„Legea Vinicius” intră în vigoare! Decizie radicală luată de FIFA

FIFA și IFAB introduc o nouă regulă în fotbal pentru prevenirea și combaterea rasismului. Jucătorii care încalcă noile prevederi vor fi sancționați drastic. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe speciale desfășurate la Vancouver. Modificarea este cunoscută în spațiul public drept „Legea Vinicius”.

„Legea Vinicius” a fost aprobată! Ce presupune noua regulă din fotbal

Noua regulă prevede eliminarea directă pentru orice jucător care își acoperă gura în timp ce comunică cu adversarii, gest considerat de acum suspect că ar ascunde injurii sau remarci discriminatorii. Măsura va intra în vigoare imediat și va fi aplicată inclusiv la următoarea Cupă Mondială.

Modificarea de regulament vine după incidentele din UEFA Champions League, de la meciul Benfica – Real Madrid. Inițial interpretat drept un posibil caz de rasism, episodul a fost ulterior clarificat ca fiind unul de natură homofobă. FIFA a deschis o anchetă și a decis să schimbe regulile jocului.

Cum s-a apărat Gianluca Prestianni. Argentinianul spune că a fost provocat de vedetele de la Real Madrid

a susținut încă din urmă cu câteva săptămâni necesitatea unor astfel de măsuri, iar votul unanim din cadrul IFAB arată că direcția este una de descurajare a acestor comportamente. Oficialii au explicat că modificările sunt rezultatul unor consultări ample cu federații, jucători și alte părți implicate, în încercarea de a proteja imaginea jocului și de a combate abuzurile.

„Da, l-am auzit pe Kylian Mbappé când m-a numit rasist, dar nu aș fi reacționat așa niciodată. Tratați pe cineva ca pe un rasist, când în realitate nu a fost niciodată. Imediat după ce meciul s-a reluat, Vinicius Junior și Kylian Mbappé veneau spre mine și mă jigneau. Amândoi au continuat să vorbească cu mine, dar eu nu le-am răspuns deloc în acel moment”, s-a apărat jucătorul Benficăi, după ce a aflat că a primit o suspendare de mai multe meciuri.

Pe lângă „Legea Vinicius”, a fost introdusă și o altă modificare importantă: jucătorii care părăsesc terenul în semn de protest față de deciziile arbitrului vor vedea direct cartonașul roșu. Regula vine ca reacție la incidentele tensionate din finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc.