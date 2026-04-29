Sport

„Legea Vinicius” intră în vigoare! Decizie radicală luată de FIFA

FIFA și IFAB au introdus „Legea Vinicius”, o regulă dură care prevede eliminarea directă pentru jucătorii ce își acoperă gura pe teren. Decizia vine după scandalul din Benfica – Real Madrid
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 10:00
Legea Vinicius intra in vigoare Decizie radicala luata de FIFA
ULTIMA ORĂ
„Legea Vinicius” a fost aprobată! Ce presupune noua regulă din fotbal
ADVERTISEMENT

FIFA și IFAB introduc o nouă regulă în fotbal pentru prevenirea și combaterea rasismului. Jucătorii care încalcă noile prevederi vor fi sancționați drastic. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe speciale desfășurate la Vancouver. Modificarea este cunoscută în spațiul public drept „Legea Vinicius”.

„Legea Vinicius” a fost aprobată! Ce presupune noua regulă din fotbal

Noua regulă prevede eliminarea directă pentru orice jucător care își acoperă gura în timp ce comunică cu adversarii, gest considerat de acum suspect că ar ascunde injurii sau remarci discriminatorii. Măsura va intra în vigoare imediat și va fi aplicată inclusiv la următoarea Cupă Mondială.

ADVERTISEMENT

Modificarea de regulament vine după incidentele din UEFA Champions League, de la meciul Benfica – Real Madrid. Incidentul dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior a făcut înconjurul lumii. Inițial interpretat drept un posibil caz de rasism, episodul a fost ulterior clarificat ca fiind unul de natură homofobă. FIFA a deschis o anchetă și a decis să schimbe regulile jocului.

Cum s-a apărat Gianluca Prestianni. Argentinianul spune că a fost provocat de vedetele de la Real Madrid

Președintele Gianni Infantino a susținut încă din urmă cu câteva săptămâni necesitatea unor astfel de măsuri, iar votul unanim din cadrul IFAB arată că direcția este una de descurajare a acestor comportamente. Oficialii au explicat că modificările sunt rezultatul unor consultări ample cu federații, jucători și alte părți implicate, în încercarea de a proteja imaginea jocului și de a combate abuzurile.

ADVERTISEMENT
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Digi24.ro
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre

„Da, l-am auzit pe Kylian Mbappé când m-a numit rasist, dar nu aș fi reacționat așa niciodată. Tratați pe cineva ca pe un rasist, când în realitate nu a fost niciodată. Imediat după ce meciul s-a reluat, Vinicius Junior și Kylian Mbappé veneau spre mine și mă jigneau. Amândoi au continuat să vorbească cu mine, dar eu nu le-am răspuns deloc în acel moment”, s-a apărat jucătorul Benficăi, după ce a aflat că a primit o suspendare de mai multe meciuri.

ADVERTISEMENT
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral...
Digisport.ro
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"

Pe lângă „Legea Vinicius”, a fost introdusă și o altă modificare importantă: jucătorii care părăsesc terenul în semn de protest față de deciziile arbitrului vor vedea direct cartonașul roșu. Regula vine ca reacție la incidentele tensionate din finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc.

ADVERTISEMENT
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor...
Fanatik
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
Regula Burleanu la nivel mondial: FIFA schimbă istoria fotbalului! Obligatoriu un fotbalist sub...
Fanatik
Regula Burleanu la nivel mondial: FIFA schimbă istoria fotbalului! Obligatoriu un fotbalist sub 21 de ani la toate meciurile din lume
Thierry Henry, cea mai tare reacție după PSG – Bayern 5-4: „Nici măcar...
Fanatik
Thierry Henry, cea mai tare reacție după PSG – Bayern 5-4: „Nici măcar nu mă mai interesează”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
