cu Agenția Națională pentru Sport, cu suporterii, cu MAI, cu ISU. Am luat toți actorii importanți, care aveau ceva de zis în această lege. Amendamentele pe care le-am adus, care zic că sunt de bun simț, fie că vorbim de vânzare de alcool sau de show pirotehnic în mediu controlat, au fost făcute doar după dezbateri foarte aprofundate.

ADVERTISEMENT

Lumea nu a înțeles. Da, legea este destinată suporterilor. Vorbim despre acel proces verbal (n.r. – prin care unui suporter îi poate fi interzis să intre pe stadion), vorbim de posibilitatea de a afișa bannere pe garduri, de a se renunța la zona tampon. În același timp, legea este făcută și pentru cluburi. Se vor vinde mai multe bilete, vor atrage fanii, vor obține bani dacă vor vinde alcool. În ultimul rând, această lege este făcută și pentru forțele de ordine. Atunci când vorbesc de ieșirile de urgență, vorbesc de securitate. N-o să mai vedem suporteri care aruncă cu torța în teren, atunci când ai firme specializate pentru show pirotehnic”, a declarat Ciprian Paraschiv, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cât timp a muncit Ciprian Paraschiv pentru a schimba „Legea Dragomir”

Unul dintre lucrurile revoltătoare la Legea Stroe este lipsa dezbaterilor cu instituții importante precum FRF sau LPF, Ciprian Paraschiv a dezvăluit că timp de un an a vorbit cu toate componentele principale din fotbalul românesc pentru a ajunge la cea mai bună concluzie.

ADVERTISEMENT

„Un an am muncit la această lege, iar prima dezbatere a fost în ianuarie 2025, cu Federația Română de Fotbal. În momentul în care am finalizat legea și am prezentat-o colegilor mei din comisie, toate partidele au semnat legea mea. Pe prima pagină, ca și inițiatori, sunt și cei de la PSD, și de la PNL, și de la UDMR, și de la SOS, și de la POT… a fost un consens general, iar eu chiar am crezut că lumea își dorește să facem un lucru bun pentru România”, a mai declarat Ciprian Paraschiv.

Cea mai mare anomalie din Legea Stroe! Jandarmeria poate decide ca meciul să se joace cu porțile închise

Conform acestuia, Jandarmeria ar putea decide oricând ca meciul să se joace cu porțile închise sau ca una dintre galerii să nu poată pătrunde pe stadion. El este de părere că acest amendament se apropie mai mult de dictatură decât de democrație și că este nevoie de o comisie generală care să decidă acest lucru:

ADVERTISEMENT

„Ce nu înțelege Stroe este că noi, fotbaliștii, ne hrănim din suporteri. Avem nevoie de suporteri să vină la stadion. În pandemie, când se juca un derby cum ar fi Craiova cu Rapid fără spectatori, parcă era Cupa Satelor. Gândiți-vă ce mizerie a spus Stroe, că Jandarmeria poate interzice accesul suporterilor pe stadioane. Nicăieri în lume nu există chestia asta. Este un amendament prin care Jandarmeria poate decide ca la meciul Craiova – CFR Cluj, spre exemplu, suporterii să nu aibă acces pe stadion. Tu trebuie să ai o comisie generală care să decidă acest lucru. Jandarmeria poate decide ca ambele echipe să nu aibă dreptul să intre pe stadion.

Altă anomalie: nicăieri în Europa nu există aceste zone tampon, să nu ai voie să vinzi 10% din bilete. Legea Stroe micșorează de la 10% la 5%, dar unde s-a mai văzut un colț de tribună gol, în care să nu vinzi toate biletele? Doar în România. Cum să bei alcool pe furiș, să fii filmat, să trebuiască să dai buletinul bunicii, străbunicii și a întregului arbore genealogic. Pe vremea lui Ceaușescu era mai mare libertate decât acum. Cea mai mare mizerie la adresa suporterilor este aceea că un polițist local poate face un proces verbal prin care un suporter să nu mai aibă dreptul de a venit pe stadion timp de 2 ani”, a mai explicat Ciprian Paraschiv, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.